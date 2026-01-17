B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient

Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient

Selen Osmanoglu
17 ian. 2026, 15:49
Cum să eviți senzația de urechi înfundate în avion? Iată un truc simplu și eficient
Sursa foto: Pixabay / @rauschenberger
Cuprins
  1. De ce se înfundă urechile în timpul zborului
  2. Trucul simplu care funcționează
  3. Sigur și potrivit pentru toate vârstele
  4. Ce să iei cu tine în bagaj când zbori

Mulți pasageri se confruntă cu urechile înfundate atunci când avionul decolează sau aterizează. Disconfortul apare din cauza diferenței de presiune dintre urechea medie și aerul din cabină, dar există un gest simplu, pe care îl poți face oriunde, fără accesorii, care previne complet problema.

De ce se înfundă urechile în timpul zborului

Cauza principală a senzației neplăcute este presiunea inegală dintre urechea medie și aerul din cabina avionului, scrie Click.

Aceasta poate provoca durere sau disconfort temporar. Metodele clasice includ gumă de mestecat, bomboane sau dopuri speciale, însă specialiștii recomandă și o tehnică naturală, bazată pe înghițire.

Trucul simplu care funcționează

Gestul recomandat implică trei pași:

  • Apasă limba pe cerul gurii.
  • Ține gura închisă.
  • Înghite lent de 2-3 ori.

Este important să efectuezi acest gest la coborâre, înainte ca presiunea să înceapă să se facă simțită. Dacă aștepți prea mult, metoda nu mai este la fel de eficientă.

Acest truc funcționează pentru că deschide trompa lui Eustachio, canalul care leagă urechea medie de gât, egalizând presiunea și prevenind disconfortul. Practic, corpul își restabilește echilibrul natural printr-un gest simplu și rapid.

Sigur și potrivit pentru toate vârstele

Avantajul tehnicii este că poate fi aplicată de oricine, fără accesorii, gumă sau medicamente. Este sigură atât pentru copii, cât și pentru adulți și nu implică zahăr sau echipamente speciale.

Spre deosebire de alte soluții, nu depinde de pregătire prealabilă și poate transforma experiența zborului într-una mult mai confortabilă.

Ce să iei cu tine în bagaj când zbori

Pe lângă prevenirea urechilor înfundate, este important să știi ce să incluzi în bagaj. În bagajul de mână poți lua documente, telefon, încărcător, medicamente, articole de igienă în recipiente de maximum 100 ml și gustări mici. Lichidele trebuie puse în pungi transparente, iar obiectele periculoase sunt interzise.

În bagajul de cală poți pune haine, încălțăminte și obiecte voluminoase, evitând însă lucrurile fragile sau de valoare. Respectă limitele de greutate impuse de companie pentru a evita taxe suplimentare.

Tags:
Citește și...
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
Eveniment
Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
Eveniment
De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
Aderarea României la OCDE, miză strategică majoră. Alexandru Nazare: „Impact comparabil cu NATO și UE”
Eveniment
Aderarea României la OCDE, miză strategică majoră. Alexandru Nazare: „Impact comparabil cu NATO și UE”
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Un afgan și un român, reținuți
Eveniment
Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Un afgan și un român, reținuți
Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
Eveniment
Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
Președintele Dan promulgă legea vaccinării anti-HPV și a testelor gratuite pentru cancerul de col uterin
Eveniment
Președintele Dan promulgă legea vaccinării anti-HPV și a testelor gratuite pentru cancerul de col uterin
Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
Eveniment
Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic
Eveniment
Captură importantă de droguri la Constanța. Două persoane, reținute pentru trafic
Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
Eveniment
Polițist din Constanța, prins în flagrant când lua mită 5.000 de euro. Ce măsuri au fost aplicate de DNA
MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
Eveniment
MApN aduce influencerii în mijlocul antrenamentelor militare. Cum încearcă armata să ajungă la tineri prin emisiunea „Armata influencerilor”
Ultima oră
16:46 - Craiova: Intervenție contracronometru pentru salvarea a trei persoane dintr-un lac. Un copil, printre victime
16:12 - Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
15:25 - De ce nu ar trebui să pui carnea, peștele sau înghețata pe ușa congelatorului? Iată ce spun specialiștii
14:49 - Adela Popescu explică de ce a renunțat la cariera muzicală: „Era aproape imposibil”
14:19 - Aderarea României la OCDE, miză strategică majoră. Alexandru Nazare: „Impact comparabil cu NATO și UE”
13:37 - Rețea de trafic de migranți, destructurată la Timișoara. Un afgan și un român, reținuți
12:52 - Bolojan, la Botoșani: discuții despre problemele orașului și sprijin guvernamental
12:12 - Președintele Dan promulgă legea vaccinării anti-HPV și a testelor gratuite pentru cancerul de col uterin
11:26 - Militar din Constanța, condamnat cu suspendare după ce a fost prins conducând sub influența drogurilor
10:35 - Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur