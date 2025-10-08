Tehnologia ne face să ne simțim epuizați, spune un . Modul în care folosim instrumentele digitale are un impact semnificativ asupra stării noastre, uneori chiar și fără să ne dăm seama.

Ce spune specialistul

Paul Leonardi, președinte de departament și profesor de management tehnologic la Universitatea din California, Santa Barbara, spune că trecerea de la o aplicație la alta, în ritm continuu, poate duce la epuizare.

„Fiecare instrument pe care îl folosim necesită o anumită concentrare cognitivă. Trebuie să învățăm instrumentul în care suntem prinși. Când schimbăm, trebuie să ne deconectăm și să ne reangajăm într-un alt domeniu de interes și, de asemenea, trebuie să schimbăm modul în care folosim acel instrument”, a explicat acesta, pentru .

„Creierul nostru nu face o treabă bună în a comuta atât de repede. Principala problemă este că nu am evoluat pentru a face schimbările la fel de repede ca astăzi. Ne lasă să ne simțim epuizați”, a adăugat.

Epuizarea digitală

Acest fenomen se numește „epuizare digitală” și de foarte multe ori nici nu ne dăm seama că trecem prin el, spune profesorul.

„Se întoarce la modul în care corpurile noastre au evoluat de-a lungul timpului. Avem un feedback senzorial bun care să ne arate când suntem obosiți fizic. Altfel, ne-am putea prăbuși, iar asta este periculos”, a explicat el.

„Deci, corpul nostru știe să trimită semnale creierului nostru pentru a spune stop. Dar nu am evoluat pentru a sta într-un birou în fața unui computer, așa că creierul nostru nu știe să-și spună că este obosit. Putem continua să ne taxăm, dar acel reziduu se acumulează în timp. Apoi ne simțim ca și cum am fi fost loviți de un semicamion”, a adăugat.

Trei tipuri de comutări

Comutarea de la o aplicație la alta este epuizantă. Pentru a diminua această epuizare, trebuie diminuate și aceste tipuri de schimbări, trei la număr, pe care le facem de-a lungul zilei.

Trei tipuri de comutări:

„Comutarea între modalități înseamnă comutarea între instrumente. Gândiți-vă la diferitele platforme de videoconferință pe care le utilizați. Puteți utiliza Zoom și apoi comutați la Microsoft Teams. Se pare că sunt aproximativ la fel. Dar de câte ori ai fost într-o întâlnire și te-ai gândit: „Trebuie să-mi împărtășesc ecranul. Cum fac asta pe această platformă?” Și acele mici schimbări sunt suficiente pentru a ne epuiza cu adevărat atunci când se acumulează în timp”, spune profesorul.

„Al doilea tip este ceea ce eu numesc comutatoare între domenii, și atunci lucrăm la o sarcină, suntem întrerupți și apoi trecem la o altă sarcină. Deconectarea și apoi reconectarea la cealaltă sarcină necesită destul de mult efort. Este o taxă extraordinară pe care o plătim”, adaugă.

„Al treilea tip este comutarea între diferite domenii ale vieții. De câte ori pe zi primești un mesaj rapid de la școala copilului tău? Sau instalatorul te sună să îți spună că va întârzia și vrea să vorbească despre problema din casa ta. Aceste schimbări în domenii foarte mari sunt și mai epuizante pentru că ne scot complet din procesul nostru de gândire într-un domeniu și apoi trebuie să ne întoarcem”, mai explică.

Rețelele sociale, cele mai periculoase

Dintre toate cele trei tipuri de comutări, profesorul spune că cea care implică rețelele sociale este cea mai periculoasă.

„Pe rețelele de socializare comutăm constant de la un lucru la altul, deoarece aplicațiile ne trimit notificări diferite. Mai întâi cuiva i-a plăcut ceva, apoi există o reclamă. A doua forță a epuizării este să faci inferențe. Primim un fragment de date și nu este suficient pentru a ne spune imaginea de ansamblu. Deci, trebuie să completăm spațiile libere, iar asta necesită efort. Pe rețelele de socializare facem în mod constant deducții. Vedem că cineva este într-o călătorie și ne gândim, trebuie să aibă mulți bani. Și se distrează de minune. Completăm spațiile libere”, explică profesorul.

„Ultima este emoția. Când emoțiile noastre sunt stârnite, fie în bine, fie în rău, este și epuizant. Pe rețelele de socializare facem comparații sociale, așa că devenim geloși că altcineva face ceva ce ne-am dori să facem. Sau ne enervează că vedem o grămadă de prieteni care petrec timp și nu facem parte din grup”, adaugă.

„Rețelele sociale sunt atât de epuizante pentru că maximizează toate aceste trei forțe”, concluzionează el.

Munca de la birou vs munca de acasă

Profesorul Leonardi spune că oamenilor care muncesc de acasă le este mai greu decât celor care muncesc de la birou.

„Unul dintre principalele motive pentru care lucrătorii de la distanță experimentează epuizarea chiar mai mult decât oamenii de la birou – sau se simte mai acut – este că este foarte dificil să creezi separare între muncă și casă. Încearcă în mod constant să gestioneze acea limită, iar asta este atât de obositor”, spune acesta.

„De asemenea, sunt mai dependenți de instrumente pentru orice, așa că nu au o pauză. Dacă sunteți la birou și aveți o întâlnire în persoană, nu trebuie să treceți la platforma Zoom. De fapt, ai o pauză pentru o mică vreme când vorbești cu cineva pe hol. Nu înțelegi asta pe aceste instrumente”, adaugă.

„De asemenea, vă gestionați prezența atunci când lucrați de acasă. Trebuie să te asiguri că oamenii știu că ești disponibil, deoarece contează pentru percepția oamenilor asupra performanței tale la locul de muncă. Deci, faci un fel de act care este, de asemenea, epuizant”, mai spune el.