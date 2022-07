De ce scade producția de energie solară în mijlocul verii?

Este puțin probabil ca panourile solare să se dovedească o soluție eficientă de producere a energiei electrice pentru Europa. Aceasta este concluzia formulată de profesorul de electronică organică la Universitatea din Sheffield Alastair Buckley, pentru

Instalațiile au nevoie de lumină solară directă, însă căldura extremă le reduce performanța la minim. Panourile solare funcționează la capacitate optimă primăvara, când cerul este senin și aerul este răcoros.

Climate change activists tell us that solar will save the planet from overheating…it turns out solar panels are LESS efficient in high temperatures. They are not the solution, they’re inefficient, combust in the heat, slave labour made, need full backup..

— Lorraine Allanson (@LorraineAllans1)