Noua programă la Limba și literatură română a stârnit un val de controverse la nivelul societății. De la profesori la scriitori contemporani, toți și-au exprimat părerea la unison: studierea autorilor în ordine cronologică este prea dificilă. Lecturiile complicate, greu de parcurs, nu ar face decât să diminueze și mai mult dorința de a citi a tinerilor. Nimeni nu își dorește ca programa la Limba și literatura română să aibă acest efect, mai ales că România este la coada clasamentului în ceea ce privește cititul, în UE. Confruntat cu părerile publice ale unor persoane valoroase din domeniu, Daniel David a anunțat că a luat o decizie în privința programei Limba Română.
Ministrul Educaţiei anunţă că sugestiile privind corectarea programei pentru Limba și literatura română nu doar că au ajuns la el, dar vor fi și luate în calcul. În decursul următoarelor 10 zile, programa urmează să capete o nouă formă.
„Am avut o întâlnire cu președinta comisiei. I-am spus că aştept o analiză foarte serioasă a sugestiilor, aștept o flexibilizare a programei. Am spus celor care se află în comisia făcută de minister să asculte acele sugestii, sunt de la oameni de valoare”, a declarat Daniel David, pentru Observator News.
Programa controversată este rezultatul muncii a 1.500 de profesori şi specialişti în educaţie. Tot atâția au fost și cei care au criticat-o și au descris-o ca fiind în dezavantajul elevilor. Autori precum Ion Neculce, Nicolae Filimon, Moliere sau Ioan Budai-Deleanu, a căror opere se presupunea că trebuie studiate la începutul liceului, erau prea dificili de înțeles pentru elevii de clasa a 9-a.
Mai mulți scriitori și profesori s-au mobilizat și cerut Ministerului Educației revenirea asupra programei și refacerea acesteia.
„Dacă lucrezi cu un text paşoptist, de exemplu, ai o barieră a vocabularului, copiii pot să nu înțeleagă 70% din cuvinte. Vor prefera întotdeauna unei cărți clasice din copilăria noastră, «La Medeleni» , «Harry Potter». Diferenţa de limbaj este fundamentală!”, a explicat Adina Papazi, profesor de limba română.
Programa de la Limba română nu a fost singura contestată la nivelul societății. Același lucru s-a întâmplat și cu planificarea pentru Istorie, Geografie și Matematică. Din păcate, însă, programele pentru aceste trei materii au fost aprobate fără modificări şi vor fi puse în aplicare de toamna viitoare.