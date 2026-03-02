Agențiile de turism oferă sprijin pentru repatriere și soluții rapide turiștilor români, după ce conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea zborurilor.

Reprezentanții ANAT spun că cei care au plecat prin agenție au parte de asistență permanentă, iar consultanții caută cele mai sigure variante pentru ca oamenii să ajungă cu bine acasă.

Cine plătește cazarea pentru turiștii români blocați

Președintele ANAT a explicat că agențiile preiau responsabilitatea pentru clienții lor și se ocupă de găsirea unor soluții de urgență.

„În astfel de momente, agențiile de turism înseamnă mai mult decât bilete sau rezervări. Înseamnă responsabilitate, sprijin și garanția că nu ești singur. Touroperatorii români se ocupă de găsirea soluțiilor de cazare, iar primele trei zile sunt suportate de către ei. Repatrierile vor fi anunțate imediat ce devin posibile”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT, scrie .

Cum ajută agențiile de turism la întoarcerea în siguranță

Consilierii de vacanță sunt în legătură directă cu turiștii și caută rute noi sau reprogramări ale zborurilor, în funcție de cum evoluează situația în regiune.

„Consilierii de vacanță din agențiile membre ANAT sunt în contact direct cu toți turiștii aflați în destinațiile afectate. Fiecare caz este tratat individual. Se caută soluții de rerutare, reprogramare sau întoarcere în siguranță, în funcție de evoluția situației. Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile.”

„ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite continuu, cu agențiile de turism implicate, pe durata crizelor din anii anteriori. Turiștii afectați au contactat prin toate mijloacele de comunicare, în primul rând agențiile de turism, din primele ore ale conflictului”, subliniază Cristian Bărhălescu, președintele Consiliului Regional Sud Est ANAT.

Ce garanții primești când lucrurile nu merg conform planului

Pe lângă ajutorul logistic, asociația centralizează toate datele despre și le transmite autorităților pentru a grăbi repatrierile.

„Evenimentele din aceste zile confirmă un adevăr simplu: o agenție de turism vinde o călătorie dar nu numai atât – oferă siguranță, sprijin și responsabilitate, mai ales atunci când lucrurile nu merg conform planului”, a transmis ANAT.

Suportul oferit de agențiile de turism este esențial în astfel de momente, pentru că oferă sprijin în momente de criză.