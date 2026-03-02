B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict

De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict

Flavia Codreanu
02 mart. 2026, 21:01
De ce e mai sigur să călătorești prin agenții de turism în context de conflict
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cine plătește cazarea pentru turiștii români blocați
  2. Cum ajută agențiile de turism la întoarcerea în siguranță
  3. Ce garanții primești când lucrurile nu merg conform planului

Agențiile de turism oferă sprijin  pentru repatriere și soluții rapide turiștilor români, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea zborurilor.

Reprezentanții ANAT spun că cei care au plecat prin agenție au parte de asistență permanentă, iar consultanții caută cele mai sigure variante pentru ca oamenii să ajungă cu bine acasă.

Cine plătește cazarea pentru turiștii români blocați

Președintele ANAT a explicat că agențiile preiau responsabilitatea pentru clienții lor și se ocupă de găsirea unor soluții de urgență.

„În astfel de momente, agențiile de turism înseamnă mai mult decât bilete sau rezervări. Înseamnă responsabilitate, sprijin și garanția că nu ești singur. Touroperatorii români se ocupă de găsirea soluțiilor de cazare, iar primele trei zile sunt suportate de către ei. Repatrierile vor fi anunțate imediat ce devin posibile”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT, scrie Adevărul.

Cum ajută agențiile de turism la întoarcerea în siguranță

Consilierii de vacanță sunt în legătură directă cu turiștii și caută rute noi sau reprogramări ale zborurilor, în funcție de cum evoluează situația în regiune.

„Consilierii de vacanță din agențiile membre ANAT sunt în contact direct cu toți turiștii aflați în destinațiile afectate. Fiecare caz este tratat individual. Se caută soluții de rerutare, reprogramare sau întoarcere în siguranță, în funcție de evoluția situației. Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile.”

„ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite continuu, cu agențiile de turism implicate, pe durata crizelor din anii anteriori. Turiștii afectați au contactat prin toate mijloacele de comunicare, în primul rând agențiile de turism, din primele ore ale conflictului”, subliniază Cristian Bărhălescu, președintele Consiliului Regional Sud Est ANAT.

Ce garanții primești când lucrurile nu merg conform planului

Pe lângă ajutorul logistic, asociația centralizează toate datele despre românii afectați și le transmite autorităților pentru a grăbi repatrierile.

„Evenimentele din aceste zile confirmă un adevăr simplu: o agenție de turism vinde o călătorie dar nu numai atât – oferă siguranță, sprijin și responsabilitate, mai ales atunci când lucrurile nu merg conform planului”, a transmis ANAT.

Suportul oferit de agențiile de turism este esențial în astfel de momente, pentru că oferă sprijin în momente de criză.

Tags:
Citește și...
Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
Eveniment
Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
Eveniment
Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională de realitate virtuală pentru studenți și profesori
Eveniment
Universitatea din Oradea a lansat o platformă educațională de realitate virtuală pentru studenți și profesori
Rația militară românească, desfăcută și testată de un tiktoker. Află ce conține meniul complet pentru 24 de ore: „Este foarte mare” (VIDEO)
Eveniment
Rația militară românească, desfăcută și testată de un tiktoker. Află ce conține meniul complet pentru 24 de ore: „Este foarte mare” (VIDEO)
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
Eveniment
Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti îşi va prezenta marţi scrisorile de acreditare
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
Eveniment
Schimbarea orei 2026. Când trece România la ora de vară și ce trebuie să știi
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
Eveniment
Ministerul Justiției a publicat nominalizările pentru șefia Parchetelor. Care sunt numele care pot ajunge pe masa președintelui Nicușor Dan
EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Cât de adânc poate lovi Iranul în Europa? Este baza de la Deveselu o țintă? Ce spune fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Exercițiu de alarmare în România. Departamentul pentru Situații de Urgență reia „Miercurea alarmelor”. Când vor suna alarmele în toată țara
Eveniment
Exercițiu de alarmare în România. Departamentul pentru Situații de Urgență reia „Miercurea alarmelor”. Când vor suna alarmele în toată țara
Au venit și explicațiile. Cum au ajuns, de fapt, cei 28 de elevi din Vrancea în Dubai, cu două profesoare (VIDEO)
Eveniment
Au venit și explicațiile. Cum au ajuns, de fapt, cei 28 de elevi din Vrancea în Dubai, cu două profesoare (VIDEO)
Ultima oră
21:17 - Avalanșă surprinsă pe cameră în Masivul Bucegi, cu schiori prinși sub zăpadă. Cum a fost evitată o tragedie pe munte (VIDEO)
21:13 - S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
21:01 - Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
20:40 - Atenție, părinți! Greșeala care vă poate costa scump când mergeți cu copilul în mașină
20:32 - Luna Sângerie revine pe cer în martie 2026. Când și cum va putea fi urmărit fenomenul
20:25 - Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
20:22 - Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
20:11 - Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
20:00 - Mașina de înlocuire după o coliziune – cum să revii rapid la rutina zilnică?
19:53 - Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român