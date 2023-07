Dan Podaru contestă demiterea sa din funcția de prodecan al Facultății de Jurnalism: Decizia nu are fundament legal și nicio motivare. E abuzivă și se fundamentează doar pe acuzațiile nefondate

Dan Podaru susține că decizia prin care a fost revocat din funcția de prodecan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC) din cadrul Universității din București „nu are fundament legal și nicio motivare”. El acuză că „nu am fost chemat în fața niciunei Comisii de disciplină/Etică în care să-mi prezint punctul de vedere” și că decizia a fost luată deși „nu am fost sanctionat niciodată disciplinar”. El a anunțat că a depus deja o plângere prealabilă și că se va adresa Instanței de Contencios Administrativ pentru anulare.

„Consider că această decizie este abuzivă și se fundamentează doar pe acuzațiile nefondate și neverificate, prezentate într-un pseudo articol ce îmbină: ficțiunea, supozițiile și subiectivismul.

Vreau să cred, deocamdată, că cei care au pus în practică acest abuz sunt doar victimele unei manipulări și nu parte a unei acțiuni de epurare politică, demnă de vremea lui Ștefan Gheorghiu, de care poate nu au fost conștienți. Subliniez că Rectorul Universității din București știe cu exactitate că parteneriatele și contractele despre care se vorbește în pseudo-articole sunt semnate la nivelul Universității, de directorii departamentelor și chiar de către Rectorul Universității din București, iar aceste contracte sunt perfect legale”, a scris Dan Podaru,

Acesta mai spune că articolele de presă care-l vizează sunt „denigratoare, calomnioase și hărțuitoare”, iar autorul articolelor „avea și are pe rol, în acest moment, un proces intentat pentru calomnie și defăimare, înregistrat la Judecătoria Sectorului 1”.

Podaru denunță o campanie agresivă desfășurată de USR

Dan Podaru, care este și consilier local PNL în Sectorul 1 al Capitalei, mai afirmă că totul face parte dintr-o campanie agresivă desfășurată de USR, Ovidiu Vanghele, jurnalistul care semnează articolele „denigratoare”, fiind apropiat de acest partid.

„În consecință, reacțiile calomnioase ale lui Ovidiu Vanghele sunt motivate, atât de existența acestui proces, cât și de simpatiile sale politice (apropiate de USR), pe care și le manifestă permanent, atacând, aproape cu aceleași idei ca și USR, alte partide, precum PNL sau PSD, în majoritatea materialelor pe care le generează.

Această informare succintă cred că este elocventă pentru moment, și își dorește să arate că toate materialele generate, în ultima perioadă de timp, au scopul de a mă denigra și intimida politic, și iată, acum și profesional.

Motivul este unul singur: faptul că, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, am fost o voce tranșantă împotriva și ale Primarului Sectorului 1, abuzuri care au ținut acest sector în mizerie, abuzuri care au permis angajarea unor persoane incompetente în administrația locală și alte fapte penale pentru care nu m-am temut să mă adresez Direcției Naționale Anticorupție”, a continuat Dan Podaru, pe Facebook.

Acesta a mai susținut că e victima unei campanii agresive desfășurate de USR Sector 1, dar el nu se va lăsa intimidat.

„De data aceasta, așa cum lesne se observă, liderii USR din Sectorul 1 au ridicat la alt nivel atacurile și strategiile denigratoare împotriva mea, depășind limita politicului și atacând universul meu profesional și viața mea privată. Dar în scurt timp toate elementele vor ieși la iveală și cine are de răspuns în fața legii va trebui să o facă.

Până atunci, îi asigur și pe colegii mei profesori și pe dragii mei studenți că nu mă las intimidat de nimic pentru că legea și dreptatea sunt de partea mea. Le mulțumesc tuturor celor care m-au sunat să mă încurajeze în această perioadă, știu că nu sunt singur și că abuzul și minciuna au viață scurtă”, a scris Dan Podaru, în finalul postării.