B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român

Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român

B1.ro
12 nov. 2025, 14:37
Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român
Cuprins
  1. Ce valoare aveau obiectele furate, ascunse de român în pivniță
  2. Cum a fost prins românul
  3. Cetățeanul român care ascunsese bunuri furate într-o pivniță avea antecedente penale

Un român stabilit în Italia a fost acuzat de tăinuire după ce polițiștii au descoperit că transformase o pivniță într-un adevărat depozit de obiecte furate.

Ce valoare aveau obiectele furate, ascunse de român în pivniță

Polițiștii au găsit în pivnița românului nu mai puțin de 23 de biciclete și materiale de construcții de bună calitate. Valoarea totală a „capturii” este de aproximativ 70.000 de euro.

Operațiunea a fost efectuată pe 8 noiembrie, în Bolzano, Italia, și face parte dintr-o misiune mai amplă inițiată de Poliție. Pentru că numărul de furturi din localitate a crescut semnificativ în ultimele luni, șeful poliției, Giuseppe Ferrari, a ordonat intensificarea măsurilor de securitate. pentru a combate valul recent de infracțiuni patrimoniale.

Cum a fost prins românul

După ce l-au urmărit preț de mai multe zile pe român, polițiștii au reușit să afle locul unde erau depozitate obiectele furate. Este vorba despre o pivniță din apropierea Parcului Religionilor, Bolzano. În interiorul ei, cetățeanul român ascunsese 23 de biciclete de lux și o cantitate mare de materiale de construcții. Ofițerii și-au dat seama că românul folosea pivnița drept centru de sortare a bunurilor.

Investigațiile le-au permis oamenilor legii să afle originea bunurilor. Materialele de construcții și echipamentele de lucru fusese furate dintr-un șantier de pe Via Macello, în timp ce bicicletele aparțineau, în mare parte, turiștilor care se cazaseră în Bolzano. Datorită proceselor-verbale depuse anterior, victimele furturilor, multe dintre ele locuind în afara orașului, au fost contactate și chemate la sediul Poliției pentru restituirea bunurilor. Poliția de Stat finalizează în prezent restituirea bunurilor furate proprietarilor de drept, potrivit Virgilio.

Cetățeanul român care ascunsese bunuri furate într-o pivniță avea antecedente penale

Polițiștii cred că românul nu acționa singur, ci în cadrul unei rețele de hoți. Bărbatul prins nu este la prima abatere penală, fiind cunoscut de polițiști ca având antecedente.

Comisarul de poliție din Bolzano, Giuseppe Ferrari, a subliniat că rezultatul obținut confirmă angajamentul continuu al Poliției de Stat de a asigura securitatea și legalitatea. Operațiunea, a declarat el, este rezultatul supravegherii constante a teritoriului și al unei ascultări continue a nevoilor cetățenilor, ceea ce a permis un răspuns eficient la valul de infracțiuni înregistrat în ultimele luni.

Tags:
Citește și...
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
Eveniment
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Eveniment
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Eveniment
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
Eveniment
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
Eveniment
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Eveniment
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Eveniment
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Eveniment
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Ultima oră
17:12 - Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:58 - Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:28 - Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon