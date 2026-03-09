Vacanțele în Egipt rămân o temă intens dezbătută pe grupurile de turism, iar românii încearcă să afle cât de sigură este destinația în contextul tensiunilor dintre și Israel.

Ce recomandă MAE pentru românii care aleg vacanțele în Egipt

menține un grad de alertă de 7 din 9, recomandând evitarea anumitor regiuni considerate periculoase din cauza terorismului sau a zonelor militare. Totuși, acest nivel de alertă este valabil încă din vara anului 2025 și nu a suferit modificări recente după izbucnirea conflictelor recente.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă imperativ cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Arabă Egipt să evite deplasările în zona de nord a Peninsulei Sinai, zona de vest situată în proximitatea frontierei cu Libia și zona de frontieră cu Republica Sudan.”, a precizat Ministerului Afacerilor Externe

Consultantul în turism Răzvan Pascu consideră că riscul pentru stațiunile de la Marea Roșie este scăzut, însă avertizează asupra dificultății de a anula o rezervare fără costuri:

„În condițiile în care tur-operatorul organizează în continuare excursia, hotelul este deschis și zborurile se efectuează, cine vrea să renunțe în momentul acesta la excursii, va trebui să plătească comisioane și penalizări agențiilor de turism care organizaseră pachetul. Este clar că a scăzut în general numărul de cereri și nu doar la nivel de Egipt, ci la nivel de toate destinațiile din Golf și chiar și destinații din alte părți care presupun zboruri cu companiile din Golf.”, a declarata Răzvan Pascu

Cum pot fi recuperați banii dacă anulați vacanțele

Recuperarea integrală a sumelor este posibilă doar dacă operatorul de turism sau compania aeriană decide anularea zborului sau a rezervării. În cazul în care turiștii renunță la călătorie din motive personale sau de teamă, aceștia pierd banii, deoarece majoritatea asigurărilor storno nu acoperă riscul de război.

„Dacă să spunem prin absurd, tot conflictul se va încheia mâine, astfel încât să nu mai existe această percepție cum că statele din Golf pot deveni riscante, și companiile aeriene, de mâine, vor începe să reia zborurile, aproximarea mea este că în două-trei luni de zile lucrurile vor reveni la un semi-normal. Apoi, oricum, urmează perioada de vară. Deci aș zice că această primăvară este deja pierdută, apoi urmează perioada de vară când în țările din Golf oricum ar fi fost foarte cald. Dar dacă lucrurile ar reveni foarte curând, în câteva zile, la normal și ar înceta atacurile asupra țărilor din Golf, atunci estimarea mea este că din toamnă lucrurile pe turism vor reveni la normal.”, a subliniat Răzvan Pascu

„Dacă ne uităm pe hartă, e greu de crezut că ceva referitor la războiul din Golf ar putea să-i pună în pericol pe oamenii care sunt pe plajă în Sharm el-Sheikh sau în Hurghada sau în alte stațiuni de plajă din Egipt.” a continuat expertul în turism.

Ce spun operatorii și turiștii despre plecări

Operatorii de turism dau asigurări că stațiunile egiptene rămân sigure și că activitatea se desfășoară în condiții normale.

„Călătoriile în Egipt rămân sigure pentru turiști. Ministerul Afacerilor Externe al Egiptului confirmă că recomandările de călătorie pentru Egipt rămân neschimbate, în contextul consultărilor diplomatice cu mai multe state occidentale pentru reconfirmarea climatului de securitate și stabilitate din țară. Cu alte cuvinte, vacanțele în Egipt se desfășoară în condiții obișnuite, iar turiștii se pot bucura în continuare de resorturi, plaje și experiențele cunoscute ale acestei destinații.” a precizat agenția de turism Tour-operatorul „Join UP”