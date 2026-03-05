Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 06:01, în județul Buzău. Seismul a fost înregistrat de specialiștii de la (INCDFP). Datele oficiale au fost publicate ulterior de instituție.

Unde s-a produs cutremurul și la ce adâncime

Seismul s-a produs la o adâncime de 120,1 kilometri, potrivit datelor seismologilor. Cutremurul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din regiune. Acesta s-a produs la aproximativ 45 de kilometri nord-vest de Buzău, 56 de kilometri nord-est de Ploiești și 66 de kilometri sud-est de Brașov. De asemenea, mișcarea tectonică a fost înregistrată la 70 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 72 de kilometri sud-vest de Focșani și 88 de kilometri nord-est de Târgoviște.