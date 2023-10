Dan Vîlceanu (PNL): Clasa politică a început să fie preocupată, brusc, de subiectul drogurilor. Dacă nu exista acel incident de la 2 Mai, sunt convins că nu aveam discuții acum. Am stat atâția ani în care s-a întâmplat. Era fenomenul ăsta în țară și n-a zis nimeni nimic (VIDEO)

Dan Vîlceanu, deputat PNL, a fost invitat în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a discutat despre discursul lui Cătălin Predoiu din Parlament și despre preocuparea tot mai mare a clasei politice în ceea ce privește subiectul drogurile.

„În Parlament, dialogul cam așa se poartă. Eu nu am văzut nimic deosebit, astăzi, în prestația domnului Predoiu, adică să fie ceva ce n-am mai văzut până acum. Am zis că am.

S-a sărit calul și am avut tot felul de ziceri din momentul în care a început această discuție cu drogurile.

Dintr-odată, societatea românească și clasa politică a început să fie preocupată, brusc, și foarte preocupată de subiectul drogurilor. Dacă nu exista acel incident de la 2 Mai, sunt convins că nu aveam discuții acum. Nu mai știam că se consumă droguri în școli. Nu mai știam ce se întâmplă pe stradă. Am stat atâția ani în care s-a întâmplat. Era fenomenul ăsta în țară și n-a zis nimeni nimic. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că, de exemplu, domnul profesor Leon Dănăilă, mare neurochirurg al României, a propus consumul de canabis în scop medicinal, în mandatul trecut.

Și acum nu putem să îl considerăm pe domnul Dănăilă, un om care să promoveze consumul de droguri în societate, din contră, e un om care are convingeri destul de conservatoare, ca și structură. Însă, din punct de medicinal se pare că sunt anumite boli, cancer, depresii și așa mai departe care pot fi tratate cu canabis sau cu marijuana, cum i se spune.

Pot înțelege, să spunem, figurile de stil de la tribuna Parlamentului, chiar unele mai din popor, așa, că se uită lumea, dar chestiunea asta ‘ați făcut un proiect de lege în care vreți să se consume în scop medicinal și nu-i bine, uite, tocmai voi’, o fi vorba de parlamentari, repet, e mai puțin important.

Eu tocmai vă spun că un mare profesor, neurochirurg al României, a propus exact același lucru în mandatul trecut și atunci nu s-a mai dat nimeni peste cap, nu s-a mai speriat nimeni și nu făcea decât să propună un lucru care se întâmplă în foarte multe țări civilizate”, a spus Vîlceanu.