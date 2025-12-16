„Am avut o întâlnire cu președinta comisiei. I-am spus că aştept o analiză foarte serioasă a sugestiilor, aștept o flexibilizare a programei. Am spus celor care se află în comisia făcută de minister să asculte acele sugestii, sunt de la oameni de valoare”, a declarat Daniel David, pentru Observator News.

Programa controversată este rezultatul muncii a 1.500 de profesori şi specialişti în educaţie. Tot atâția au fost și cei care au criticat-o și au descris-o ca fiind în dezavantajul elevilor. Autori precum Ion Neculce, Nicolae Filimon, Moliere sau Ioan Budai-Deleanu, a căror opere se presupunea că trebuie studiate la începutul liceului, erau prea dificili de înțeles pentru elevii de clasa a 9-a.

Mai mulți scriitori și profesori s-au mobilizat și cerut Ministerului Educației revenirea asupra programei și refacerea acesteia.

„Dacă lucrezi cu un text paşoptist, de exemplu, ai o barieră a vocabularului, copiii pot să nu înțeleagă 70% din cuvinte. Vor prefera întotdeauna unei cărți clasice din copilăria noastră, «La Medeleni» , «Harry Potter». Diferenţa de limbaj este fundamentală!”, a explicat Adina Papazi, profesor de limba română.

Ce alte programe școlare au creat controverse

Programa de la Limba română nu a fost singura contestată la nivelul societății. Același lucru s-a întâmplat și cu planificarea pentru Istorie, Geografie și Matematică. Din păcate, însă, programele pentru aceste trei materii au fost aprobate fără modificări şi vor fi puse în aplicare de viitoare.