Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 18:02
Ioana Țiriac, ironii la adresa celor care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana Țiriac și fratele ei, Alexandru. Sursa foto: Ioana Țiriac / Instagram
Cuprins
  1. Cum a reacționat Ioana Țiriac la criticile din online
  2. Ce carieră și-a ales Ioana Țiriac?

Printre românii care au rămas blocați în Dubai câteva zile din cauza conflictului din regiune s-a numărat și Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri Ion Țiriac. Ulterior, acesta a reușit să revină în țară. Însă sora lui, Ioana, a ținut să-i taxeze pe cei care au criticat deplasările în astfel de zone periculoase.

Cum a reacționat Ioana Țiriac la criticile din online

În urma tensiunilor din Golf, au apărut numeroase comentarii critice în mediul online la adresa celor care au ales să meargă în vacanță sau să locuiască în Dubai, mai ales că autoritățile avertizaseră asupra unui posibil conflict în zonă. Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, a răspuns ironic acestor critici, pe Instagram.

Ea a remarcat că mulți dintre cei care critică acum Dubaiul sunt aceiași care aproape s-au mutat acolo, dar nu și-au îndeplinit visul.

„E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris Ioana Țiriac, în online.

Ce carieră și-a ales Ioana Țiriac?

Ioana Țiriac, singura fiică a magnatului Ion Țiriac, a ales să urmeze o carieră în domeniul imobiliar, surprinzând pe cei din jur, având în vedere averea impresionantă a tatălui său, estimată la 2,1 miliarde de dolari.

Specializată în economie în Statele Unite, Ioana a decis să își construiască propria carieră, independentă de afacerile familiei.

În loc să se implice în imperiul financiar al tatălui său, ea a optat să devină agent imobiliar la o firmă de prestigiu din Emiratele Arabe Unite.

