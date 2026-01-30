Zi decisivă la CAB. Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe vineri, 30 ianuarie, asupra unei cereri care vizează suspendarea din funcție a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Solicitarea a fost formulată de o avocată afiliată partidului AUR și vizează actele de numire ale celor doi magistrați.

Dosarul se află pe rolul instanței de mai multe săptămâni, iar pronunțarea a fost deja amânată de două ori.

Zi decisivă la CAB: De ce a fost amânată pronunțarea până la finalul lunii

Ultima amânare a avut loc pe 16 ianuarie, chiar în ziua în care Curtea Constituțională a decis să întârzie verdictul privind pensiile de serviciu ale magistraților. Atunci, instanța Curții de Apel a stabilit termenul din 30 ianuarie pentru a lua o decizie în cazul celor doi judecători CCR, potrivit .

Hotărârea nu va fi definitivă, însă judecătorul cauzei poate decide ca aceasta să fie executorie, ceea ce ar putea duce la suspendarea imediată din funcție, dacă cererea va fi admisă.

De ce este considerat acest demers unul fără precedent

Cazul este unul rar întâlnit în Justiția română, întrucât vizează suspendarea actelor prin care judecători ai Curții Constituționale au fost numiți în funcție. Judecătoarea Olimpiea Crețeanu, de la Curtea de Apel București, este cea care va hotărî dacă suspendă deciziile prin care președintele Nicușor Dan și Senatul României i-au desemnat pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc membri ai CCR.

Cererea a fost depusă de avocata Silvia Uscov, iar dosarele înregistrate pe 30 și 31 decembrie 2025 au primit termene rapide de judecată, comparativ cu alte spețe similare.

Zi decisivă la CAB: Ce argumente a invocat avocata AUR în instanță

În fața instanței, a susținut că cei doi judecători nu ar îndeplini una dintre condițiile esențiale prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de judecător constituțional, respectiv vechimea de minimum 18 ani în domeniul juridic sau în învățământul juridic superior.

Instanța urmează să analizeze dacă aceste argumente pot justifica suspendarea actelor de numire.

Zi decisivă la CAB: Ce spun specialiștii despre șansele cererii

Mai mulți avocați au explicat că decizia Curții de Apel nu va fi definitivă, dar poate produce efecte imediate dacă va fi declarată executorie.

În același timp, fostul judecător constituțional Tudorel Toader a exprimat public opinia că ambele cereri vor fi respinse.

„Eu cred că atât sesizarea referitoare la Dacian Dragoş, cât şi cea referitoare la Mihai Busuioc vor fi respinse. Una ca inadmisibilă, privindu-l pe Busuioc, cealaltă ca neîntemeiată”, a declarat Tudorel Toader.

De ce ar fi inadmisibilă cererea în cazul lui Mihai Busuioc

Tudorel Toader a explicat că Mihai Busuioc a fost numit judecător CCR printr-o hotărâre a Senatului, act cu caracter individual, care nu poate fi contestat din punct de vedere al legalității.

„În 2010, a fost adoptată Legea 177. Prin legea aceea, hotărârile Parlamentului puteau fi supuse controlului de constituţionalitate, dar nu de legalitate. Şi nu orice hotărâre, ci doar cele cu caracter normativ. Cele cu caracter individual nu pot fi contestate la CCR. De aceea spuneam că sesizarea care vizează hotărârea Senatului privindu-l pe Mihai Busuioc este inadmisibilă”, a precizat fostul judecător CCR.

Potrivit acestuia, numirea lui Mihai Busuioc nu poate fi atacată nici la Curtea Constituțională, nici pe alte căi juridice.

Cine este Dacian Dragoș și ce controverse există în jurul său

Dacian Cosmin Dragoș a fost numit judecător la Curtea Constituțională de președintele Nicușor Dan. Este profesor universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și conducător de doctorat la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, unde a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Pe 15 ianuarie, avocata Silvia Uscov a prezentat documente potrivit cărora Dacian Dragoș ar fi figurat, în paralel cu funcția de judecător CCR, ca administrator al unei societăți comerciale din Cluj-Napoca.

Magistratul a explicat, ulterior, că și-a depus demisia înainte de numirea la CCR, însă, nu știe dacă modificarea a fost operată oficial la Registrul Comerțului.

Dacian Dragoș face parte din grupul de judecători CCR care susțin proiectul Guvernului privind reforma pensiilor speciale, grup care are o majoritate fragilă, de 5 voturi la 4, potrivit .

Cine este Mihai Busuioc, judecătorul numit de Senat

Mihai Busuioc, fost președinte al Curții de Conturi, a fost propus de PSD și susținut de coaliția aflată la guvernare. El a fost votat de Senat pentru funcția de judecător CCR și a preluat locul lui Marian Enache, fost președinte al Curții Constituționale.