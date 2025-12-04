Dani Mocanu s-a angajat la barul unui român din Napoli, încercând să scape de extrădarea în România unde îl așteaptă pușcăria. Alături de manelist lucrează și fratele său.

Dani Mocanu și-a găsit de muncă în Italia

Vânat de din România pentru a-l duce la pușcărie pentru a-și execute pedeapsa pentru , Dani Mocanu a găsit o soluție care l-ar ajuta să blocheze extrădarea. Manelistul și fratele său s-au angajat la barul unui român din Napoli. Cei doi se află în arest la domiciliu în Italia, însă au permisiunea autorităților să plece la muncă.

Frații Mocanu beneficiază de serviciile unui cunoscut avocat Alexandro Maria Tirelli, cunoscut în peninsulă ca „avocatul baronilor drogurilor”. Despre acesta se spunen că ar fi în relații amicale cu familia lui Pablo Escobar. Acesta ar fi în spatele propunerii ca cei doi frați să se angajeze.

Cei doi au fugit din România după ce au fost condamnați pentru tentativă de omor, pe 6 noiembrie. Deși manelistul se afla sub control judiciar, a reușit să scape și să fugă în străinătate. Poliţiştii care s-au prezentat la domiciliul lor din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, nu i-au găsit.

Mocanu și fratele său au fost reținuți în Italia, pe 10 noiembrie, după ce au fost dați în urmărire internațională. Fugarii au fost ridicați de polițiștii italieni de la o adresa din localitatea Casola di Napoli, unde manelistul deține un apartament.

Italienii i-au plasat pe frații Mocanu în arest la domiciliu

Autoritățile judiciare din zona Napoli sunt cunoscute pentru indulgența pe care o au față de infractorii fugari din România. Mai mulți români, dați în urmărire internațională au scăpat de pușcărie refugiindu-se în această zonă. Dani Mocanu și fratele său au urmat, se pare, același traseu. Și au avut dreptate. Ei au fost plasați în arest la domiciliu și au restricții de a se deplasa doar pe timpul nopții.

În aceste condiții le-a fost ușor să-și facă formele de angajare la barul deținut de un român din Napoli.

Trebuie spus că Dani Mocanu a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni la de proxenetism, spălare de bani și grup infracțional. A scăpat de această condamnare datorită deciziei CCR privind prescripția. Date special pentru politicienii acuzați sau condamnați pentru corupție, prescripția i-a ajutat pe mulți infractori periculoși să scape.

Nimeni nu răspunde pentru fuga lui Dani Mocanu

Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că Dani Mocanu și fratele său au fost ajutați, în Italia de un cunoscut interlop bucureștean, Mircea Băluș, zis . Acesta a fost unul dintre liderii grupării Sportivilor. La rândul său, Mircea Nebunu s-a ascuns în Italia pentru a scăpa de o pedeapsă de un an și o lună, pentru conducere fără permis.

Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea fraților Daniel și Ionuț Nando Mocanu. Instanța așteaptă, din partea autorităților române informații complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați.

În condițiile în care Dani Mocanu a reușit să fugă chiar de sub nasul care îl monitorizau, este foarte ciudat că nimeni nu a răspuns. Autoritățile române s-au făcut că plouă în acest caz, așa cum au făcut și în alte cazuri de infracțiuni grave. Nimeni nu este sancționat pentru astfel de situații.