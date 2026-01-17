Mulți pasageri se confruntă cu urechile înfundate atunci când avionul decolează sau aterizează. Disconfortul apare din cauza diferenței de presiune dintre urechea medie și aerul din cabină, dar există un gest simplu, pe care îl poți face oriunde, fără , care previne complet problema.

De ce se înfundă urechile în timpul zborului

Cauza principală a senzației neplăcute este presiunea inegală dintre urechea medie și aerul din cabina avionului, scrie Click.

Aceasta poate provoca durere sau disconfort temporar. Metodele clasice includ gumă de mestecat, bomboane sau dopuri speciale, însă specialiștii recomandă și o tehnică naturală, bazată pe înghițire.

Trucul simplu care funcționează

Gestul recomandat implică trei pași:

Apasă limba pe cerul gurii.

Ține gura închisă.

Înghite lent de 2-3 ori.

Este important să efectuezi acest gest la coborâre, înainte ca presiunea să înceapă să se facă simțită. Dacă aștepți prea mult, metoda nu mai este la fel de eficientă.

Acest truc funcționează pentru că deschide trompa lui Eustachio, canalul care leagă urechea medie de gât, egalizând presiunea și prevenind disconfortul. Practic, corpul își restabilește echilibrul natural printr-un gest simplu și rapid.

Sigur și potrivit pentru toate vârstele

Avantajul tehnicii este că poate fi aplicată de oricine, fără accesorii, gumă sau medicamente. Este sigură atât pentru copii, cât și pentru adulți și nu implică zahăr sau echipamente speciale.

Spre deosebire de alte soluții, nu depinde de pregătire prealabilă și poate transforma experiența zborului într-una mult mai confortabilă.

Ce să iei cu tine în bagaj când zbori

Pe lângă prevenirea urechilor înfundate, este important să știi ce să incluzi în bagaj. În bagajul de mână poți lua documente, telefon, încărcător, medicamente, articole de igienă în recipiente de maximum 100 ml și gustări mici. Lichidele trebuie puse în pungi transparente, iar obiectele periculoase sunt interzise.

În bagajul de cală poți pune haine, încălțăminte și obiecte voluminoase, evitând însă lucrurile fragile sau de valoare. Respectă limitele de greutate impuse de companie pentru a evita taxe suplimentare.