Zboruri anulate după atacul SUA – Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie

Traian Avarvarei
28 feb. 2026, 16:45
Zboruri anulate după atacul SUA - Israel asupra Iranului: Aproape 1.500 de români sunt afectați / TAROM suspendă mai multe zboruri până pe 3 martie, iar Wizz Air până pe 7 martie
Sursa foto: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti / Facebook
Cuprins
  1. CNAB: Anularea zborurilor, pentru siguranța oamenilor
  2. Ce zboruri au fost anulate până acum
  3. TAROM suspendă zboruri până pe 3 martie
  4. Wizz Air suspendă zboruri până pe 7 martie

Aproape 1.500 de români sunt afectaţi de zborurile anulate sâmbătă, în contextul atacurilor israeliene și americane asupra Iranului și a ripostei iraniene ce a urmat.

CNAB: Anularea zborurilor, pentru siguranța oamenilor

„Probabil în jur de 1.500 de pasageri sunt afectaţi numai astăzi (de anularea zborurilor, n.r.). Avem deja programări de anulări, cu siguranţă vor mai fi. Rugăm pasagerii să contacteze companiile aeriene dacă au zboruri către Abu Dhabi, Dubai sau Tel Aviv pentru informaţii şi update-uri de ultim moment.

Oamenii totuşi trebuie să înţeleagă că situaţia este intempestivă, nu a fost ceva programat, evident, iar anularea zborului este pentru siguranţa lor. Comandanţii care au decis acest lucru au făcut-o pentru siguranţa oamenilor şi aeronavelor. Există variante pe care companiile aeriene le pun la dispoziţie, returnarea banilor, hoteluri şi aşa mai departe. Sperăm că totul va fi în regulă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Theodor Postelnicu, potrivit Agerpres.

Acesta a mai precizat că până acum nu au fost incidente și oamenii au înțeles care e situația.

Postelnicu a mai afirmat că pasagerii cu planuri de călătorie în zonă trebuie să fie conștienți că e posibil ca zborurile lor să fie anulate: „Cred că orice om care înţelege ceea ce se întâmplă preferă să aibă un zbor anulat decât să fie un zbor nesigur sau să existe, Doamne fereşte!s, altceva”.

Ce zboruri au fost anulate până acum

12 curse către sau dinspre Abu Dhabi, Ben Gurion (Israel), Dubai şi Al Maktoum au fost anulate. Cursele aparțin operatorilor aerieni AnimaWings, El Al, FlyDubai, HiSky, TAROM şi Wizz Air Malta.

Operatorul aerian israelian El Al anulează cinci zboruri către şi dinspre Tel Aviv, programate în perioada 28 februarie – 2 martie.

Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

TAROM suspendă zboruri până pe 3 martie

Compania TAROM a anunțat că suspendă operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv , în perioada 28 februarie – 3 martie, inclusiv, după ce Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile.

„Autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiul aerian al Israelului şi aeroportul internaţional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 şi A0196/26. În aceste condiţii, zborurile comerciale regulate către şi dinspre Tel Aviv nu pot opera. În consecinţă, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv”, a transmis compania.

Wizz Air suspendă zboruri până pe 7 martie

Compania Wizz Air a anunțat, la rândul său, că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv.

Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează, scrie într-un comunicat trimis presei. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct cu informații privind opțiunile lor.

