B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor

De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor

Selen Osmanoglu
09 dec. 2025, 13:14
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
Sursa foto simbol: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Control de rutină transformat într-o urmărire în trafic
  2. Intervenție în forță
  3. Șoferul a sunat la 112 și a acuzat polițiștii de agresiune
  4. Dosar penal și anchetă în derulare

Un incident rutier pornit din lipsa centurii și a luminilor s-a transformat, luni, 8 decembrie, într-o urmărire în trafic pe străzile din Slatina și în acuzații de abuz formulate de șofer la adresa polițiștilor. Cazul este acum în atenția procurorilor. Iată ce s-a întâmplat!

Control de rutină transformat într-o urmărire în trafic

Situația a început după ce un echipaj rutier a observat un bărbat care conducea fără centura de siguranță și cu autoturismul fără luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune. Agenții i-au făcut semn să tragă pe dreapta pentru un control obișnuit, însă conducătorul auto a ignorat somațiile și și-a continuat drumul, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, citat de Adevărul.

În acel moment, polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au cerut sprijinul altor echipaje disponibile. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului, dar bărbatul a continuat să-i sfideze, refuzând să coboare din vehicul, în ciuda indicațiilor clare ale agenților.

Intervenție în forță

Pentru a-l scoate din maşină, polițiștii au fost nevoiți să intervină fizic. În timpul acțiunii, bărbatul a deschis brusc portiera, lovind autospeciala poliției și provocând avarierea acesteia, după cum relatează presa locală.

În cele din urmă, agenţii l-au încătușat pentru a-l duce la sediul poliției, unde urma să-i fie stabilită identitatea și aplicate măsurile prevăzute de lege.

Șoferul a sunat la 112 și a acuzat polițiștii de agresiune

La scurt timp după imobilizare, conducătorul auto a apelat numărul unic de urgență, susținând că ar fi fost agresat de polițiști și solicitând ajutor medical.

Un echipaj SMURD s-a deplasat imediat la fața locului și l-a transportat la spital pentru o evaluare de specialitate.

Dosar penal și anchetă în derulare

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și distrugere, cauza fiind preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis că toate sesizările privind modul de intervenție al polițiștilor sunt analizate cu obiectivitate și în conformitate cu procedurile legale în vigoare.

Tags:
Citește și...
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Eveniment
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Eveniment
„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Eveniment
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Eveniment
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
Eveniment
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Eveniment
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Ultima oră
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente