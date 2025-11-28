B1 Inregistrari!
Politică » Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul

Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul

Adrian A
28 nov. 2025, 11:04
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Astăzi este ziua în care putem pierde 800 de milioane de euro, bani din PNRR. Primirea acestor bani depinde de 4 jaloane în care guvernul s-a cam încurcat.

Cele 4 jaloane care ne iau 800 de milioane de euro

Primul jalon, și cel mai dezbătut în ultima perioadă este cel care privește pensiile speciale. Un prag care valorează 231 de milioane de euro și de care guvernul nu a trecut.

Guvernul României speră acum să obțină o anumită sumă din toata tranșa de 231 de milioane. Va folosi în fața Comisiei, argumentul că a făcut tot ce i-a stat în putință să adopte un proiect privind reducerea cheltuielilor, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale.

Urmează jalonul privind numirea unui președinte și doi vicepreședinți la Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). E și jalonul care valorează cel mai mult: 330 de milioane de euro.

Aici Guvernul și-a făcut treaba. Ieri au fost numiți șefii AMEPIP, însă cel puțin un vicepreședinte ridică mari semne de întrebare. E vorba despre Bogdan Stănescu, un sinecurist de meserie și implicat întrun scandal cu achiziționare de măști, scandal care a ajuns pe masa DNA.

Un alt hop de care ar trebui să treacă Guvernul este cel privind numirea unor manageri la companiile energetice de stat. Cu o valoare de 227 de milioane de euro, și acest jalon este ratat, chiar dacă nu în totalitae, după cum spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta susține că pot fi salvate 90% din suma alocată acestui jalon, însă nu este clar la câte companii nu au fost făcute numirile conform angajamentelor. Trebuiau numite peste 40 de persoane, la 13 companii.

Iar ultimul pe listă este jalonul privind numirea unor membri în Consiliile de Administrație de la Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) și Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Aici nu mai sunt dubii. Cele 19 milioane alocate acestui jalon sunt pierdute.

