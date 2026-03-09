B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate

Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate

Flavia Codreanu
09 mart. 2026, 19:51
Cum își pot recupera românii banii pe vacanțele în Egipt și care sunt riscurile reale de securitate
Vacanțele din 2022, cele mai scumpe din ultimii 10 ani. Drumul cu mașina devine nerentabil.
Cuprins
  1. Ce recomandă MAE pentru românii care aleg vacanțele în Egipt
  2. Cum pot fi recuperați banii dacă anulați vacanțele
  3. Ce spun operatorii și turiștii despre plecări

Vacanțele în Egipt rămân o temă intens dezbătută pe grupurile de turism, iar  românii încearcă să afle cât de sigură este destinația în contextul tensiunilor dintre Iran și Israel.

Ce recomandă MAE pentru românii care aleg vacanțele în Egipt

Ministerul Afacerilor Externe menține un grad de alertă de 7 din 9, recomandând evitarea anumitor regiuni considerate periculoase din cauza terorismului sau a zonelor militare. Totuși, acest nivel de alertă este valabil încă din vara anului 2025 și nu a suferit modificări recente după izbucnirea conflictelor recente.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă imperativ cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Arabă Egipt să evite deplasările în zona de nord a Peninsulei Sinai, zona de vest situată în proximitatea frontierei cu Libia și zona de frontieră cu Republica Sudan.”, a precizat Ministerului Afacerilor Externe

Consultantul în turism Răzvan Pascu consideră că riscul pentru stațiunile de la Marea Roșie este scăzut, însă avertizează asupra dificultății de a anula o rezervare fără costuri:

„În condițiile în care tur-operatorul organizează în continuare excursia, hotelul este deschis și zborurile se efectuează, cine vrea să renunțe în momentul acesta la excursii, va trebui să plătească comisioane și penalizări agențiilor de turism care organizaseră pachetul. Este clar că a scăzut în general numărul de cereri și nu doar la nivel de Egipt, ci la nivel de toate destinațiile din Golf și chiar și destinații din alte părți care presupun zboruri cu companiile din Golf.”, a declarata Răzvan Pascu

Cum pot fi recuperați banii dacă anulați vacanțele

Recuperarea integrală a sumelor este posibilă doar dacă operatorul de turism sau compania aeriană decide anularea zborului sau a rezervării. În cazul în care turiștii renunță la călătorie din motive personale sau de teamă, aceștia pierd banii, deoarece majoritatea asigurărilor storno nu acoperă riscul de război.

„Dacă să spunem prin absurd, tot conflictul se va încheia mâine, astfel încât să nu mai existe această percepție cum că statele din Golf pot deveni riscante, și companiile aeriene, de mâine, vor începe să reia zborurile, aproximarea mea este că în două-trei luni de zile lucrurile vor reveni la un semi-normal. Apoi, oricum, urmează perioada de vară. Deci aș zice că această primăvară este deja pierdută, apoi urmează perioada de vară când în țările din Golf oricum ar fi fost foarte cald. Dar dacă lucrurile ar reveni foarte curând, în câteva zile, la normal și ar înceta atacurile asupra țărilor din Golf, atunci estimarea mea este că din toamnă lucrurile pe turism vor reveni la normal.”, a subliniat Răzvan Pascu

„Dacă ne uităm pe hartă, e greu de crezut că ceva referitor la războiul din Golf ar putea să-i pună în pericol pe oamenii care sunt pe plajă în Sharm el-Sheikh sau în Hurghada sau în alte stațiuni de plajă din Egipt.” a continuat expertul în turism.

Ce spun operatorii și turiștii despre plecări

Operatorii de turism dau asigurări că stațiunile egiptene rămân sigure și că activitatea se desfășoară în condiții normale.

„Călătoriile în Egipt rămân sigure pentru turiști. Ministerul Afacerilor Externe al Egiptului confirmă că recomandările de călătorie pentru Egipt rămân neschimbate, în contextul consultărilor diplomatice cu mai multe state occidentale pentru reconfirmarea climatului de securitate și stabilitate din țară. Cu alte cuvinte, vacanțele în Egipt se desfășoară în condiții obișnuite, iar turiștii se pot bucura în continuare de resorturi, plaje și experiențele cunoscute ale acestei destinații.”  a precizat agenția de turism Tour-operatorul „Join UP”

Tags:
Citește și...
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Eveniment
Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Eveniment
Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Eveniment
Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
Eveniment
Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
Treabă românească: Buletinul electronic, emis practic degeaba. În loc să reducă birocrația, o complică și mai tare: „Am încercat, dar nu mă lasă”
Eveniment
Treabă românească: Buletinul electronic, emis practic degeaba. În loc să reducă birocrația, o complică și mai tare: „Am încercat, dar nu mă lasă”
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig
Eveniment
Adolescent din Sibiu, arestat pentru omor: A atacat cu bâta un bătrân, apoi l-a abandonat în frig
Iași: Bebeluș decedat după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. „Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta”
Eveniment
Iași: Bebeluș decedat după ce ambulanța a rămas blocată în noroi. „Mor oameni, mor copii din cauza lor, că nu au pus nimic pe drumul ăsta”
Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
Eveniment
Newsweek: Prețul benzinei și motorinei va ajunge la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Graficul care dă fiori
Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
Eveniment
Jump Hero distracție și activitate în grădină în siguranță
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
Eveniment
Cine este românul care a câștigat 4,5 milioane de euro la Loto 6/49 și cum a fost jucat biletul norocos
Ultima oră
21:04 - Schimbare de ultimă oră în Parlament: Numirea Avocatului Poporului, amânată în ultimul moment. Ce s-a întâmplat
21:01 - Protagonista serialului fenomen „Vlad”, răsfățată de 8 Martie. Ce surpriză i-a pregătit familia
20:52 - Povestea lui Odin, primul pisoi terapeut din România. Procesul de certificare a durat 7 ani: „Cursuri în America, Germania, Elveţia”
20:37 - Amalia Năstase critică dur părinții din România: „Ăla vrea să te omoare când te aude”
20:30 - Comisia Europeană a aprobat transferul a peste 500 de milioane de euro pentru construcția a nouă spitale noi în România
20:10 - Rezervor de gaz, îngropat ilegal pe plajele din Năvodari. Buzoianu: „O iresponsabilitate uriașă care a reprezentat un risc pentru mii de români” (FOTO)
19:40 - Ciolacu îl avertizează pe Bolojan că o să ajungă „la groapa de gunoi a istoriei”: „Este inadmisibil ca Guvernul să ne ia banii!” (FOTO)
19:13 - Irinel Columbeanu nu mai locuiește singur la azil: „Se înstrăinase, nu prea ieșea. Acum e mai vioi”. Cine i-a devenit coleg de cameră
19:02 - Serviciile de informații din Olanda avertizează: Hackerii ruși au obținut acces la informații sensibile prin Signal și WhatsApp
18:37 - Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)