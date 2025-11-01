B1 Inregistrari!
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi

Elena Boruz
01 nov. 2025, 14:42
Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce ne simțim obosiți după schimbarea orei
  2. Cum putem regla somnul pentru a ne adapta mai ușor
  3. Ce rol joacă alimentația și hidratarea
  4. Ce activități ne pot ajuta să ne simțim energici

Odată cu trecerea la ora de iarnă, mulți români resimt oboseală, somnolență și lipsă de energie. Schimbarea orei poate afecta ritmul biologic, însă există metode simple pentru a face acomodarea cu ora de iarnă mai ușoară și a păstra un nivel optim de energie. 

De ce ne simțim obosiți după schimbarea orei

Corpul nostru funcționează după un ritm circadian, care este influențat de lumina naturală și de orele de somn. Când ceasul se dă înapoi, organismul poate resimți confuzie temporară, ducând la somnolență și lipsă de concentrare. Potrivit specialiștilor, această perioadă de ajustare durează, de obicei, între 3 și 7 zile.

Cum putem regla somnul pentru a ne adapta mai ușor

O metodă eficientă este să menții o rutină constantă de somn, chiar și în weekend. Evită ecranele cu o oră înainte de culcare și creează un mediu întunecos și liniștit în dormitor. Specialiștii recomandă și o scurtă plimbare dimineața pentru a stimula ritmul circadian și a primi lumina naturală, esențială pentru ajustarea organismului.

Ce rol joacă alimentația și hidratarea

Pentru a face acomodarea cu ora de iarnă mai ușoară, include în dietă alimente bogate în vitamine și minerale și evită mesele grele înainte de culcare. Cafeaua trebuie consumată dimineața, nu seara, iar hidratarea constantă ajută la reducerea oboselii.

Ce activități ne pot ajuta să ne simțim energici

Mișcarea regulată, plimbările în aer liber și exercițiile ușoare cresc nivelul de energie și reduc stresul resimțit după schimbarea orei. În plus, este recomandat să-ți stabilești obiective clare pe zi, astfel încât corpul și mintea să rămână active.

Pe lângă somn și mișcare, acomodarea cu ora de iarnă poate fi sprijinită și de activități relaxante precum meditația, lectura sau muzica liniștitoare. Evită stresul inutil și acordă-ți timp pentru pauze scurte în timpul zilei. Menținerea unui program regulat de mese și de somn ajută organismul să se recalibreze mai rapid. Astfel, vei putea să te bucuri de zilele mai scurte, fără să resimți oboseala specifică trecerii la ora de iarnă.

