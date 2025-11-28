B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Curățenie de milioane! Cum a reușit o femeie să facă bani prin munca de menaj oferită gratuit

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 14:26
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Curățenie gratuită, răsplată de milioane
  2. Muncă din pasiune
  3. Provocări din domeniu

Auri Kananen, o tânără de 31 de ani din Tampere, Finlanda, a reușit să transforme munca de menaj într-o adevărată afacere de milioane de euro. Iată cum a procedat femeia!

Curățenie gratuită, răsplată de milioane

Auri Kananen a început să ajute oamenii în 2020, curățând gratuit locuințele lor extrem de murdare. Femeia i-a rugat pe clienți să îi permită să filmeze toată mizeria, postând zilnic imagini cu transformările pe TikTok și Instagram, conform The Sun.

Astfel, ea a strâns peste 11 milioane de urmăritori pe TikTok și 5 milioane pe Instagram. Popularitatea i-a atras colaborări cu branduri, iar în 2023 firma ei a generat o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro.

„Curățenia este distractivă. Cel mai bun lucru din lume! Îmi place la nebunie. Îmi oferă multă satisfacție. Mă face fericită, mă relaxează, ca și cum viața mea ar fi completă”, a declarat Auri.

Muncă din pasiune

Auri recunoaște că popularitatea și banii nu i-au schimbat perspectiva. Ea se simte extrem de recunoscătoare pentru tot ce a ajuns să aibă.

„Îmi amintesc că eram încântată că aveam 100.000 de urmăritori, dar acum să am 10 milioane, e o nebunie. E ca și cum aș avea propria echipă de curățenie. Sunt foarte recunoscătoare”, a spus femeia.

„Banii nu m-au schimbat, pur și simplu, îmi place să fac curățenie și să împărtășesc asta cu lumea. Îmi iubesc meseria. Este super satisfăcător când poți șterge un strat gros de praf. Este, pur și simplu, cel mai bun sentiment din lume”, a adăugat.

Provocări din domeniu

De-a lungul activității, Auri a curățat frigidere pline de mâncare mucegăită, mormane de gunoi și locuințe infestată cu șobolani.

Cea mai intensă experiență a avut-o cu o baie necurățată de șase ani: „Era neagră de mucegai, podeaua plină de deșeuri și sticle de urină. Am numit-o «provocarea mea murdară și delicioasă»”, a povestit Auri.

Popularitatea sa a ajuns la nivel internațional. Femeia a fost solicitată să ofere servicii și în Marea Britanie, Elveția și Suedia.

