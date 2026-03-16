Dacă vrei să faci ordine în casă, dar nu știi de unde să începi, un prim pas eficient este să elimini obiectele pe care le ai în mai multe exemplare. Totuși, chiar și această strategie poate fi dificilă, pentru că uneori e greu să decizi când este util să ai rezerve și când pur și simplu exagerezi. Doi organizatori profesioniști au explicat care sunt cele mai frecvente obiecte adunate în exces, potrivit thespruce.com.

Sticle de apă și căni termoizolante

Este util să ai sticle reutilizabile și termoizolante, dar Jenny Dietsch, organizator profesionist, spune că uneori lucrurile scapă de sub control.

„Nu ai nevoie de fiecare model nou de cană care apare la modă”, explică ea.

Gândește-te cine folosește aceste obiecte în casă și cât de des. Păstrează doar ceea ce îți trebuie cu adevărat.

Rechizite de birou

Crearea unui sistem bun de depozitare e importantă, dar poate duce la acumularea inutilă de obiecte. Organizatoarea Stephanie Greenberg menționează că dosarele și bibliorafturile în exces creează impresia de ordine, dar în realitate fac dezordine.

„Un număr mare de rechizite de birou doar te fac să pari organizat, dar creează dezordine”, spune ea.

Înainte de a cumpăra obiecte pentru organizare, vezi ce ai nevoie și ce vei folosi cu adevărat.

Tricouri și sacoșe primite gratuit

Mulți oameni adună tricouri și sacoșe textile oferite ca materiale promoționale. Dietsch recomandă verificarea sertarelor și dulapurilor pentru astfel de obiecte, care de multe ori sfârșesc în magazine second-hand.

„Aceste obiecte excesive și nedorite creează sertare supraaglomerate și afectează mediul”, subliniază ea.

Produse de toaletă și medicamente

Baia este adesea plină de șampoane, vitamine sau medicamente fără rețetă. Greenberg avertizează că oamenii le cumpără prea des, iar multe se aruncă expirate.

„Avem impresia că le folosim mai mult decât în realitate și ajungem să le aruncăm pentru că expiră”, spune Greenberg.

Pahare cu picior

Colecțiile de pahare cu picior se pot acumula rapid, mai ales pentru cuplurile proaspăt căsătorite. Dietsch recomandă păstrarea doar a celor folosite frecvent.

„Dacă nu îți amintești când ai băut ultima dată o margarita acasă, probabil nu ai nevoie de acele pahare speciale”, spune ea.

Produse cumpărate în cantități mari

Cumpărarea în cantități mari poate fi tentantă, dar e utilă doar dacă produsele sunt folosite rapid. Dietsch recomandă verificarea spațiului disponibil și a datelor de expirare înainte de a face achiziții mari.

„Le vei folosi pe toate înainte să expire?” întreabă ea.

Produse de curățenie

Este recomandat să ai un dulap bine aprovizionat cu produse de curățenie, dar stocarea excesivă e rar necesară. Dietsch sugerează păstrarea lor într-un singur loc și organizarea lor într-un coș ușor de mutat între camere.

„Păstrați produsele esențiale într-un coș de curățenie care poate fi transportat ușor și pus la loc într-un spațiu dedicat”, adaugă.