Cutremur, joi dimineața, în România. Ce magnitudine a avut seismul

Cutremur, joi dimineața, în România. Ce magnitudine a avut seismul

Ana Beatrice
05 mart. 2026, 10:20
Cutremur, joi dimineața, în România. Ce magnitudine a avut seismul
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde s-a produs cutremurul și la ce adâncime
  2. Ce trebuie să faci în cazul unui seism

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 06:01, în județul Buzău. Seismul a fost înregistrat de specialiștii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Datele oficiale au fost publicate ulterior de instituție.

Unde s-a produs cutremurul și la ce adâncime

Seismul s-a produs la o adâncime de 120,1 kilometri, potrivit datelor seismologilor. Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din regiune. Acesta s-a produs la aproximativ 45 de kilometri nord-vest de Buzău, 56 de kilometri nord-est de Ploiești și 66 de kilometri sud-est de Brașov. De asemenea, mișcarea tectonică a fost înregistrată la 70 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 72 de kilometri sud-vest de Focșani și 88 de kilometri nord-est de Târgoviște.

În ceea ce privește activitatea seismică recentă, cel mai puternic cutremur din ultimul an s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Ce trebuie să faci în cazul unui seism

În momentul producerii unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să te protejezi imediat. Dacă te afli într-o clădire, adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență și protejează-ți capul și gâtul. Stai departe de ferestre, obiecte grele sau mobilier care se poate răsturna. Nu folosi liftul și evită să alergi pe scări în timpul seismului, deoarece acestea pot deveni periculoase.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci sau cabluri electrice și încearcă să rămâi într-un spațiu deschis până când mișcarea se oprește. După cutremur, verifică dacă există persoane rănite și fii atent la eventuale replici.

