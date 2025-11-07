Tocana este una dintre mâncărurile tradiționale care, de-a lungul timpului a cunoscut numeroase reinterpretări. Însă, la bază, este un preparat pe cât de gustos, pe atât de ușor de făcut, gata să îi introducă în artele gastronomiei și pe novici. Următoarea rețetă de tocană cu porc este perfectă pentru zilele friguroase de toamnă și nu necesită nici prea mult efort, nici prea mult timp petrecut în bucutărie.

De ce ingrediente este nevoie pentru rețeta de tocană de porc

Fiind o rețetă tradițională, tocana de porc include doar ingrediente de bază, ușor de găsit în și nu foarte costisitoare.

Un kilogram de carne de porc;

2 cepe medii;

Un ardei roșu;

Un ardei verde;

5 căței de usturoi;

2 linguri de bulion;

200 ml de vin alb;

100 ml de apă;

250 de grame de ciuperci;

3 linguri de ulei de măsline.

Când vine vorba de condimentele necesare, acestea sunt:

Sare;

Piper;

O linguriță de boia dulce;

Puțină boia iute;

Jumătate de linguriță de chimion;

Un praf de scorțișoară;

O frunză de dafin;

Cimbru;

Rozmarin.

Cum se prepară rețeta de tocană de porc

Primul pas în pregătirea tocanei de porc este spălarea cărnii și condimentarea acestei cu sare și piper, potrivit . Odată pregătită carnea, se trece la curățarea și tăierea legumelor, nu foare mărunt.

Într-o oală cu presiune se pune uleiul de măsline, un cățel de usturoi, iar carnea. Aceasta trebuie gătită pe ambele părți. Odată părjită, aceasta se scoate din ulei și se adaugă legumele în oală. După alte câteva minute, timp în care legumele s-au călit, se adaugă bulionul, condimentele. Imediat după, la aproximativ un minut, se adaugă și vinul, apa, și se adaugă din nou carnea. Odată ce toate ingredientele sunt în oală, se pune și capacul.

Tocana trebuie lăsată la fiert vreme de jumătate de oră, după care se scoate, din nou, carnea. Legumele rămase în oală se amestecă până la formarea unui sos. Se adaugă și dafinul, ciupercile scurse, rozmarinul, cimbrul și, din nou, carnea.

Se mai lasă pe foc cinci minute și mâncarea este gata. Perfectă de savurat alături de murpturi, mămăligă sau piure.