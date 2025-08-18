Nu sunt suficiente toate trucurile învățate din cărțile de parenting pentru a compensa lipsa de timp a părinților. Obosiți, adulți ajung să le pună celor mici tot felul de gadgeturi în mână, doar, doar, ei nu vor ajunge să simtă lipsa interacțiunii cu părinții.

Cuprins:

De ce nu citesc părinții povești copiilor Cum a afectat lipsa cărților vocabularul copiilor Ce alte beneficii are cititul

De ce nu citesc părinții povești copiilor

Chiar și o tradiție frumoasă, cea a poveștilor înainte de culcare, a ajuns să fie înlocuită de timp petrecut de copii pe tablete sau telefoane. Părinții reușesc cu greu să facă față oboselii acumulate pe timpul zilei, la muncă și pe drumurile aglomerate, la care se adaugă treburile casnice care așteaptă seara pentru a fi făcute. Prinși în această rutină epuizantă, le vine greu să își mai găsească timp și energie pentru a le citi copiilor o poveste înainte de culcare.

„Este prea mică că să înțeleagă ceea ce aș vrea să îi citesc. Nu avem la îndemână cărțile. Câteodată nu avem noi chef de citit, suntem mai obosiți, mai răguşiti, mai răciţi”. „Cred că din grabă, cel puțin la noi la rutină de seară sunt foarte multe lucruri de făcut”, spun părinții.

Există însă și părinți care reușesc să își facă timp pentru a le citi copiilor . Este și cazul Dianei și a fiului ei Alexandru care, la doar 5 ani, a trecut de la cărțile cu povești la cărți de , relatează .

Cum a afectat lipsa cărților vocabularul copiilor

Un studiu recent arată că, dacă în trecut, peste 50% dintre copii citeau de plăcere, în 2025, acest procentaj a scăzut la 33%. Pentru că, încă de la vârste extrem de fragede, părinții le înmanează tot felul de gadgeturi care să îi țină ocupații, astfel de dispozitive câștigă teren în defavoarea cărților. Rezultatul este un vocabular cu 20% mai sărac.

„Generaţiile noi de copii au deficit de atenţie şi concentrare, nu mai au răbdare, tocmai pentru că sunt consumatori de tehnologie în exces. Un ultim motiv pentru care părinţii nu mai citesc copiilor este că nici aceştia nu citesc. Şi evident nici copiii lor nu vor fi nişte împătimiţi ai lecturii”, a explicat Mihaela Roşca, profesor.

Ce alte beneficii are cititul

În timp ce poveștile stimulează imaginația și gândirea copiilor, device-urile le dau de-a gata imaginile pe care trebuie doar să le consume. Această expunere excesivă duce la scurtarea atenției și răbdării.

„Nu mai au chef, nu mai au răbdare, că au foarte multe gadgeturi la îndemână că să scape de toată această corvoadă. Cititul are foarte multe beneficii, atât cognitive, cât și emoționale. Lucruri, sau abilități pe care nu le puteți dezvoltă din gadgeturi sau din jocuri”, a declarat Gabriela Maalouf, psiholog și consilier școlar.

Studiile arată că, pe lângă îmbogățirea vocabularului și stimularea imaginației, cititul unei povești consolidează legătura emoțională dintre părinte și copil.