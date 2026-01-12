Compania Mattel a lansat, luni, prima păpușă Barbie cu autism, ca parte a strategiei sale de a promova diversitatea și incluziunea în rândul copiilor..

Noua păpușă se alătură gamei Barbie care include, în ultimii ani, personaje cu diferite dizabilități sau particularități fizice, în încercarea de a reflecta mai fidel diversitatea din societate, potrivit . ()

Ce este autismul și cât de răspândit este

Autismul este o afecțiune de dezvoltare neurologică ce influențează modul în care o persoană comunică, interacționează și percepe mediul înconjurător. Caracteristicile pot varia semnificativ de la o persoană la alta.

Potrivit , se estimează că mai mult de un copil din 100 este diagnosticat cu autism la nivel global.

A apărut prima păpușă Barbie cu autism. Cum a fost concepută

Păpușa a fost creată în colaborare cu organizația americană Autistic Self Advocacy Network și este concepută pentru a reflecta unele dintre modurile în care copiii cu autism pot procesa și comunica cu lumea din jur.

Barbie are privirea orientată ușor lateral, un detaliu menit să sugereze evitarea contactului vizual direct, întâlnită în unele cazuri de autism. De asemenea, păpușa are articulații flexibile, care permit mișcări repetitive.

A apărut prima păpușă Barbie cu autism. Ce accesorii speciale include

Pentru a reflecta experiențele senzoriale ale unor copii cu autism, păpușa este echipată cu:

un fidget spinner, destinat reducerii stresului;

căști pentru reducerea zgomotului;

o tabletă cu simboluri de comunicare alternativă.

Ținuta este alcătuită dintr-o rochie fluidă, violet, cu dungi și mâneci scurte, completată de pantofi violet cu talpă joasă, concepuți pentru stabilitate și ușurință în mișcare.

Ce alte păpuși incluzive există în gama Barbie

Deși primele păpuși Barbie au fost lansate în 1959, până în anul 2019 nu existau modele care să reprezinte persoane cu dizabilități. În prezent, gama include păpuși Barbie:

oarbe;

în scaun cu rotile;

cu sindrom Down;

cu proteze sau aparate auditive.

De asemenea, există păpuși Ken cu picior protetic, cu scaun cu rotile prevăzut cu rampă și cu aparat auditiv.

Ce a transmis Mattel despre lansarea noii păpuși

Reprezentanții companiei spun că această inițiativă face parte dintr-un demers mai amplu de a reflecta diversitatea lumii reale în jucăriile destinate copiilor.

„Barbie s-a străduit întotdeauna să reflecte lumea pe care o văd copiii și posibilitățile pe care și le imaginează, și suntem mândri să prezentăm prima noastră păpușă Barbie cu autism, ca parte a acestei munci continue”, a declarat Jamie Cygielman, directorul global al departamentului de păpuși al Mattel.