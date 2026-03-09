Hackerii ruși au spart conturile de Signal și ale unor oficiali, militari și jurnaliști. Infiltrarea face parte dintr-o campanie cibernetică globală menită să obțină acces la informații sensibile.

Cum funcționează atacurile raportate după ce hackerii ruși au spart

Serviciile de informații din Olanda au precizat că, atacatorii folosesc metode de phishing pentru a convinge victimele să divulge codurile de verificare și codurile PIN. Utilizatorii sunt păcăliți în cadrul unor chat-uri inițiate chiar de hackeri, care se dau cel mai adesea drept chatbotul oficial de suport al aplicațiilor. Agenția Generală de Informații Olandeză și Serviciul Militar de Informații și Securitate Olandez au explicat cum funcționează mecanismul prin care datele confidențiale ajung pe mâna atacatorilor susținuți de Moscova.

„Hackerii ruși au obținut probabil acces la informații sensibile. Țintele și victimele campaniei includ angajați ai guvernului olandez și jurnaliști. Utilizatorii sunt convinși în chat-urile inițiate de hackeri să divulge codurile de verificare de securitate și codurile PIN, oferindu-le acces la conturile personale și chat-urile de grup.”, au declarat autoritățile olandeze.

Potrivit agenției , în mod normal oficiali preferă conversațiile criptate, dar tocmai acest lucru îi face ține ideale pentru spionaj. Imediat după incident, a venit și reacția WhatsApp care a recomandat utilizatorilor să nu partajeze niciodată codul de șase cifre cu nicio altă persoană.

Ce recomandări oficiale au fost emise

Autoritățile olandeze au emis un aviz cibernetic pentru a informa angajații guvernamentali despre aceste vulnerabilități și pentru a oferi asistență. Directorul Serviciul Militar de Informații și Securitate Olandez, viceamiralul Peter Reesink, a subliniat că nicio aplicație de mesagerie nu este complet sigură pentru datele de stat.

„În ciuda opțiunii de criptare end-to-end, aplicațiile de mesagerie precum Signal și WhatsApp nu ar trebui utilizate ca canale pentru informații clasificate, confidențiale sau sensibile.”, a declarat viceamiralul Peter Reesink

O altă metodă identificată este utilizarea funcției „dispozitive conectate” ale aplicației Signal pentru a monitoriza activitatea victimelor. Există însă semne care pot trăda un cont compromis, cum ar fi contactele care apar de două ori în listă sau numerele care figurează brusc drept „cont șters”.