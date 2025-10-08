B1 Inregistrari!
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”

Elena Boruz
08 oct. 2025, 08:30
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație"
Cuprins
  1. Ce le-a transmis Abrudean contabililor
  2. Șeful Senatului: „România are nevoie de dumneavoastră pentru că e nevoie de corectitudine fiscală”
  Mircea Abrudean: „România are nevoie de o economie corectă, transparentă și digitală"

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a transmis un mesaj pentru toți contabilii, fiind prezent la cea de-a XV-a ediție a Congresului Profesiei Contabile din România. 

Abrudean a subliniat, în discursul său, importanța pe care o are meseria de contabil, dar și câtă nevoie are România de specialiști moderni în acest domeniu.

Ce le-a transmis Abrudean contabililor

Președintele Senatului i-a asigurat pe contabili de toată aprecierea pe care le-o poartă și a precizat că se simte „mândru”, deoarece a reușit să inițieze și au fost aprobate în Senat trei proiecte de lege care marchează un pas major înainte pentru profesia de contabil.

„În spatele fiecărei decizii financiare corecte, în spatele fiecărei companii solide, se află munca riguroasă și responsabilitatea unui expert contabil. Fiecare dintre dumneavoastră asigură acel flux vital de corectitudine și transparență de care orice stat are nevoie. Sunt mândru că am putut iniția și au fost aprobate în Senat recent trei proiecte de lege care marchează un pas major înainte pentru profesia dumneavoastră. Ele actualizează legislația și recunosc, în mod echitabil, drepturile profesioniștilor din contabilitate, consultanță fiscală, evaluare și audit fiscal pentru a avea parte de aceeași protecție juridică de care beneficiază deja alte profesii liberale, precum avocații”, a afirmat Mircea Abrudean, conform agerpres.

Șeful Senatului: „România are nevoie de dumneavoastră pentru că e nevoie de corectitudine fiscală”

Mircea Abrudean a declarat că este nevoie să existe o comunicare permanentă și eficientă între contabili și statul român. Acesta a punctat faptul că măsuri, precum rigurozitate, disciplină fiscală și transparență în cheltuirea banului public sunt luate în acest moment de premierul Ilie Bolojan.

„Sunt probleme de discutat și e nevoie de soluții pe care să le identificăm împreună. Un exemplu ar fi recalibrarea asigurării profesionale, pentru că dacă întâmpinați o situație în care clientul dumneavoastră să fie sancționat și pentru că, să zicem, nu a fost depusă la timp o declarație, nu dumneavoastră ar trebui să plătiți despăgubirea, ci asiguratorul. Aici ar fi nevoie de o discuție, în acest sens, între autoritățile competente și ASF. (…) Polițele pe care dumneavoastră le plătiți trebuie să acopere situațiile reale din activitatea de zi cu zi. (…) Soluțiile vin tot din practică și aici aveți un rol extrem de important. România are nevoie de dumneavoastră pentru că e nevoie de corectitudine fiscală. Rigurozitatea, disciplina fiscală, bunul simț, transparența în cheltuirea banului public, toate acestea sunt măsuri pe care le ia acum și Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan”, a adăugat Mircea Abrudean.

Mircea Abrudean: „România are nevoie de o economie corectă, transparentă și digitală”

De asemenea, Abrudean a vorbit despre cât de important este să existe digitalizare în economia României, dar și contabili cu viziune modernă, care nu mai sunt ancorați în tehnici vechi de lucru.

„România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație. Într-o lume în care deciziile financiare se bazează tot mai mult pe date, expertul contabil devine gardianul adevărului economic. Prin formare continuă, prin etică profesională, prin deschiderea către noile tehnologii, CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) oferă profesiei contabile nu doar stabilitate ci și viitor. Recunoașterea oficială a acestei profesii și actualizarea legislației nu reprezintă doar o reformă juridică. Este o investiție în sănătatea fiscală a statului. Când profesioniștii contabili sunt respectați și protejați, firmele respectă mai bine termenele, declarațiile sunt depuse corect, iar încasările la buget devin tot mai predictibile. Sunt convins că această ediție aniversară a Congresului Profesiei Contabile va genera idei noi și soluții aplicabile. România are nevoie de experți contabili moderni, de organizații puternice și de o viziune comună, o economie corectă, digitală și transparentă”, a mai declarat președintele Senatului.

