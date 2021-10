De ce am optat pentru coroane dentare și nu regret deloc decizia făcută?

Niciodată nu am avut o dantură ca cea pe care o afișează starurile de cinema în filme sau în tabloide, însă până nu demult eram resemnat cu aspectul ei și o acceptam așa cum este. Dar din cauza fumatului și a dietei nu foarte sănătoase care îmi caracterizează stilul de viață, dantura mea s-a degradat până în acel punct în care a ajuns să devină un complex.

Probabil și excesul de zahăr pe care îl consum, dar și a vieții alerte și odihnei prea puține, au făcut ca o bună parte din dinții mei să se carieze în mod excesiv și să capete o culoare foarte nesănătoasă, care îmi îmbătrânea și trăsăturile faciale, făcându-mă să par mult mai în vârstă decât sunt de fapt.

Aproape toți dinții naturali au o tentă foarte slabă de galben, dar ai mei ajunseseră de la o simplă tentă, la un galben solid, care mă făcea să evit complet să mai zâmbesc celor din jur. Iar când lucrezi mereu cel puțin 8 ore pe zi 5 zile pe săptămână cu publicul, la fel ca în carierea mea de avocat, absența zâmbetului poate constitui un impediment în a câștiga noi clienți.

Un zâmbet frumos și sănătos te ajută să câștigi mai ușor încrederea celor din jurul tău, dar un zâmbet absent, mai ales în situațiile care cer măcar un surâs, te fac să pari un om rece, retras, sobru și necomunicativ.

De aceea, când am realizat că lucrurile nu mai pot merge mai departe așa, am căutat să rezolv odată pentru totdeauna această problemă importantă din viața mea și am apelat la specialiștii de la cabinetul stomatologic Dental West, auzind de la prieteni și cunoștințe că pot face minuni cu dantura deteriorată.

De multe ori, coroanele dentare sunt cea mai simplă și mai practică soluție

Nu știam la ce să mă aștept înainte de a mă urca pe scaunul dentistului, dar împreună cu medicul stomatolog de la Dental West, care m-a consultat cu mult calm și băgare de seamă, am descoperit o soluție fiabilă și cu efecte garantate: coroanele dentare.

Când vine vorba de dinți deteriorați, există mai multe abordări, dar coroanele dentare sunt cel mai bun tratament dacă: