Acasa » Eveniment » Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia

Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia

Ana Maria
25 nov. 2025, 17:13
Dani Mocanu a scăpat temporar de extrădarea în România. Ce decizie au luat judecătorii din Italia
Sursa foto: Facebook / @Dani Mocanu
Cuprins
  1. Cum au motivat decizia judecătorii din Italia
  2. Cine îi apără pe Dani și Nando Mocanu în procesul de extrădare
  3. Ce acuzații i-au adus autoritățile din România lui Dani Mocanu

Judecătorii din Italia au decis să amâne decizia privind extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Cei doi au fost prinși în provincia Napoli, unde au primit arest la domiciliu. Așadar, cei doi au scăpat temporar de extrădarea în România. 

Cum au motivat decizia judecătorii din Italia

Motivul principal invocat de magistrați este acela de a verifica condițiile din penitenciarele românești, după ce România a fost condamnată de mai multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru tratamente necorespunzătoare în închisori.

Cine îi apără pe Dani și Nando Mocanu în procesul de extrădare

Cei doi frați sunt reprezentați de avocatul italian Alexandro Maria Tirelli, cunoscut pentru apărarea unor cazuri controversate, inclusiv al „baronului drogurilor”. Tirelli a explicat pe blogul său că procesul de extrădare este unul complex, în care „fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat”.

„Extrădarea este întotdeauna o procedură complexă. Fiecare detaliu poate schimba întregul rezultat”, a scris avocatul pe blog.

Avocatul a detaliat că instanțele italiene vor evalua cu atenție modul în care s-a desfășurat procesul în România, precum și condițiile în care inculpații ar urma să fie deținuți. Avocatul a mai menționat că instanțele trebuie să confirme că cei vizați beneficiază de un tratament conform standardelor europene,”, a precizat Tirelli.

Ce acuzații i-au adus autoritățile din România lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv pe 6 noiembrie la patru ani cu executare pentru tentativă de omor. Totodată, are o condamnare de 6 ani și 5 luni pentru proxenetism, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Însă, manelistul a scăpat de această pedeapsă pe baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția, potrivit Știripesurse.

Cazul lui Dani Mocanu și al fratelui său a stârnit un interes major în ambele țări, fiind un exemplu clar al dificultăților în gestionarea extrădărilor în Europa. Justiția italiană analizează atent condițiile din România, iar decizia finală privind repatrierea depinde și de respectarea drepturilor fundamentale ale celor doi.

