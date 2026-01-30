Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?

În construcții, prevenția este la fel de importantă ca execuția. Pe șantier, siguranța muncitorilor și protecția echipamentelor nu trebuie lăsate la voia întâmplării, iar plasa de protecție este unul dintre cele mai eficiente instrumente în acest sens. Alegerea unei plase adecvate nu ține doar de dimensiune sau culoare: materialul, rezistența la intemperii, modul de montare și conformitatea cu standardele de securitate determină cât de eficient va funcționa pe termen lung.

Acest ghid îți arată cum să selectezi plasa de protecție potrivită pentru orice tip de proiect, astfel încât lucrările să fie sigure, eficiente și conforme cu normele în vigoare, protejând atât oamenii, cât și investiția ta.

Plasele de protecție în construcții: ce rol au și unde se folosesc?

funcționează ca un sistem colectiv de siguranță. Ea completează balustradele, platformele și echipamentele individuale, fără să le înlocuiască. Diferența dintre aceste soluții apare în modul de intervenție: unele previn accesul într-o zonă periculoasă, altele limitează consecințele unei căderi sau ale unui obiect scăpat de la înălțime.

În majoritatea proiectelor, plasele acoperă trei nevoi clare:

protejarea muncitorilor care lucrează pe schele, planșee sau acoperișuri; reținerea materialelor și a uneltelor, pentru a evita accidentele secundare; protejarea trecătorilor și a clădirilor din vecinătate.

Reglementările SSM cer utilizarea plaselor în anumite situații, mai ales la lucrări pe fațade și structuri deschise. Dincolo de obligații, o plasă aleasă corect contribuie la un ritm de lucru mai constant și la reducerea incidentelor care pot opri șantierul.

Tipuri de plase utilizate frecvent pe șantier

Plasa de protecție pentru schelă

Plasa de schelă se montează vertical, pe exteriorul schelei sau al structurii. Ea limitează căderea resturilor, reduce dispersia prafului și atenuează efectul vântului. În practică, se folosește la lucrări de fațadă, reabilitări sau finisaje exterioare.

Este important de reținut că acest tip de plasă nu oprește căderea unei persoane. De asemenea, densitatea diferă în funcție de aplicație: ochiurile mici rețin particule fine, cele mai mari permit o mai bună circulație a aerului. Alegerea se face în funcție de activitatea desfășurată și de nivelul de protecție dorit. , pentru diferite nevoi.

Plasa de siguranță anticădere

Plasa anticădere se montează orizontal, sub zona de lucru. Ea preia energia unei căderi și o distribuie pe suprafață, reducând impactul asupra corpului. Se utilizează la lucrări pe planșee, acoperișuri, hale sau structuri industriale.

Pentru utilizare uzuală, acest tip de plasă respectă cerințele stabilite prin standarde europene clare. Diferența față de plasa de schelă ține de construcție, material și modul de montaj. Confundarea lor rămâne una dintre cele mai frecvente erori din teren.

Plase auxiliare și soluții temporare

Există și plase folosite pentru delimitări, protecții laterale sau zone tehnice. Acestea ajută la organizarea șantierului, dar nu se folosesc pentru oprirea căderilor. Ele nu înlocuiesc plasele certificate și nu trebuie montate în zone unde riscul de accident este ridicat.

Cum alegi o plasă de protecție pentru șantier?

Definește cerințele proiectului

Primul pas presupune o evaluare clară a nevoilor reale. Stabilește ce vrei să protejezi și unde:

barieră pentru praf și resturi sau protecție împotriva căderilor;

dimensiunile zonei de montaj;

sarcina maximă estimată;

durata de utilizare și expunerea la soare.

Pentru lucrări exterioare, verifică rezistența la radiații UV. În proiectele care se întind pe mai multe luni, acest detaliu influențează direct comportamentul materialului în timp.

Evaluează mediul de lucru

Mediul influențează atât alegerea materialului, cât și sistemul de fixare. În exterior, plasa este expusă la vânt, ploaie, praf și variații de temperatură. În interior, apar alte provocări, cum ar fi spațiul limitat sau structurile metalice. Ia în considerare și alte detalii, precum:

locul unde se face montajul – pe schelă, beton sau structură metalică;

frecvența demontării și remontării;

accesul pentru inspecții periodice.

Aceste detalii ajută la evitarea soluțiilor improvizate, care pot crea puncte slabe în sistem.

Alege materialul și caracteristice tehnice

Cele mai întâlnite materiale sunt polipropilena și polietilena. Polipropilena oferă o bună rezistență mecanică și stabilitate. Polietilena se comportă bine în medii umede și la variații de temperatură.

Alte caracteristici de luat în calcul:

dimensiunea ochiurilor, corelată cu rolul plasei;

grosimea firului;

culoarea, pentru vizibilitate sporită;

permeabilitatea la aer.

Verifică și compatibilitatea cu sistemul de fixare

Plasa funcționează corect doar dacă prinderile sunt adecvate. Cârligele, carabinele și corzile de ancorare trebuie să corespundă recomandărilor producătorului și cerințelor din standarde. Iată câteva sfaturi de siguranță:

fixează plasa cât mai aproape de zona de lucru;

păstrează spațiul necesar pentru deformare;

respectă distanțele dintre punctele de prindere.

Optează pentru plase de calitate, certificate

Plasele de siguranță utilizate în construcții respectă, de regulă, standardele EN 1263-1 și EN 1263-2. Eticheta și fișa tehnică trebuie să indice clar aceste informații, alături de marcajul CE.

La verificare, urmărește:

data fabricației;

clasa de utilizare;

instrucțiunile de montaj și întreținere;

condițiile de garanție.

Poți comanda plase de siguranță de la care oferă soluții adaptate fiecărui proiect și suport tehnic aplicat, bazat pe situații reale din teren.

Sfaturi de întreținere și utilizare pe termen lung

După montaj, inspectează vizual plasa și sistemele de prindere. Repetă verificările periodic, cel puțin o dată pe săptămână. După orice incident sau cădere, scoate plasa din uz și evaluează starea ei.

Pentru depozitare:

curăță plasa de praf și resturi;

evită expunerea directă la soare;

păstreaz-o într-un spațiu uscat, ferit de substanțe chimice.

O întreținere corectă prelungește durata de utilizare și menține parametrii de siguranță declarați de producător.

Pe șantier, siguranța nu este negociabilă, iar plasa de protecție corect aleasă este primul scut al echipei și al investiției tale. Mai mult decât un material, ea devine un instrument strategic: organizează spațiul, protejează oamenii și le oferă libertatea de a lucra eficient, fără compromisuri.