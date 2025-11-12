Un român stabilit în Italia a fost acuzat de tăinuire după ce polițiștii au descoperit că transformase o pivniță într-un adevărat depozit de obiecte furate.

Ce valoare aveau obiectele furate, ascunse de român în pivniță

Polițiștii au găsit în pivnița românului nu mai puțin de 23 de biciclete și materiale de construcții de bună calitate. Valoarea totală a „capturii” este de aproximativ 70.000 de euro.

Operațiunea a fost efectuată pe 8 noiembrie, în Bolzano, Italia, și face parte dintr-o misiune mai amplă inițiată de Poliție. Pentru că numărul de furturi din localitate a crescut semnificativ în ultimele luni, șeful poliției, Giuseppe Ferrari, a ordonat intensificarea măsurilor de securitate. pentru a combate valul recent de infracțiuni patrimoniale.

Cum a fost prins românul

După ce l-au urmărit preț de mai multe zile pe român, polițiștii au reușit să afle locul unde erau depozitate obiectele furate. Este vorba despre o pivniță din apropierea Parcului Religionilor, Bolzano. În interiorul ei, cetățeanul român ascunsese 23 de biciclete de lux și o cantitate mare de materiale de construcții. Ofițerii și-au dat seama că românul folosea pivnița drept centru de sortare a bunurilor.

Investigațiile le-au permis oamenilor legii să afle originea bunurilor. Materialele de și echipamentele de lucru fusese furate dintr-un șantier de pe Via Macello, în timp ce bicicletele aparțineau, în mare parte, turiștilor care se cazaseră în Bolzano. Datorită proceselor-verbale depuse anterior, victimele furturilor, multe dintre ele locuind în afara orașului, au fost contactate și chemate la sediul Poliției pentru restituirea bunurilor. Poliția de Stat finalizează în prezent restituirea bunurilor furate proprietarilor de drept, potrivit .

Cetățeanul român care ascunsese bunuri furate într-o pivniță avea antecedente penale

Polițiștii cred că românul nu acționa singur, ci în cadrul unei rețele de hoți. Bărbatul prins nu este la prima abatere penală, fiind cunoscut de polițiști ca având antecedente.

Comisarul de poliție din Bolzano, Giuseppe Ferrari, a subliniat că rezultatul obținut confirmă angajamentul continuu al Poliției de Stat de a asigura securitatea și legalitatea. Operațiunea, a declarat el, este rezultatul supravegherii constante a teritoriului și al unei ascultări continue a nevoilor cetățenilor, ceea ce a permis un răspuns eficient la valul de infracțiuni înregistrat în ultimele luni.