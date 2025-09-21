B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  

Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  

B1.ro
21 sept. 2025, 12:14
Videoclipul care a emoționant sute de mii de internauți. Un nepalez a filmat momentul în care ajunge acasă, după patru ani petrecuți în România  
Sursă foto: Tiktok/ @bishal.bhattarai39
Cuprins
  1. Cum au reacționat apropiații atunci când l-au văzut pe tânăr
  2. Cum au comentat românii la postarea tânărului nepalez
  3. Câți anagajați din Nepal sunt în România
  4. Parlamentul nepalez a fost dizolvat în urma protestelor masive ale tinerilor

După patru ani de când se află la muncă, în România, un nepalez a plecat în țara sa natală să-și viziteze familia. Momentul a fost filmat și urcat pe rețelele de socializare, unde s-a viralizat rapid.

Cum au reacționat apropiații atunci când l-au văzut pe tânăr

Bărbatul, îmbrăcat cu o pereche de blugi negri și un tricou roșu, cară după el o valiză grea. Ajunge în curtea casei, acolo unde o femeie și un copil stau pe prispă, iar un bărbat rezolvă treburi gospodărești.  Nedumeriți, oamenii nu știu cum să reacționeze la vizita surpriză a tânărul. Îl privesc uimiți pe cel pe care l-au văzut în urmă cu patru ani, înainte să plece în România în căutarea unui trai mai bun.

„Vizită surpriză a familiei din Nepal, după ce am stat patru ani în România”, este descrierea care apare pe întreaga durată a videoclipului.

Bărbatul nu s-a întors singur în Nepal, ci alături de partenera sa, cu care muncește cot la cot în România. Tânărul a reușit să surprindă și reacțiile altor apropiați la vederea lui. Vizibil emoționate și fericite, mai multe femei l-au înconjurat pe tânărul Bishal, iar copiii din locuință au început să roiască în jurul lui.

Imaginile s-au viralizat rapid, astfel că primul videoclip are peste 180.000 de aprecieri și 1000 de comentarii, în timp ce cel de-al doilea are aproape 10.000 de aprecieri și 200d e comentarii.

@bishal.bhattarai39♬ Phool [Oonko Sweater] Full Version – Sujan Chapagain & Artmandu

Cum au comentat românii la postarea tânărului nepalez

Românii plecați în străinătate pentru un trai mai bun s-au regăsit în filmarea tânărului și și-au adus aminte de vremurile în care tranzitul între țări nu era la fel de facil ca în ziua de astăzi.

„Parcă ne amintim și noi niște vremuri (anii 2000), nu? Respectați acești oameni”.

„Știm si noi ce înseamnă să fii departe de familie”.

„Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum mulți au plecat în străinătate să facă genul de muncă pe care o faci tu în România, doar că în alte țări o fac. Sper că îți merge bine în România și mă bucur că lucrezi aici – ești mereu binevenit și nu asculta oamenii frustrați care îți spun să rămâi acolo”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postare.

Câți anagajați din Nepal sunt în România

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, la finalul anului trecut, pe piața muncii din România, erau peste 18.700 angajați din Nepal și aproximativ 140.000 de angajați non-UE care lucrau legal. Nepalezii reprezintă cea mai mare comunitate de muncitori extracomunitari de la noi din țară.

Cei mai mulți imigranți din Nepal au venit în România cu scopul de a munci și de a-și putea ajuta familiile rămase în țara lor natală. Majoritatea nepalezilor lucrează în domenii precum construcțiile, HoReCa și alte sectoare unde primează nevoia de forță de muncă necalificată sau semi-calificată. În urmă cu ceva timp, România a aprobat un sistem care le permite muncitorilor care provin din țări non-UE să se angajeze ca șoferi pentru servicii de ride sharing.

Mulți nepalezi care lucrează în România își permit să trimită lunar familiilor aproximativ 3.000 de lei.

Parlamentul nepalez a fost dizolvat în urma protestelor masive ale tinerilor

Președintele statului Nepal, Ramchandra Paudel, a decis să dizolve Parlamentul și să dispună organizarea de alegeri anticipate. Decizia a fost luată în urmă cu o săptămână, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, citat de AFP. Viitoarele alegeri parlamentare sunt programate pe 5 martie 2026,

„La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026”, a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Decizia președintelui vine după mai multe zile de proteste violente care au dus la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli. El a fost înlocuit cu fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, fiind prima femeie din istoria țării, desemnată într-o astfel de poziție, notează EFE.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală
Eveniment
Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală
Creșterea prețurilor din România, subiect de dezbatere printre internauți. „Niște rude din Spania au rămas șocate de prețurile de la noi. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii”
Eveniment
Creșterea prețurilor din România, subiect de dezbatere printre internauți. „Niște rude din Spania au rămas șocate de prețurile de la noi. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii”
Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
Eveniment
Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
Avertizare pentru românii care călătoresc în străinătate. Mai multe curse aviatice întârziate și anulate după un atac cibernetic.
Eveniment
Avertizare pentru românii care călătoresc în străinătate. Mai multe curse aviatice întârziate și anulate după un atac cibernetic.
Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
Eveniment
Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
Eveniment
Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
Eveniment
Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
Eveniment
Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
Eveniment
Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem
Eveniment
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem
Ultima oră
13:57 - Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova prin știri și sondaje false
12:53 - Regatul Unit și Portugalia urmează să recunoască statul Palestina, în ciuda presiunilor venite din partea SUA
11:14 - Balul MLNR la Opera Națională. 145 de ani de tradiție, într-un spectacol cu aer de operă și fast de gală
10:15 - Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
09:22 - Creșterea prețurilor din România, subiect de dezbatere printre internauți. „Niște rude din Spania au rămas șocate de prețurile de la noi. Nu înțeleg cum trăiesc oamenii”
08:45 - 100.000 de oameni sunt așteptați la înmormântarea lui Charlie Kirk. Ce persoane politice vor lua cuvântul în timpul ceremoniei
23:57 - Incident la reședința fraților Tate. Un bărbat înarmat a încercat să pătrundă pe proprietatea celor doi
23:28 - Donald Trump amenință Venezuela. Cerere imperativă pentru autoritățile de la Caracas
22:56 - Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
22:26 - Fotbal, Premier League. Manchester United a câştigat meciul zilei cu Chelsea (2-1). Liverpool defilează în campionatul Angliei