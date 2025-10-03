Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au atras mii de reacții pe TikTok după ce au publicat imagini din vizita lor . Povestea lor de dragoste a început în România, în urmă cu mai bine de trei ani, și a fost oficializată prin căsătoria civilă în 2023, urmată de cununia religioasă organizată la București. În septembrie anul acesta, românca a ajuns pentru prima dată în țara soțului ei, unde familia lui Balaram i-a pregătit o primire spectaculoasă.

A day full of emotions, my first trip to Nepal looked like this, the first time I stepped into my in-laws’ house and this is how they prepared to wait for their buhari. Lucky to have you all in my life.🥹❤️

Cum au fost întâmpinați Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, în Nepal

Ajunsă pentru prima dată în Nepal, Daniela a avut parte de o primire ca în povești, respectându-se tradițiile locale. A fost întâmpinată cu flori, ghirlande colorate și daruri simbolice menite să aducă noroc și bunăstare în familie. Surpriza cea mare a venit însă din partea rudelor lui Balaram, care i-au organizat o petrecere aniversară emoționantă, cu tort, baloane și confetti, moment care a emoționat-o până la lacrimi.

Întregul eveniment a fost surprins în imagini și distribuit pe , unde clipurile au strâns rapid mii de aprecieri și comentarii. Internauții au felicitat-o pe Daniela atât pentru relația frumoasă pe care o are cu soțul ei, cât și pentru căldura și respectul cu care a fost primită de familia nepaleză, considerând povestea lor un exemplu de iubire fără granițe.

Ce reacții au stârnit imaginile cu Daniela și Balaram

Postările cu Daniela și Balaram, cuplul viral româno-nepalez, au adunat mii de comentarii emoționante. Internauții le-au trimis urări de bine și i-au felicitat pentru dragostea lor autentică. „Să fiți fericiți toată viața, când o să faceți un copil vreau să vin la botez”, a scris un utilizator. Altul a comentat: „Casa de piatră și fericire le dorim”. Mulți au remarcat frumusețea legăturii dintre cei doi: „A true love”, „Wow, God bless you both”.

Reacțiile au venit atât din partea românilor, cât și a nepalezilor. Unii au lăudat curajul Danielei: „Felicitări, ai luat o decizie bună. Sufletul contează și respectul în familie”. Alții și-au amintit propriile emoții: „Ce frumos, am trecut prin aceleași trăiri anul trecut”. Mulți nepalezi au transmis mesaje de bun venit: „Welcome home vauju”, „Nepali le garxa j Garey Pani”, „Well come Nepal buhari nani”.