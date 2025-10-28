B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Mai mulți angajați români au anunțat că nu vor își vor ridica voucherele de vacanță. Măsura care le-a determinat decizia

28 oct. 2025, 21:01
Cuprins
  1. Ce valoare au voucherele de vacanță
  2. Care este cea mai ieftină destinație unde pot fi folosite tichetele de vacanță

Au mai rămas doar câteva zile până când Ministerul Educației va începe să împartă voucherele de vacanță. 40.000 de angajați ar urma să beneficieze de ele, însă, mulți au declarat că nu le vor ridica.

 

Ce valoare au voucherele de vacanță

Valoarea voucherelor de vacanță urmează să fie de numai 800 de lei, de două ori mai puțin decât anul trecut. Însă, nu asta este ce îi nemulțumește cel mai tare pe angajați, ci condiția prin care pot fi folosite. Beneficiarii își pot programa un sejur în țară, folosindu-le, doar dacă costul total este cel puțin dublu, iar restul valorii este acoperit din abni proprii.

Deși mulți au declarat că nu mai sunt interesați să își ridice tichetele, Ministerul Educației a anunțat că banii pentru vouchere urmează săle fie virați angajaților. Pentru a le primi, salariații vor trebui să semneze că își asumă să plătească cel puțin alți 800 de lei atunci când își rezervă un concediu, pentru a le folosi.

Nu doar cuantumul voucherelor s-a mișcorat, ci și numărul lor. În primele 8 luni din 2025, numărul tichetelor emise a scăzut cu 66% comparativ cu intervalul similar din 2024. Iar în august 2025, s-au emis cu 70% mai puține vouchere, potrivit ANAT și Ministerului Finanțelor.

Care este cea mai ieftină destinație unde pot fi folosite tichetele de vacanță

Cu toate că valoarea voucherelor a scăzut, prețurile din turism urmează un trend ascendent.

La Sinaia, prețurile pachetelor de Revelion variază între 6.600 de lei și 9.200 de lei. Cea mai ieftină ofertă este a unui hotel de trei stele, pentru patru nopți, iar cea mai scumpă variantă este cea oferită de o demipensiune de patru stele, tot pentru patru nopți.

La Predeal, prețul de pornire este de 4.900 de lei, pentru trei nopți, la un hotel de trei stele. În cost este inclusă și masă festivă și brunch.

În Poiana Brașov, o singură noapte de cazare, la multe hoteluri, costă chiar și 3.500 de lei.

Cele mai accesibile opțiuni cu tichete de vacanță sunt Mamaia, unde trei nopți de cazare costă o mie de lei, dar și Mahmudia, un sat din Tulcea. Aici, prețul pentru trei nopți de cazare este de 1.400 de lei. La Herculane, la un hotel de două stele, trei nopți de cazare, cu mic dejun inclus costă 900 de lei.

„Am vrea să înțeleagă Guvernul că a fost o măsură pripită și că nu poți să dai de trei ori cu biciul în același măgăruș, săracul, că se prăbușește sub povara fiscalității, nesiguranței, scăderii puterii de cumpărare și a lipsei voucherelor. Și ar trebui să revenim rapid, dacă nu vrem să ne plece banii din țară. Avem 4,5 miliarde de euro mai mulți bani care pleacă afară decât atragem noi în țară”, a declarat Adrian Voican, reprezentant agenție, potrivit Știrile ProTV.

