Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 15:55
Sursa foto: Profimedia Images
Cuprins
  1. Pilaful din 1949
  2. Pilaful din zilele noastre, ca la restaurant

Pilaful este o variantă perfectă pentru masă. Este gustos, ușor și rapid de făcut. Iată care este rețeta originală, din 1949, dar și trucul pe care îl foloseau bunicile pentru un preparat perfect!

Pilaful din 1949

Rețeta originală de pilaf, din anul 1949, a fost publicată în „Carte pentru cantine”, conform Click. Pentru acest preparat ai nevoie de: „10 kg carne, 6 kg orez, 3 kg ceapă, 500 gr. grăsime”.

„Se rumenește carnea tăiată bucățele și ceapa în jumătate din grăsime, se presară cu puțină boia și se stinge cu apă. Se fierbe înăbușit. Orezul spălat bine se zvântă și se pune în untură încinsă, amestecându-se la foc până devine sticlos. Atunci se stinge cu apă și se pune la mâncarea cu carne aproape gata cu care se mai fierbe 20 minute, la foc mic, fără a amesteca”, scrie sursa citată.

„Se potrivește gustul și dacă nu s-a absorbit tot lichidul, ca boabele să rămână fără zeamă, se pune să scadă la cuptor. Cine vrea ca pilaful să fie alb, nu pune boia”, adaugă.

Pilaful din zilele noastre, ca la restaurant

Astăzi, acest preparat se poate găti în multe moduri. Iată o rețetă pentru o porție de pilaf ca la restaurant!

Pentru aceasta ai nevoie de următoarele: o cană mare de orez, un morcov, un ardei roșu, aproximativ 100 de grame de ciuperci, sare și piper după gust, dar și ingredientul secret, grăsime de pasăre de curte.

Mod de preparare:

  • Se pun cam trei căni de apă pentru fiecare cană de orez, apoi totul la fiert alături de grăsimea de pasăre;
  • Se curăță morcovul și ardeiul și se toacă cât mai mărunt;
  • Se curăță ciupercile foarte bine;
  • Toate legumele se pun în tigaie în unt sau ulei;
  • Se adaugă sare și piper;
  • Când orezul este aproape gata vom putea să adăugăm în el și legumele;
  • Totul trebuie amestecat cât mai bine și lăsat la foc mic vreme de câteva minute;
  • La final, se poate presăra pe deasupra niște verdeață.
