Irinel Columbeanu nu mai stă singur în camera de la azil, ci împreună cu „un domn cult, manierat”, iar de când are companie, e mai vioi, a dezvăluit Ion Cassian, directorul azilului. Acesta a mai susținut că fostul afacerist se informează mereu despre situația internațională, e la curent cu știrile și e foarte mândru că fiica sa, Irina, e dedicată facultății și învață bine.

Irinel Columbeanu, mândru că fiica sa e dedicată studiului

„Irinel se uită cu orele la știrile tv, vrea să afle tot ce se întâmplă în Dubai, dar și în lumea asta atât de agitată. L-am întrebat ce mai știe despre Ramona, fosta lui cumnată, care locuiește în Dubai, și unde cursele de avion au fost suspendate de atâtea zile. Mi-a zis că nu a mai primit nicio veste de la ea. (…)

Irinel păstrează aproape zilnic legătura cu fiica lui, Irinuca. Răsuflă ușurat că nu este prin Dubai, la mătușa ei, ci în America, alături de mamă, de Monica. Este ocupată cu facultatea, , din câte am înțeles, învață bine, are cursuri, are examene.

Irinel e tare mândru că, deși ea cochetează și cu moda, are planuri mari de viitor, pe plan profesional, că este dedicată studiului. De altfel, a și investit bani, aici, în România, în școala ei, ca să ajungă cineva în viață”, a dezvăluit Ion Cassian, pentru

Irinel Columbeanu nu mai stă singur în camera de la azil

Acesta a mai afirmat că Irinel Columbeanu e mai vioi de când împarte camera de la azil cu cineva: „Nu îi era bine singur în cameră, cum a stat, la început, așa cum ceruse. Se înstrăinase, nu prea ieșea, decât la masă, citea și se uita la televizor. Acum, de când am decis, de comun acord, să mai stea cu cineva, este mai vioi”.

„L-am mutat cu un domn cult, manierat, are la bază și studii superioare, cu el dezbate și știrile tv, stau de vorbă. Mă bucur că îi este bine așa, că acest coleg de cameră este pe placul lui. Sper ca vremea să fie mai bună, în următoarea perioadă, și Irinel să iasă mai des pe afară, pe aici, prin curte sau să mai vină prietenii și să-l mai invite prin oraș, așa cum îi place.

Iarna, fiind foarte frig, și el având niște probleme de sănătate, deși nu grave, evită să iasă din cămin”, a mai afirmat Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, pentru Click!.