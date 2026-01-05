B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții

De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții

Selen Osmanoglu
05 ian. 2026, 12:29
De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
Foto: Glenn Carstens-Peters (Unsplash.com)
Cuprins
  1. Un obicei comun, dar subestimat
  2. Efectele lipsei de somn asupra sănătății
  3. Lumina albastră și stimularea creierului
  4. Recomandările specialiștilor

Dormitul cu televizorul deschis este un obicei banal, practicat de foarte multe persoane, fără a fi conștiente de riscurile reale. Specialiștii avertizează însă că acest gest aparent inofensiv poate avea efecte serioase asupra somnului și sănătății, pe termen scurt și lung.

Un obicei comun, dar subestimat

Pentru mulți oameni, televizorul pornit seara a devenit parte din rutina zilnică. Fie că este folosit pentru relaxare după o zi obositoare sau ca „zgomot de fond” înainte de culcare, acest obicei este adesea perceput ca fiind lipsit de riscuri. Cu toate acestea, experții atrag atenția că simplul fapt de a sta în fața televizorului înainte de somn poate întârzia adormirea și poate reduce semnificativ numărul de ore dormite, scrie Click.

Un adult ar trebui să doarmă, în medie, cel puțin șapte ore pe noapte. Timpul petrecut în fața ecranului seara poate diminua această perioadă, afectând calitatea somnului și capacitatea organismului de a se reface corespunzător.

Efectele lipsei de somn asupra sănătății

Pe termen lung, privarea de somn poate avea consecințe serioase asupra organismului. Specialiștii avertizează că lipsa somnului este asociată cu un risc crescut de hipertensiune arterială, diabet și afecțiuni cardiovasculare. De asemenea, oboseala cronică poate duce la scăderea atenției și a reflexelor, crescând riscul de accidente, inclusiv căderi care pot provoca fracturi sau răni grave.

În plus, somnul insuficient afectează sistemul imunitar și poate contribui la apariția stărilor de iritabilitate, anxietate și dificultăți de concentrare.

Lumina albastră și stimularea creierului

Un alt aspect important semnalat de experți este expunerea la lumina albastră emisă de televizor. Aceasta interferează cu producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea somnului. Chiar dacă o persoană adoarme cu televizorul pornit, somnul va fi mai superficial și mai fragmentat.

De asemenea, sunetele și imaginile de pe ecran stimulează activitatea cerebrală, făcând adormirea mai dificilă și împiedicând atingerea unui somn profund și odihnitor.

Recomandările specialiștilor

Experții recomandă evitarea televizorului cu cel puțin o oră înainte de culcare și crearea unei rutine de somn liniștite, fără ecrane. Renunțarea la acest obicei aparent banal poate avea un impact major asupra calității somnului și asupra stării generale de sănătate.

Dormitul cu televizorul deschis nu este doar o problemă de confort, ci un factor real care poate dezechilibra ritmul natural al organismului.

Tags:
Citește și...
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
Eveniment
Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Eveniment
Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
Eveniment
Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele
O primărie a fost amendată pentru nerespectarea deszăpezirii străzilor. Iată despre ce este vorba și cât a fost sancțiunea
Eveniment
O primărie a fost amendată pentru nerespectarea deszăpezirii străzilor. Iată despre ce este vorba și cât a fost sancțiunea
Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema
Eveniment
Zeci de mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură. Care sunt sectoarele cele mai afectate și când se va remedia problema
A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință”
Eveniment
A murit Virgil Bălașa. Mesajul transmis de fiica sa: „S-a stins tata după o lungă suferință”
Ai grijă de pisici, primești cazare și o masă gratuită! Iată ce oferă o insulă din Grecia
Eveniment
Ai grijă de pisici, primești cazare și o masă gratuită! Iată ce oferă o insulă din Grecia
Ninsorile se extind în România. Mateescu (ANM): „Vor fi local depuneri de polei”. Cum va fi vremea în Capitală (VIDEO)
Eveniment
Ninsorile se extind în România. Mateescu (ANM): „Vor fi local depuneri de polei”. Cum va fi vremea în Capitală (VIDEO)
97 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: „O zi foarte grea pentru salvatorii montani”
Eveniment
97 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore: „O zi foarte grea pentru salvatorii montani”
Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București
Eveniment
Horațiu Potra cere eliberarea din arest. Am aflat ce le va spune magistraților Curții de Apel București
Ultima oră
13:17 - Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
13:16 - Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
13:12 - Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
13:08 - Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
12:57 - Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
12:55 - Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
12:36 - Tradiții și obiceiuri în Ajunul Bobotezei. Ce să faci neapărat pe 5 ianuarie ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul
12:26 - Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
12:22 - „Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă
11:59 - Haos la plata taxelor locale, în București. Românii care stau la coadă, revoltați: „Merge rău, merge rău”. Cât de mult au crescut impozitele