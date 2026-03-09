Dan Negru a lansat o serie de la adresa fostului său loc de muncă. Acesta a susținut că deciziile unor manageri au dus la pierderea poziției de lider în piața media.

Dan Negru a lansat o serie de critici la adresa Antenei 1

Prezentatorul de la Kanal D a explicat că, în anii 2000, Antena 1 deținea poziția de lider atât pe zona de știri, cât și în divertisment, însă totul s-a schimbat din cauza unor decizii manageriale. Acesta a subliniat că în timp ce competiția s-a bazat pe stabilitate, Antena 1 a făcut schimbări repetate care au îndepărtat publicul.

„Andreea Esca are capacitatea de a transmite informația simplu și corect, nesofisticat. PRO TV a avut și norocul unor șefi nepricepuți la concurență. Ca să respectăm istoria TV din România, Antena 1 era lider cu Observatorul în anii 2000, prezentat de Mona Nicolici și de Radu Coșarcă. Tot în anii ăia, Antena avea eticheta de lider în divertisment TV, cu Divertis, Mircea Radu, Mihaela Rădulescu și cu Dan Negru. Apoi, niște șefi au stricat totul. În 2007 a apărut Kanal D, care a urcat pe locul 2, la bătaie cu Antena 1. Și atunci PRO TV s-a detașat lider. Știrile de la Antenă nu și-au mai revenit niciodată după concedierea lui Radu Coșarcă și a Monei Nicolici. Și azi sunt într-o mediocritate de audiență și lipsă de credibilitate. În timp ce la Antenă prezentatorii erau schimbați mereu… Lucian Mândruță, Gabi Firea, Sandra Stoicescu, Andreea Berecleanu… la PRO TV era doar Andreea Esca! Azi avem în țară mai multe prezentatoare de știri decât profesori.” a declarat .

Ce spune prezentatorul despre epoca de aur a televiziunii

Vedeta TV a vorbit cu nostalgie despre perioada în care emisiunile de televiziune aveau o putere extraordinară asupra românilor. Acesta recunoaște că au devenit o amintire vremurile în care publicul se grăbea spre casă pentru a vedea un anumit program.

„Sunt norocos, am prins vremurile de «golden age» ale televiziunii românești, când oamenii se grăbeau acasă să se uite la Dan Negru, la Andreea Marin sau la Horia Brenciu. Vremurile alea nu se vor mai întoarce niciodată.” a completat acesta.

În opinia sa, viitorul televiziunii nu este dispariția, ci o reorganizare necesară, mai ales în contextul în care influența politică și audiențele programelor de profil au scăzut semnificativ.

„Circul politic nu e și nu va fi la putere pe TV, pentru că audiențele programelor politice sunt jenant de mici și televiziunea nu mai are influență. Televiziunea își pierde din suflu și din audiență, an după an. Asocierea cu televiziunea a devenit nocivă în campaniile electorale, așa că eu cred că în online se vor da luptele politice. Televiziunea însă nu va dispărea, așa cum nu a dispărut nici radioul. Dar se va reașeza. Când partidele nu vor mai susține artificial televiziunile, piața media își va găsi normalitatea. Sportul va rămâne ultima redută a televiziunilor, marile evenimente sportive sunt singurele care mai pot convinge publicul să deschidă televizorul”.

Care este secretul succesului lui Dan Negru

Chiar dacă a părăsit trustul care l-a consacrat, acesta reușește în continuare să atragă publicul prin emisiunile sale de cultură generală. Reușește frecvent să fie lider de audiență cu emisiuni precum: „The Floor” sau „Jocul cuvintelor” de la Kanal D.

Această reușită vine într-un moment în care prezentatorul este convins că televiziunea trebuie să se întoarcă la „normalitate”, lăsând luptele politice în mediul online și concentrându-se pe divertisment de calitate și evenimente majore.