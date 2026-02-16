B1 Inregistrari!
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 15:30
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
O fetiță de 4 ani a ajuns la spital în comă și cu lovituri la cap. Sursa foto simbol: Freepik
Apar informații șocante în cazul fetiței de 4 ani ajunsă la Spitalul Județean Târgu Jiu în comă și cu răni la cap și pe corp. Ea a fost adusă de mama sa, în vârstă de 20 de ani și cu domiciliul în Teleorman. Tânăra și partenerul ei au fost arestați preventiv sub acuzațiile de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, respectiv complicitate la această infracţiune. Copila e acum internată la Spitalul „Marie Curie” din Capitală.

Arestări în cazul fetiței adusă în comă la spital

Mama fetiței, care e din Teleorman, a spus că a ajuns în judeţul Gorj ca turistă, ca să vadă operele lui Constantin Brâncuşi. În fapt, spun procurorii, ea a ajuns în Gorj să practice prostituția.

Anchetatorii îl acuză pe partenerul femeii de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, iar pe femeie de complicitate la această infracțiune.

Procurorii spun că, deşi bărbatul nu e tatăl fetei, ei locuiau împreună asemenea unei familii, prin urmare e acuzat de tentativă de omor asupra unui membru de familie.

Ce au descoperit procurorii

„Pentru a formula propunerea de arestare preventivă, procurorul a reţinut că din probatoriul administrat rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul D.R.M., în prezenţa inculpatei T.D.M., în timp ce se aflau în apartamentul închiriat în regim hotelier, situat în municipiul Tg-Jiu, a agresat persoana vătămată minoră, în vârstă de 4 ani, în data de 06.02.2026, lovind-o cu genunchiul în zona feţei, cu palmele peste faţă şi prinzând-o de păr, iar după aceea de mână şi picior, aruncând-o înspre holul dinaintea camerei, aceasta izbindu-se de perete, lovind peretele cu intensitate, fapt ce a condus la producerea traumatismului cranian grav, hematom subdural fronto-parietal superior dreapta şi a leziunilor traumatice constatate, fapt care a pus în pericol viaţa persoanei vătămate minore, necesitând intervenţia operatorie de urgenţă”, au transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Cât despre femeie, ea e acuzată de complicitate deoarece, deşi a fost martoră la acţiunile violente, „conştientizând pe deplin gravitatea şi intensitatea acestora, nu a acţionat pentru a salva integritatea fizică şi sănătatea persoanei vătămate minore, sens în care nu s-a deplasat de îndată la o unitate spitalicească, ci şi-a continuat activitatea de prostituţie, transportând persoana vătămată minoră la o distanţă de circa 40 km, pe raza unei comune din judeţul Gorj, în vederea practicării prostituţiei”.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Gorj a dispus arestarea preventivă a celor doi, pentru o perioadă de 30 de zile.

