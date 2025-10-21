B1 Inregistrari!
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!

Elena Boruz
21 oct. 2025, 14:55
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. De ce apar oboseala şi disconfortul când citeşti pe ecran
  2. Cum îţi poţi îmbunătăţi experienţa cititului
  3. Ce trebuie să eviţi pentru a nu‑ţi obosi ochii

Când vine vorba despre citirea pe ecran, mulţi dintre noi ne întrebăm cum putem face citirea eficientă a cărților electronice fără a ne forţa ochii şi fără să apară disconfortul de tipul uscăciune, usturime sau dureri de cap. Ei bine, există câteva trucuri de care ne putem folosi, în acest sens.

De ce apar oboseala şi disconfortul când citeşti pe ecran

Ecranele digitale implică câţiva factori de stres pentru ochi: contraste mari între lumina ecranului şi mediul înconjurător, clipitul redus, expunerea la lumină albastră şi focalizarea la distanţă mică pentru perioade lungi.

De exemplu, articolelor de specialitate, clipitul se reduce semnificativ în faţa ecranului şi rezultă uscăciune, vedere înceţoşată sau durere oculară. În plus, dacă dispozitivul are ecran iluminat direct (backlit), există emisii de lumină albastră care perturbă somnul şi pot agrava oboseala vizuală.

Cum îţi poţi îmbunătăţi experienţa cititului

Pentru o citire eficientă a cărților electronice, iată ce poţi face:

  • Ajustează luminozitatea ecranului, astfel încât să nu fie mult mai strălucitor decât mediul înconjurător. Conform informațiilor, contrastul mare creşte oboseala.

  • Alege o mărime de font şi spaţiere a rândurilor care să permită citirea fără să încordezi ochii.

  • Urmează regula „20‑20‑20”: la fiecare 20 de minute de citire, uită‑te 20 de secunde la un obiect aflat la aproximativ 6 metri (20 de picioare). Aceasta relaxează muşchii oculari.

  • Dacă citeşti seara, activează modul „noapte” sau foloseşte un filtru de lumină albastră pe dispozitiv. De exemplu, aplicaţia Google Play Books are un „Night Light” care reduce emisia de lumină albastră.

  • În măsură posibilă, foloseşte un e‑reader cu e‑ink, care reduce semnificativ tensiunea asupra ochilor comparativ cu tableta sau telefonul.

Ce trebuie să eviţi pentru a nu‑ţi obosi ochii

Evită să citeşti într‑o cameră întunecată cu un ecran foarte luminos: diferenţa mare de lumină creează o tensiune inutilă. De asemenea, nu ţine dispozitivul prea aproape de ochi. O distanţă corectă ajută la confort. Dacă apar simptome persistente, cum ar fi durere oculară, vedere înceţoşată și/sau vedere dublă, este indicat să consulţi un medic oftalmolog.

