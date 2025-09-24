De ce are pasta de dinți un pătrat colorat? Explicația te va uimi

Spălatul pe dinți este un obicei zilnic, intrat de mult în rutina noastră, însă puțini oameni știu că pe tuburile de pastă se află un detaliu aparent nesemnificativ, care a generat numeroase controverse de-a lungul timpului. Este vorba despre , plasate lângă linia de sigilare. Deși par simple semne tehnice sau elemente grafice fără relevanță, pentru mulți consumatori acestea au fost privite ca adevărate indicii despre compoziția pastei de dinți și nivelul ei de siguranță.

Aceste marcaje au fost subiectul mai multor teorii potrivit cărora culorile ar transmite informații ascunse despre ingredientele pastei de dinți. Unii consumatori cred că pătratele colorate ar putea diferenția produsele naturale de cele obținute preponderent prin procese chimice sau că ar semnala prezența unor aditivi controversați. Astfel, ceea ce pare un simplu cod tipografic a ajuns să fie privit de mulți drept un fel de „semn secret” care dezvăluie ce ascunde de fapt tubul.

Deși specialiștii din industrie explică faptul că aceste marcaje sunt, în realitate, repere tehnice folosite în procesul de fabricație pentru ghidarea mașinilor de ambalare, mitul persistă. O bună parte dintre consumatori continuă să creadă că pătrățelele colorate sunt o metodă simplă și rapidă de a afla dacă pasta de dinți conține mai multe substanțe naturale sau, dimpotrivă, o listă lungă de ingrediente sintetice.

Ce reprezintă pătrățelul colorat de pe tubul de pastă de dinți

Pentru majoritatea consumatorilor, alegerea pastei de dinți se face fie după brand, fie după beneficiile promovate pe ambalaj: albire, protecție împotriva cariilor sau prospețime de lungă durată. Însă, pe lângă aceste detalii vizibile, există și acel mic pătrat colorat tipărit pe marginea inferioară a tubului, pe care aproape nimeni nu îl bagă în seamă.

Potrivit explicațiilor vehiculate în mediul online, fiecare culoare ar transmite informații despre compoziția pastei:

verde – conține în proporție mare ingrediente naturale;

albastru – amestec de ingrediente naturale și chimice;

roșu – procent mai ridicat de substanțe chimice, dar și componente naturale;

negru – exclusiv chimicale, iar ingestia este nerecomandată.

Aceste coduri cromatice i-au intrigat pe mulți consumatori, iar teoria s-a răspândit rapid, fiind percepută drept un „truc” de citire a compoziției fără a parcurge lista de ingrediente.

Chiar indică pătrățelele compoziția pastei de dinți

Deși această explicație circulă intens, există specialiști care atrag atenția că pătrățelele nu sunt în realitate etichete de compoziție, ci semne tehnice folosite în procesul de producție pentru ghidarea mașinilor de ambalare. Totuși, pentru mulți consumatori, teoria culorilor a devenit un criteriu de alegere a produsului.

Indiferent de interpretare, medicii stomatologi recomandă citirea etichetei oficiale a ingredientelor pentru a înțelege exact ce conține pasta de dinți și ce impact poate avea asupra sănătății orale.

Ce riscuri există dacă păstrăm tubul de pastă descoperit

Pe lângă discuțiile despre culori, există și o altă problemă de igienă ignorată adesea: modul în care depozităm pasta de dinți. Stomatologul american Lauren Becker atrage atenția că un tub lăsat deschis sau fără capac poate deveni un magnet pentru germeni.

„În general, pasta de dinți expusă, fără capac sau cu capacul desfăcut, poate atrage bacterii. Dacă lăsați tubul în baie, particulele care se împrăștie atunci când trageți apa la toaletă pot ajunge direct în pastă. Acest lucru are consecințe asupra sănătății și bunăstării generale”, a explicat medicul, notează .

Astfel, un gest simplu precum închiderea corectă a capacului poate face diferența între o igienă orală eficientă și riscul de a introduce bacterii în organism.

Cum ar trebui să alegem corect pasta de dinți

Specialiștii recomandă să nu ne bazăm pe mituri sau pe presupuse coduri de culoare, ci să ne orientăm după nevoile dentare reale: protecția împotriva cariilor, prevenirea tartrului, albire sau sensibilitate dentară. Lista ingredientelor rămâne cel mai sigur mod de informare, iar sfatul medicului stomatolog este esențial pentru alegerea produsului potrivit.

În plus, este important să fim atenți la modul de utilizare: să nu folosim cantități excesive, și să verificăm periodic termenul de valabilitate.