Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au atras mii de reacții pe TikTok după ce au publicat imagini din vizita lor în Nepal. Povestea lor de dragoste a început în România, în urmă cu mai bine de trei ani, și a fost oficializată prin căsătoria civilă în 2023, urmată de cununia religioasă organizată la București. În septembrie anul acesta, românca a ajuns pentru prima dată în țara soțului ei, unde familia lui Balaram i-a pregătit o primire spectaculoasă.
Ajunsă pentru prima dată în Nepal, Daniela a avut parte de o primire ca în povești, respectându-se tradițiile locale. A fost întâmpinată cu flori, ghirlande colorate și daruri simbolice menite să aducă noroc și bunăstare în familie. Surpriza cea mare a venit însă din partea rudelor lui Balaram, care i-au organizat o petrecere aniversară emoționantă, cu tort, baloane și confetti, moment care a emoționat-o până la lacrimi.
Întregul eveniment a fost surprins în imagini și distribuit pe TikTok, unde clipurile au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Internauții au felicitat-o pe Daniela atât pentru relația frumoasă pe care o are cu soțul ei, cât și pentru căldura și respectul cu care a fost primită de familia nepaleză, considerând povestea lor un exemplu de iubire fără granițe.
Postările cu Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au adunat mii de comentarii emoționante. Internauții le-au trimis urări de bine și i-au felicitat pentru dragostea lor autentică. „Să fiți fericiți toată viața, când o să faceți un copil vreau să vin la botez”, a scris un utilizator. Altul a comentat: „Casa de piatră și fericire le dorim”. Mulți au remarcat frumusețea legăturii dintre cei doi: „A true love”, „Wow, God bless you both”.
Reacțiile au venit atât din partea românilor, cât și a nepalezilor. Unii au lăudat curajul Danielei: „Felicitări, ai luat o decizie bună. Sufletul contează și respectul în familie”. Alții și-au amintit propriile emoții: „Ce frumos, am trecut prin aceleași trăiri anul trecut”. Mulți nepalezi au transmis mesaje de bun venit: „Welcome home vauju”, „Nepali le garxa j Garey Pani”, „Well come Nepal buhari nani”.