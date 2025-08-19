De ce e importantă joaca senzorială la 1 an și ce jucării să alegi

Bebelușul tău a împlinit frumoasa vârsta de 1 an și îți dorești să contribui cât mai mult la dezvoltarea lui armonioasă? La vârsta de 1 an, copiii devin din ce în ce mai curioși. Pun mâna pe tot ce prind, trag, scutură, gustă, râd, plâng și o iau de la capăt.

Totul este nou pentru ei. Și de fiecare dată când ating ceva sau se joacă cu un obiect, în creierul lor se întâmplă ceva uimitor. Se creează conexiuni. Se activează simțurile. Învață.

Joaca senzorială nu este despre a-i ține ocupați. Este despre cum simt, cum încep să înțeleagă texturi, sunete, forme. Este despre descoperirea lumii în felul lor, cu mânuțele, cu ochii, cu urechile și cu zâmbetul pe buze.

Ce înseamnă joaca senzorială și de ce contează atât de mult la această vârstă

Joaca senzorială implică activarea simțurilor precum atingerea, mirosul, auzul, vederea, gustul și chiar echilibrul. La 1 an, copilul are nevoie să simtă pentru a învăța. Să apese pe o jucărie moale, să o scuture și să audă un clinchet, să o bage în gură și să simtă o altă textură decât laptele sau piureul. Fiecare dintre aceste gesturi este un pas spre dezvoltarea lui.

Este ca un mic laborator în care fiecare obiect devine o experiență: ce se întâmplă când lovesc cu piciorul? Cum sună asta? Ce simt la degete? Tocmai de aceea, cu cât îi oferim mai multe ocazii să experimenteze în siguranță, cu atât creierul lui se dezvoltă mai bine.

Joaca senzorială are un impact puternic nu doar asupra gândirii, ci și asupra emoțiilor și încrederii de sine.

Ce se petrece în creierul unui copil de 1 an în timpul jocului senzorial

Poate părea că se joacă pur și simplu, dar în spatele acestor gesturi simple, creierul lucrează intens. Se creează legături între simțuri și reacții, între ceea ce simte și ceea ce gândește.

De exemplu, atunci când strânge o jucărie care foșnește, învață că acțiunea lui produce un efect. Asta dezvoltă simțul cauză-efect și îl încurajează să fie activ, curios și implicat.

Mai mult, joaca senzorială contribuie și la dezvoltarea motricității fine și grosiere, pentru că îl ajută să-și coordoneze mai bine mișcările. Învățând cum să prindă, să apuce, să potrivească sau să rostogolească, el se pregătește, pas cu pas, pentru etapele următoare: vorbitul, scrisul, mersul, relaționarea.

Ce jucării sunt potrivite pentru această etapă

Alegerea jucăriilor nu trebuie făcută după cât de colorate sunt sau câte funcții digitale au. La această vârstă, simplitatea câștigă. Un copil nu are nevoie de lumini și sunete puternice, ci de obiecte care îl provoacă în mod natural să atingă, să miște, să observe.

Cărțile textile cu clapete și zone moi de atins, cuburile din lemn cu margini rotunjite, turnurile cu inele colorate și moi, mașinuțele sau animăluțele de lemn, board-uri cu bile sau mici activități, premergătoarele cu activități sau mingile care fac sunete subtile, toate sunt alegeri excelente.

Ele activează cel puțin două simțuri deodată: vederea și atingerea, auzul și mișcarea. Copilul se distrează și în același timp învață, fără să știe că face „activități educative”.

Dacă vrei o recomandare generală, uită-te după din materiale naturale sau cele moi, cu forme ușor de apucat, care nu se pot sparge sau rupe. Cele din lemn sunt ideale pentru că oferă o textură interesantă și sunt durabile, iar cele din silicon alimentar sunt perfecte pentru joaca pe care bebelușii o fac… cu gura.

Dintre acele jucării pe care le găsești în magazine cele mai potrivite sunt cele care îl provoacă să atingă, să observe, să încerce din nou și din nou. Nu trebuie să cumperi multe, ci să alegi cu gândul la ce l-ar ajuta să descopere, în ritmul lui.

Ce să eviți când alegi o jucărie senzorială

Știm cât de ușor e să te lași atras de jucăriile din reclamele colorate. Dar nu toate sunt potrivite pentru etapa de 1 an. Unele pot deveni chiar obositoare pentru copil.

Spre exemplu, dacă o jucărie are lumini puternice, sunete agresive sau se mișcă în toate direcțiile, copilul s-ar putea să se retragă sau să devină agitat. Nu pentru că nu e „interesantă”, ci pentru că e prea mult.

Mai sunt și cazurile în care jucăria pare minunată pentru adult, dar nu are nicio atracție pentru copil. Asta pentru că nu pornește din curiozitatea lui naturală, ci din estetica noastră. Tocmai de aceea, merită să alegi cu răbdare, gândindu-te la ce ar vrea copilul să simtă, nu la ce ți-ar plăcea ție.

Atenție și la dimensiuni. Jucăria trebuie să poată fi ținută cu o singură mână micuță și să nu aibă colțuri tăioase sau părți care se desprind. Iar certificările de siguranță (OEKO-TEX, marcaj CE) sunt esențiale. Acestea sunt garanția că produsul a fost testat pentru siguranță și materiale non-toxice.

Joaca senzorială e o formă de conectare

De cele mai multe ori, când un copil se joacă, pe lângă distrație caută și apropierea, și confirmarea că este în siguranță. Poate nu o spune, dar se vede în felul în care îți caută privirea când descoperă ceva nou sau în felul în care îți pune jucăria în mână, ca să o atingeți împreună.

Joaca senzorială nu înseamnă să îl lași singur cu jucăriile. Înseamnă să fii acolo, lângă el, să te bucuri cu el, să îi arăți că ceea ce face contează. Uneori o simplă minge din cauciuc moale poate deveni o poartă spre un moment autentic de apropiere și învățare.

Dacă alegi cu grijă, fără grabă și cu gândul la ce simte și ce trăiește copilul tău, fiecare zi poate deveni o experiență cu sens. O joacă blândă, cu sens, care rămâne cu el mult mai mult decât îți imaginezi.