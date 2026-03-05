În ceea ce privește activitatea seismică recentă, cel mai puternic cutremur din ultimul an s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.
Ce trebuie să faci în cazul unui seism
În momentul producerii unui cutremur, este important să îți păstrezi calmul și să te protejezi imediat. Dacă te afli într-o clădire, adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență și protejează-ți capul și gâtul. Stai departe de ferestre, obiecte grele sau mobilier care se poate răsturna. Nu folosi liftul și evită să alergi pe scări în timpul seismului, deoarece acestea pot deveni periculoase.
Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci sau cabluri electrice și încearcă să rămâi într-un spațiu deschis până când mișcarea se oprește. După cutremur, verifică dacă există persoane rănite și fii atent la eventuale replici.