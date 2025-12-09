Un incident rutier pornit din lipsa centurii și a luminilor s-a transformat, luni, 8 decembrie, într-o urmărire în trafic pe străzile din Slatina și în acuzații de abuz formulate de șofer la adresa . Cazul este acum în atenția procurorilor. Iată ce s-a întâmplat!

Control de rutină transformat într-o urmărire în trafic

Situația a început după ce un echipaj rutier a observat un bărbat care conducea fără centura de siguranță și cu autoturismul fără luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune. Agenții i-au făcut semn să tragă pe dreapta pentru un control obișnuit, însă conducătorul auto a ignorat somațiile și și-a continuat drumul, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, citat de Adevărul.

În acel moment, polițiștii au pornit în urmărirea mașinii și au cerut sprijinul altor echipaje disponibile. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului, dar bărbatul a continuat să-i sfideze, refuzând să coboare din vehicul, în ciuda indicațiilor clare ale agenților.

Intervenție în forță

Pentru a-l scoate din maşină, polițiștii au fost nevoiți să intervină fizic. În timpul acțiunii, bărbatul a deschis brusc portiera, lovind autospeciala poliției și provocând avarierea acesteia, după cum relatează presa locală.

În cele din urmă, agenţii l-au încătușat pentru a-l duce la sediul poliției, unde urma să-i fie stabilită identitatea și aplicate măsurile prevăzute de lege.

Șoferul a sunat la 112 și a acuzat polițiștii de agresiune

La scurt timp după imobilizare, conducătorul auto a apelat numărul unic de urgență, susținând că ar fi fost agresat de polițiști și solicitând ajutor medical.

Un echipaj SMURD s-a deplasat imediat la fața locului și l-a transportat la spital pentru o evaluare de specialitate.

Dosar penal și anchetă în derulare

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și distrugere, cauza fiind preluată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

Reprezentanții IPJ Olt au transmis că toate sesizările privind modul de intervenție al polițiștilor sunt analizate cu obiectivitate și în conformitate cu procedurile legale în vigoare.