Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă

Cum să scapi de obiectele în exces? 7 lucruri pe care oamenii le adună în casă

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 11:21
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Sticle de apă și căni termoizolante
  2. Rechizite de birou
  3. Tricouri și sacoșe primite gratuit
  4. Produse de toaletă și medicamente
  5. Pahare cu picior
  6. Produse de curățenie

Dacă vrei să faci ordine în casă, dar nu știi de unde să începi, un prim pas eficient este să elimini obiectele pe care le ai în mai multe exemplare. Totuși, chiar și această strategie poate fi dificilă, pentru că uneori e greu să decizi când este util să ai rezerve și când pur și simplu exagerezi. Doi organizatori profesioniști au explicat care sunt cele mai frecvente obiecte adunate în exces, potrivit thespruce.com.

Sticle de apă și căni termoizolante

Este util să ai sticle reutilizabile și căni termoizolante, dar Jenny Dietsch, organizator profesionist, spune că uneori lucrurile scapă de sub control.

„Nu ai nevoie de fiecare model nou de cană care apare la modă”, explică ea.

Gândește-te cine folosește aceste obiecte în casă și cât de des. Păstrează doar ceea ce îți trebuie cu adevărat.

Rechizite de birou

Crearea unui sistem bun de depozitare e importantă, dar poate duce la acumularea inutilă de obiecte. Organizatoarea Stephanie Greenberg menționează că dosarele și bibliorafturile în exces creează impresia de ordine, dar în realitate fac dezordine.

„Un număr mare de rechizite de birou doar te fac să pari organizat, dar creează dezordine”, spune ea.

Înainte de a cumpăra obiecte pentru organizare, vezi ce ai nevoie și ce vei folosi cu adevărat.

Tricouri și sacoșe primite gratuit

Mulți oameni adună tricouri și sacoșe textile oferite ca materiale promoționale. Dietsch recomandă verificarea sertarelor și dulapurilor pentru astfel de obiecte, care de multe ori sfârșesc în magazine second-hand.

„Aceste obiecte excesive și nedorite creează sertare supraaglomerate și afectează mediul”, subliniază ea.

Produse de toaletă și medicamente

Baia este adesea plină de șampoane, vitamine sau medicamente fără rețetă. Greenberg avertizează că oamenii le cumpără prea des, iar multe se aruncă expirate.

„Avem impresia că le folosim mai mult decât în realitate și ajungem să le aruncăm pentru că expiră”, spune Greenberg.

Pahare cu picior

Colecțiile de pahare cu picior se pot acumula rapid, mai ales pentru cuplurile proaspăt căsătorite. Dietsch recomandă păstrarea doar a celor folosite frecvent.

„Dacă nu îți amintești când ai băut ultima dată o margarita acasă, probabil nu ai nevoie de acele pahare speciale”, spune ea.

Produse cumpărate în cantități mari

Cumpărarea în cantități mari poate fi tentantă, dar e utilă doar dacă produsele sunt folosite rapid. Dietsch recomandă verificarea spațiului disponibil și a datelor de expirare înainte de a face achiziții mari.

„Le vei folosi pe toate înainte să expire?” întreabă ea.

Produse de curățenie

Este recomandat să ai un dulap bine aprovizionat cu produse de curățenie, dar stocarea excesivă e rar necesară. Dietsch sugerează păstrarea lor într-un singur loc și organizarea lor într-un coș ușor de mutat între camere.

„Păstrați produsele esențiale într-un coș de curățenie care poate fi transportat ușor și pus la loc într-un spațiu dedicat”, adaugă.

Citește și...
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
Eveniment
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Eveniment
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ultima oră
11:39 - Semnal de alarmă pe piața muncii! Aproape 30% dintre tineri sunt fără job, iar rata șomajului a ajuns la 6,3%
11:26 - Motreanu (PNL): PSD să spună direct dacă propune introducerea de noi taxe. Un lucru e clar – PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS și POT
11:25 - SONDAJ: Cum văd românii o posibilă reformă teritorial-administrativă. Dispar județele și se împarte România în regiuni? (GRAFICE)
10:58 - Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)
10:50 - Gina Pistol, despre provocările maternității. De ce i-a fost greu să se gândească la al doilea copil: „Este foarte stresant” (VIDEO)
10:42 - Trump susține că are „dreptul absolut” să reimpună taxe vamale după decizia Curții Supreme
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:11 - O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”