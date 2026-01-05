Dormitul cu televizorul deschis este un banal, practicat de foarte multe persoane, fără a fi conștiente de riscurile reale. Specialiștii avertizează însă că acest gest aparent inofensiv poate avea efecte serioase asupra somnului și sănătății, pe termen scurt și lung.

Un obicei comun, dar subestimat

Pentru mulți oameni, televizorul pornit seara a devenit parte din rutina zilnică. Fie că este folosit pentru relaxare după o zi obositoare sau ca „zgomot de fond” înainte de culcare, acest obicei este adesea perceput ca fiind lipsit de riscuri. Cu toate acestea, experții atrag atenția că simplul fapt de a sta în fața televizorului înainte de somn poate întârzia adormirea și poate reduce semnificativ numărul de ore dormite, scrie Click.

Un adult ar trebui să doarmă, în medie, cel puțin șapte ore pe noapte. Timpul petrecut în fața ecranului seara poate diminua această perioadă, afectând calitatea somnului și capacitatea organismului de a se reface corespunzător.

Efectele lipsei de somn asupra sănătății

Pe termen lung, privarea de somn poate avea consecințe serioase asupra organismului. Specialiștii avertizează că lipsa somnului este asociată cu un risc crescut de hipertensiune arterială, diabet și afecțiuni cardiovasculare. De asemenea, oboseala cronică poate duce la scăderea atenției și a reflexelor, crescând riscul de accidente, inclusiv căderi care pot provoca fracturi sau răni grave.

În plus, somnul insuficient afectează sistemul imunitar și poate contribui la apariția stărilor de iritabilitate, anxietate și dificultăți de concentrare.

Lumina albastră și stimularea creierului

Un alt aspect important semnalat de experți este expunerea la lumina albastră emisă de televizor. Aceasta interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea somnului. Chiar dacă o persoană adoarme cu televizorul pornit, somnul va fi mai superficial și mai fragmentat.

De asemenea, sunetele și imaginile de pe ecran stimulează activitatea cerebrală, făcând adormirea mai dificilă și împiedicând atingerea unui somn profund și odihnitor.

Recomandările specialiștilor

Experții recomandă evitarea televizorului cu cel puțin o oră înainte de culcare și crearea unei rutine de somn liniștite, fără ecrane. Renunțarea la acest obicei aparent banal poate avea un impact major asupra calității somnului și asupra stării generale de sănătate.

Dormitul cu televizorul deschis nu este doar o problemă de confort, ci un factor real care poate dezechilibra ritmul natural al organismului.