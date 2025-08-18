B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici

Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici

B1.ro
18 aug. 2025, 11:24
Părinții au dat la schimb cărțile pentru copii pe tablete și telefoane. Ce efecte au astfel de dispozitive asupra dezvoltării celor mici
Sursă foto: Freepik/ @freepik

Nu sunt suficiente toate trucurile învățate din cărțile de parenting pentru a compensa lipsa de timp a părinților. Obosiți, adulți ajung să le pună celor mici tot felul de gadgeturi în mână, doar, doar, ei nu vor ajunge să simtă lipsa interacțiunii cu părinții.

Cuprins:

  1. De ce nu citesc părinții povești copiilor
  2. Cum a afectat lipsa cărților vocabularul copiilor
  3. Ce alte beneficii are cititul

De ce nu citesc părinții povești copiilor

Chiar și o tradiție frumoasă, cea a poveștilor înainte de culcare, a ajuns să fie înlocuită de timp petrecut de copii pe tablete sau telefoane. Părinții reușesc cu greu să facă față oboselii acumulate pe timpul zilei, la muncă și pe drumurile aglomerate, la care se adaugă treburile casnice care așteaptă seara pentru a fi făcute. Prinși în această rutină epuizantă, le vine greu să își mai găsească timp și energie pentru a le citi copiilor o poveste înainte de culcare.

„Este prea mică că să înțeleagă ceea ce aș vrea să îi citesc. Nu avem la îndemână cărțile. Câteodată nu avem noi chef de citit, suntem mai obosiți, mai răguşiti, mai răciţi”. „Cred că din grabă, cel puțin la noi la rutină de seară sunt foarte multe lucruri de făcut”, spun părinții.

Există însă și părinți care reușesc să își facă timp pentru a le citi copiilor înainte de culcare. Este și cazul Dianei și a fiului ei Alexandru care, la doar 5 ani, a trecut de la cărțile cu povești la cărți de istorie, relatează Observator News.

Cum a afectat lipsa cărților vocabularul copiilor

Un studiu recent arată că, dacă în trecut, peste 50% dintre copii citeau de plăcere, în 2025, acest procentaj a scăzut la 33%. Pentru că, încă de la vârste extrem de fragede, părinții le înmanează tot felul de gadgeturi care să îi țină ocupații, astfel de dispozitive câștigă teren în defavoarea cărților. Rezultatul este un vocabular cu 20% mai sărac.

„Generaţiile noi de copii au deficit de atenţie şi concentrare, nu mai au răbdare, tocmai pentru că sunt consumatori de tehnologie în exces. Un ultim motiv pentru care părinţii nu mai citesc copiilor este că nici aceştia nu citesc. Şi evident nici copiii lor nu vor fi nişte împătimiţi ai lecturii”, a explicat Mihaela Roşca, profesor.

Ce alte beneficii are cititul

În timp ce poveștile stimulează imaginația și gândirea copiilor, device-urile le dau de-a gata imaginile pe care trebuie doar să le consume. Această expunere excesivă duce la scurtarea atenției și răbdării.

„Nu mai au chef, nu mai au răbdare, că au foarte multe gadgeturi la îndemână că să scape de toată această corvoadă. Cititul are foarte multe beneficii, atât cognitive, cât și emoționale. Lucruri, sau abilități pe care nu le puteți dezvoltă din gadgeturi sau din jocuri”, a declarat Gabriela Maalouf, psiholog și consilier școlar.

Studiile arată că, pe lângă îmbogățirea vocabularului și stimularea imaginației, cititul unei povești  consolidează legătura emoțională dintre părinte și copil.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
Eveniment
Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
Eveniment
Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor
Eveniment
Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Eveniment
Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Eveniment
Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Eveniment
Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Eveniment
Autoturisme căutate de autorități europene, găsite în Portul Constanța. Care este valoarea acestora
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Eveniment
Despăgubiri pentru penele de curent prelungite sau căderile de tensiune. Procedura pe care puțini români o cunosc
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Eveniment
Sute de studenți protestează la Timișoara împotriva tăierii burselor. „Am venit să-mi vând frigiderul pentru că nu mai am ce pune în el”
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Mai multe blocuri din Capitală, fără apă caldă. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
11:57 - Obligațiile părinților care pleacă la muncă în străinătate. Ce prevede legea pentru protecția copiilor rămași acasă
11:56 - Ce au povestit românii care s-au întâlnit cu Nicușor Dan pe munte. „M-a întrebat ce lucrez”
11:45 - Incendiu în Giurgiu. Un bărbat a fost găsit mort în dormitor
11:10 - Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
11:09 - Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
10:53 - Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
10:41 - Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite
10:05 - Un tânăr de 24 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său
09:56 - Bacalaureat 2025. Ministerul Educației publică rezultatele din sesiunea de toamnă. Urmează contestațiile
09:50 - Cadavrele a trei urși, găsite în Mureș. Ce le-a provocat moartea animalelor. „Au început să-și facă singuri dreptate”