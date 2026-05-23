B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme

Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 12:24
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Percheziții într-un dosar cu acte false și substanțe periculoase. Polițiștii au ridicat peste 180 de kilograme
Foto simbol: SRI / Facebook
Cuprins
  1. Achiziții făcute cu date false
  2. Peste 180 de kilograme de substanțe ridicate
  3. Ancheta continuă în Alba

Un bărbat este cercetat după ce ar fi cumpărat precursori de explozivi restricționați folosind date false ale unei persoane decedate și informațiile unei firme din județul Sibiu.

Potrivit IPJ Alba, citat de Agerpres, anchetatorii au ridicat la percheziții peste 180 de kilograme de substanțe chimice încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați.

Achiziții făcute cu date false

Anchetatorii susțin că, în perioada 11 – 13 mai 2026, bărbatul ar fi folosit datele unei persoane decedate, dar și datele de identificare ale unei entități juridice din județul Sibiu, pentru a cumpăra substanțe chimice de la o societate comercială din Cluj-Napoca.

Substanțele respective sunt încadrate în categoria precursorilor de explozivi restricționați, iar deținerea lor este interzisă publicului larg. În plus, bărbatul ar fi semnat în fals facturi fiscale și declarații privind utilizarea acestor produse.

„Din cercetări a reieşit că, în perioada 11 – 13 mai 2026, bărbatul, folosindu-se de datele unei persoane decedate, precum şi de datele de identificare ale unei entităţi juridice din judeţul Sibiu, ar fi achiziţionat de la o societate comercială cu sediul în municipiul Cluj-Napoca precursori de explozivi restricţionaţi”, a transmis IPJ Alba, potrivit Agerpres.

Peste 180 de kilograme de substanțe ridicate

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe cantități de substanțe chimice. Este vorba despre 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen în concentrație de 35%, 154 de kilograme de acid azotic în concentrație de 68 – 69% și 17,7 kilograme de acid sulfuric în concentrație de 98%.

Aceste substanțe pot fi folosite în scopuri industriale sau tehnice, însă intră în categoria produselor cu regim special din cauza riscului de utilizare ilegală.

Ancheta continuă în Alba

IPJ Alba a precizat că, pe lângă substanțele ridicate, au fost descoperite și alte mijloace materiale de probă utile cauzei. Acestea urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii activități.

„În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, 10,25 kilograme de peroxid de hidrogen în concentraţie de 35%, 154 de kilograme de acid azotic în concentraţie de 68 – 69% şi 17,7 kilograme de acid sulfuric în concentraţie de 98%”, a mai transmis IPJ Alba, conform Agerpres.

Tags:
Citește și...
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Politică
Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Externe
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Eveniment
(VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
Politică
Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
(VIDEO) Alertă în Bucegi, la competiția „Transilvania 100”. Salvamont Brașov anunță 16 incidente și intervenții dificile pe munte
Eveniment
(VIDEO) Alertă în Bucegi, la competiția „Transilvania 100”. Salvamont Brașov anunță 16 incidente și intervenții dificile pe munte
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Eveniment
Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Externe
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Externe
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Ultima oră
15:57 - Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
15:26 - Irineu Darău: Programul SAFE poate transforma industria de apărare. România vrea ca banii europeni să producă valoare în țară
14:56 - Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
14:28 - (VIDEO) Incendiu la CET Vest, în Sectorul 6. Mesaj RO-Alert emis pentru bucureștenii din zona afectată
14:06 - Centrala de la Iernut intră în regim de urgență. Ilie Bolojan spune că România nu își mai permite încă o întârziere
13:25 - (VIDEO) Alertă în Bucegi, la competiția „Transilvania 100”. Salvamont Brașov anunță 16 incidente și intervenții dificile pe munte
13:10 - Cod galben de inundații pe râuri din bazinul Bârlad. INHGA restrânge avertizarea hidrologică pentru următoarele ore
12:54 - Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
11:59 - Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
11:30 - Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului