Cum să potrivești lungimea comodei cu diagonala televizorului tău?

Televizorul este, fără îndoială, punctul central al livingului, locul în jurul căruia se strâng conversațiile, serile de film sau momentele de relaxare după o zi lungă. Dacă te uiți atent în multe locuințe, vei observa două greșeli frecvente.

În prima, televizorul este mult mai lat decât comoda, iar marginile sale par că ”plutesc” peste mobilier. În al doilea scenariu, comoda este atât de lungă încât televizorul ”pare pierdut” în mijlocul ei, fără o proporție clară. Ambele situații creează senzația de dezechilibru vizual, chiar dacă nu îți dai seama imediat de ce livingul nu arată armonios.

Designul interior funcționează în mare parte pe bază de proporții. Ochii tăi percep rapid dacă elementele dintr-o cameră sunt bine raportate unele la altele. Același principiu se aplică și atunci când alegi raportul dintre diagonala televizorului și lungimea comodei TV. Nu este vorba doar despre estetică, ci și despre confort vizual, stabilitate și funcționalitate.

Diagonala televizorului și lungimea comodei

Primul lucru pe care trebuie să îl înțelegi este că diagonala televizorului nu reprezintă lățimea reală; majoritatea televizoarelor sunt măsurate în inci pe diagonală, ceea ce înseamnă că dimensiunea efectivă pe orizontală este mai mică decât cifra menționată în specificații.

De exemplu, un televizor de 55 de inci are o lățime aproximativă de 123 de centimetri, în timp ce un televizor de 65 de inci ajunge la aproximativ 145 de centimetri, valori pot varia ușor în funcție de model și de grosimea ramelor, dar sunt un reper bun pentru calculele de proporție.

În designul interior există o regulă simplă folosită de arhitecți și designeri: mobilierul pe care este așezat televizorul ar trebui să fie mai lat decât televizorul cu cel puțin 20–30%. Această diferență creează un cadru vizual echilibrat și oferă spațiu pentru alte obiecte utile sau decorative.

Dacă televizorul tău are o lățime de aproximativ 120 cm, lungimea ideală pentru ar trebui să fie între 150 și 180 cm. Astfel, televizorul rămâne punctul central, dar există suficient spațiu în jurul lui pentru a menține o compoziție armonioasă.

Această proporție este folosită frecvent în designul modern deoarece ajută la crearea unei baze stabile pentru televizor. Din punct de vedere vizual, obiectele mai grele sau mai mari au nevoie de un suport proporțional. O comodă prea mică sub un televizor mare creează impresia că mobilierul nu poate susține greutatea ecranului.

Dimensiuni orientative pentru cele mai populare diagonale de televizor

Televizor de 43–50 inch

Dacă televizorul tău are o diagonală între 43 și 50 de inci, lățimea acestuia este de obicei între 95 și 112 centimetri. În acest caz, o comodă cu lungimea între 130 și 160 centimetri creează un raport vizual echilibrat.

Această combinație este frecvent întâlnită în apartamentele mai mici sau în livinguri compacte. Comoda nu ocupă prea mult spațiu, iar televizorul rămâne suficient de mare pentru o experiență confortabilă de vizionare.

Televizor de 55–65 inch

Televizoarele din această categorie sunt printre cele mai populare în prezent. Lățimea lor variază între aproximativ 123 și 145 centimetri. Pentru aceste dimensiuni, o comodă ar trebui să aibă între 160 și 200 centimetri. Această diferență oferă suficient spațiu pentru boxe, decorațiuni sau alte dispozitive media.

Televizor de 75 inch sau mai mare

Televizoarele foarte mari au o lățime de peste 165 centimetri. Pentru ele, comoda trebuie să fie pe măsură. O lungime de 200–240 centimetri este, de obicei, cea mai potrivită pentru a menține echilibrul vizual.

În camerele mari, această proporție creează o zonă media care devine punctul central al întregului living, alături de sau o canapea uriașă.

Cum verifici dacă proporțiile sunt corecte?

Măsoară lățimea televizorului și adaugă aproximativ 30% la această valoare; rezultatul îți va oferi lungimea ideală pentru comodă. De exemplu, dacă televizorul are o lățime de 130 cm, lungimea comodei ar trebui să fie în jur de 170 cm.

Această regulă simplă este folosită de mulți designeri deoarece funcționează în majoritatea situațiilor și ajută la obținerea unui echilibru vizual plăcut.