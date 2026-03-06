Fosta europarlamentară Daciana Sârbu a publicat un mesaj pe Facebook după ce fiica ei, Irina Ponta, a ajuns în România din Dubai, vineri dimineață, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al problemelor din traficul aerian.

În postarea sa, aceasta a povestit cât de dificilă a fost ultima săptămână, marcată de îngrijorarea pentru siguranța fiicei sale.

„Cam așa a fost ultima săptămână pentru mine. Nu am simțit nevoia să scriu în timp ce se întâmplau toate acestea și nici să mă plâng. Le-am trăit cu tristețe, cu îngrijorare pentru copilul meu și privat. Ieri mi s-a dărâmat lumea. Am simțit pe langa disperare, furia și frustrarea unei mame careia i se ia speranta ca i se intoarce copilul acasa și am reacționat.”, a scris Daciana.

Irina Ponta, a ajuns în România. Ce imagini a publicat pe rețelele sociale Daciana Sârbu

În aceeași postare, Daciana Sârbu a publicat mai multe capturi de ecran în care arată zboruri anulate ale fiicei sale. Potrivit imaginilor distribuite, ar fi avut curse anulate pe rutele Dubai–Istanbul și Dubai–Paris.

De asemenea, fosta eurodeputată a publicat și capturi cu alertele primite pe telefon de fiica sa în perioada în care se afla în Dubai. Mesajele avertizau asupra unor posibile riscuri de securitate în zona în care se afla.

De ce spune Daciana Sârbu că a decis să vorbească public

În mesajul său, aceasta a explicat că, de obicei, preferă să nu reacționeze public atunci când se confruntă cu situații dificile, însă de această dată a simțit că trebuie să vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Aș fi putut să tac, așa cum am făcut de multe ori când m-am simțit nedreptățită. Aș fi putut să pun și acest episod într-un alt sertar al minții. Dar nu era drept față de Irina. Nu după tot ce a trăit în aceste zile.”, a adăugat ea.

Ce mesaj le-a transmis celor care au ajutat-o

În finalul mesajului publicat pe , Daciana Sârbu le-a mulțumit celor care i-au oferit sprijin și mesaje de încurajare în această perioadă dificilă.

„N-o să mă oprească nimic, nici măcar valul de ură și minciunile aruncate asupra mea astăzi. Adevărul rămâne adevăr, iar Dumnezeu nu m-a părăsit niciodată.

Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mi-ați oferit ajutorul. Datorită vouă astăzi mi-am strâns copilul în brațe,Vă mulțumesc pentru mesajele voastre de încurajare și pentru gândurile bune care m-au făcut să mă simt mai putin singură”, a conchis ea.