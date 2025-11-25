B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist

Adrian Teampău
25 nov. 2025, 12:41
Sursa foto: Facebook / @Dani Mocanu
Cuprins
  1. Dani Mocanu își așteaptă sentința
  2. Manelistul are datorii la stat

Dani Mocanu, manelistul condamnat pentru tentativă de omor în România, apare marți, 25 noiembrie în fața judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va analiza și va decide asupra cererii de extrădare formulată de statul român.

Dani Mocanu își așteaptă sentința

Manelistul și fratele său au fost condamnați în România pentru tentativă de omor, vor ajunge în fața judecătorilor italieni. Instanța va decide dacă Dani Mocanu va fi extrădat, așa cum au cerut autoritățile române, pentru a executa pedeapsa cu închisoare. Pe de altă parte, ANAF a descoperit că acesta are datorii fiscale de peste 1,6 milioane de lei.

Cei doi frați au fugit din România, după ce au fost condamnați la închisoare într-un dosar penal care se judecă de mai mulți ani. Manelistul a primit patru ani cu executare, iar fratele său șase ani. Cazul a pus în discuție eficiența autorităților române care au reușit să-i scape pe cei doi, deși Dani Mocanu era sub control judiciar.

Mandatele de executare a pedepsei au fost emise pe 6 noiembrie, însă cei doi nu au fost găsiți la domiciliul lor din Ștefănești, Argeș. Ulterior s-a aflat că au fugit în Italia. Ei au fost depistați în Casola di Napoli, provincia Napoli, și au fost puși în arest la domiciliu până la judecarea cauzei. Găsirea lor a fost rodul cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, și autoritățile italiene.

În prezent statul italian desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare. Predarea către România va depinde de decizia instanței italiene. Dacă instanța va încuviința extrădarea, cei doi vor fi predați autorităților române pentru executarea pedepselor.

Manelistul are datorii la stat

Cererea de extrădare nu este singura problemă cu care se confruntă Dani Mocanu. Manelistul are și probleme cu fiscul care a descoperit, brusc, faptul că acesta nu și-a achitat datoriile către stat. ANAF a finalizat un control privind veniturile și datoriile acumulate de manelist. A fost descoperit faptul că acesta nu a plătit taxe și impozite de 1.612.037 de lei.

Cazul Dani Mocanu readuce în atenție o deficiență mai veche a ANAF: problema impozitării sumelor câștigate de maneliști. Agenții fiscali par timorați atunci când vine vorba despre această categorie profesională, iar discuțiile despre impozitarea și verificarea acestora datează de ani buni.

În ce-l privește pe Mocanu, acesta a trecut pe numele membrilor familiei firmele prin care încasa bani de pe platformele sociale. La rândul lor, rudele declarau sumele cîștigate incomplet sau eronat. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că această suveică era folosită pentru evitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

„Persoana în cauză cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către aceste societăți, iar acestea realizau venituri din platforme media precum TikTok, YouTube sau Facebook și le declarau eronat. În plus, societățile au fost utilizate pentru deducerea incorectă a TVA aferent autovehiculelor folosite de artist”, a transmis ANAF.

