Toamna vine cu provocări nu doar pentru garderobă, ci și pentru inspirația de zi cu zi. Diminețile sunt , prânzurile călduțe, iar serile devin din nou friguroase, iar combinația perfectă între confort și stil pare uneori imposibilă.

Totuși, cu câteva trucuri simple și , poți găsi echilibrul ideal între hainele călduroase și ținutele care arată bine.Indiferent dacă mergi la birou, la o întâlnire sau la o plimbare de weekend, secretul este să te adaptezi vremii fără să renunți la eleganță.

Ce truc te poate ajuta să arăți bine și să-ți fie cald

Când te îmbraci toamna când e frig, cel mai eficient truc este stratificarea. Nu purta un singur strat gros, ci combină mai multe piese subțiri: o bluză din bumbac, un pulover fin și o jachetă din lână sau un palton elegant.

Astfel, poți adăuga sau renunța la un strat pe parcursul zilei, în funcție de temperatură.Un fular gros, o eșarfă din cașmir sau o pălărie pot transforma instantaneu o ținută banală într-una de revistă.

Ce materiale alegi ca să fii elegant și protejat de frig

Materialele fac diferența între o ținută elegantă și una lipsită de formă. Alege lână merinos, cașmir sau stofă de calitate, materiale care păstrează căldura, dar lasă pielea să respire. Evită acrilul ieftin, care se deteriorează repede și nu oferă confort termic.

Paltoanele din stofă, gecile matlasate și puloverele fine sunt piese de bază în garderoba de toamnă. În plus, culorile neutre, cum ar fi gri, bej, crem sau camel, pot fi combinate cu accente calde, precum burgund sau verde măsliniu.

Cum alegi culorile care te avantajează în sezonul rece

Toamna este anotimpul ideal pentru tonuri naturale și calde. Poți combina bej cu tonuri ruginii, gri cu mov prună sau verde închis cu maro ciocolatiu. Pentru un look modern, joacă-te cu texturi diferite: o eșarfă pufoasă lângă o jachetă de piele sau o fustă din lână cu un pulover tricotat.