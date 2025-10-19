Odată cu începutul școlii și al facultății, sandvișurile sunt iar la mare căutare. Iar dacă înainte cel mai bun era făcut acasă, acum, rafturile magazinele oferă o diversitate de sortimente gata preparate, pentru toate gusturile. Însă, varietatea de opțiuni vine și cu dezavantaje. Oamenii pot fi tentați să facă alegerea greșită din punct de vedere nutrițional. Din acest motiv, Mihaela Bilic a făcut o postare pe rețelele de socializare prin care le-a dat câteva sfaturi internauților de cum să își aleagă cel mai bun sandviș pentru școală, facultate sau chiar muncă.

Cu ce pot fi înlocuite clasicele mezeluri din sandvișuri

Mihaela Bilic este recunoscută deja pentru promovarea unui stil sănătos, dar cât mai puțin restrictiv. Specialista recunoaște beneficiile sandvișurilor, o gustare ușor de transportat și la îndemâna oricui, motiv pentru care vine cu o serie de sfaturi astfel încât acest preparat să nu devină inamicul siluetei.

„Întrebarea zilei 23: Cum alegem un sandviș?

Practic, comod de transportat și de a consumat, sandvișul există într-o varietate infinită de combinații. A fost inventat acum 250 ani și constă în 2 felii de pâine între care se pune carne sau pește, mezeluri și brânzeturi, legume și sosuri.

Pentru cei vor carne neprocesată, puteți face sendvișuri cu friptură rece, muștar și murături. Și peștele poate fi pus în sendviș: somon afumat cu cremă de brânză și mărar sau ton cu ou și crudități”, și-a început .

Ce trebuie să conțină un sandviș care nu îngrașă, potrivit specialistei Mihaela Bilic

Sandvișurile nu sunt cel mai mare dușman al siluetei. Însă, trebuie acordată atenție la câțiva factori: mărimea și conținutul. De altfel, dacă pâine este înlocuită cu frunze de salată sau alte care pot susține conținutul, sandvișurile pot deveni o gustare chiar sănătoasă, care oferă un plus de vitamine.

„Ce se poate reproșa unui sandviș? Că nu este dietetic și ne pune în pericol silueta. Atenție, contează mărimea sandvișului, umplutura și de cantitatea de sos adăugat!

Cat despre sandvișurile ambalate, citiți eticheta și fiți atenți la procentul de grăsime. Cele mai sigure sunt sandvișurile simple, cu unt, salam, șuncă și cașcaval; evitați tot ce conține sosuri sau este transformat în pastă, asta înseamnă multă maioneză.

Dacă țineți la siluetă îndepărtați una din cele 2 felii de pâine, veți reduce la jumătate aportul de carbohidrați! Există și varianta de sendviș pentru cura de slăbire, în care pâinea este înlocuită cu frunze de salată/ardei gras/gulie/castravete. Dar pe ăsta trebuie să-l faceți voi”, a încheiat Mihaela Bilic.