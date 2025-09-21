După patru ani de când se află la muncă, în România, un nepalez a plecat în țara sa natală să-și viziteze familia. Momentul a fost filmat și urcat pe rețelele de socializare, unde s-a viralizat rapid.

Cum au reacționat apropiații atunci când l-au văzut pe tânăr

Bărbatul, îmbrăcat cu o pereche de blugi negri și un tricou roșu, cară după el o valiză grea. Ajunge în curtea casei, acolo unde o femeie și un copil stau pe prispă, iar un bărbat rezolvă treburi gospodărești. Nedumeriți, oamenii nu știu cum să reacționeze la vizita surpriză a tânărul. Îl privesc uimiți pe cel pe care l-au văzut în urmă cu patru ani, înainte să plece în România în căutarea unui trai mai bun.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea care apare pe întreaga durată a videoclipului.

Bărbatul nu s-a întors singur în Nepal, ci alături de partenera sa, cu care muncește cot la cot în România. Tânărul a reușit să surprindă și reacțiile altor apropiați la vederea lui. Vizibil emoționate și fericite, mai multe femei l-au înconjurat pe tânărul Bishal, iar copiii din locuință au început să roiască în jurul lui.

Imaginile s-au viralizat rapid, astfel că primul videoclip are peste 180.000 de aprecieri și 1000 de comentarii, în timp ce cel de-al doilea are aproape 10.000 de aprecieri și 200d e comentarii.

Cum au comentat românii la postarea tânărului nepalez

Românii plecați în străinătate pentru un trai mai bun s-au regăsit în filmarea tânărului și și-au adus aminte de vremurile în care tranzitul între țări nu era la fel de facil ca în ziua de astăzi.

„Parcă ne amintim și noi niște vremuri (anii 2000), nu? Respectați acești oameni”.

„Știm si noi ce înseamnă să fii departe de familie”.

„Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România, doar că în alte țări o fac. Sper că îți merge bine în România și mă bucur că lucrezi aici – ești mereu binevenit și nu asculta oamenii frustrați care îți spun să rămâi acolo”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postare.

Câți anagajați din Nepal sunt în România

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, la finalul anului trecut, pe piața muncii din România, erau peste 18.700 angajați din Nepal și aproximativ 140.000 de angajați non-UE care lucrau legal. Nepalezii reprezintă cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari de la noi din țară.

Cei mai mulți imigranți din Nepal au venit în România cu scopul de a munci și de a-și putea ajuta familiile rămase în țara lor natală. Majoritatea nepalezilor lucrează în domenii precum construcțiile, HoReCa și alte sectoare unde primează nevoia de forță de muncă necalificată sau semi-calificată. În urmă cu ceva timp, România a aprobat un sistem care le permite muncitorilor care provin din țări non-UE să se angajeze ca șoferi pentru servicii de ride sharing.

Mulți nepalezi care lucrează în România își permit să trimită lunar familiilor aproximativ 3.000 de lei.

Parlamentul nepalez a fost dizolvat în urma protestelor masive ale tinerilor

Președintele statului Nepal, Ramchandra Paudel, a decis să dizolve l și să dispună organizarea de . Decizia a fost luată în urmă cu o săptămână, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, citat de AFP. Viitoarele alegeri parlamentare sunt programate pe 5 martie 2026,

„La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026”, a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Decizia președintelui vine după mai multe zile de proteste violente care au dus la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli. El a fost înlocuit cu fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, fiind prima femeie din istoria țării, desemnată într-o astfel de poziție, notează EFE.