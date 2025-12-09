B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » „Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști

„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști

Adrian A
09 dec. 2025, 12:48
Stegarul Dac a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști
Cuprins
  1. Încălcarea interdicției legale
  2. „Stegarul Dac”, în război cu autoritățile

Cezar Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost ridicat de jandarmi chiar în fața sediului Poliției Buftea, unde venise împreună cu zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. Acesta din urmă era așteptat să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar impus de instanță în dosarul său de propagandă legionară.

Încălcarea interdicției legale

Conform deciziei instanței, Cezar Avrămuță are interdicția de a participa la proteste, dar se pare că a încălcat această interdicție. În plus, protestatarul se pare că a și sărit la polițiști. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care Avrămuță a fost urcat într-o mașină a poliției de către jandarmi, în ciuda prezenței susținătorilor săi care au scandat împotriva forțelor de ordine.

„Stegarul Dac”, în război cu autoritățile

Incidentul survine pe fondul unor tensiuni mai vechi dintre „Stegarul Dac” și autorități, acesta fiind cunoscut pentru participarea sa la diverse proteste și manifestații publice, în care a promovat mesaje suveraniste și anti-sistem. De-a lungul timpului, Avrămuță a strâns mai multe dosare penale pentru tulburarea ordinii publice și alte infracțiuni similare.

De exemplu, săptămâna trecută, de Ziua Națională a României, Cezar Cătălin Avrămuță s-a urcat pe o macara, în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3. Acesta cerea „turul doi înapoi” și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Cezar Avrămuță se află sub control judiciar pentru 60 de zile, iar una dintre obligațiile impuse este aceea de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice.

Avrămuță a fost eliberat luna trecută din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, dispus în urma încălcării măsurii arestului la domiciliu. În luna mai, Avrămuță și-a încălcat arestul la domiciliu, tăindu-și brățara electronică de monitorizare în ziua alegerilor prezidențiale din 2025 și părăsind locuința.

Acțiunea a determinat organele de poliție să-l rețină și să-l acuze de evadare și distrugere, la care s-au adăugat ulterior infracțiuni privind tulburarea ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.

Tags:
Citește și...
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Eveniment
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Eveniment
Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Eveniment
Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Eveniment
Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
Eveniment
Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
Eveniment
De la control de rutină la urmărire în trafic. Cum a ajuns un șofer să fie încătușat și ce acuzații au fost aduse la adresa polițiștilor
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Eveniment
Surpriză pe piața imobiliară din România. Ce oraș conduce topul scumpirilor
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Eveniment
Dispariție suspectă în Olanda. Poliția caută un tânăr gorjean plecat la studii
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
Eveniment
Băuturi nelimitate și sedare! Cum și-a găsit un bărbat sfârșitul pe o navă de croazieră
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Eveniment
O tânără din India s-a căsătorit cu trupul neînsuflețit al iubitului ei, ucis de familie: „Dragostea noastră a învins”
Ultima oră
15:55 - Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO
15:33 - Gigi Becali a făcut senzație cu costumul său la evenimentul unde a fost desemnat „Omul Anului 2025”. Cât a costat, de fapt, și de unde l-a adus special
15:28 - Adolescentă exploatată sexual de doi indivizi. Instanța a emis mandate de arestare
15:15 - Diana Buzoianu iese la atac. Ministrul Mediului, acuzații grave pentru PSD. De ce vor, de fapt, să o dea afară
15:09 - Călin Georgescu lansează noi acuzații explozive: „Eu spun așa: ajunge!”. Ce a anunțat după ce a semnat controlul judiciar
15:07 - Zimbrii terorizează oamenii din Argeș. Ce măsuri cer autoritățile locale de la Ministerul Mediului pentru a proteja comunitatea
15:04 - Un nou scandal zguduie Palatul Elysee. Brigette Macron surprinsă insultând activistele feministe
14:57 - Superalimentul care transformă omleta într-un mic dejun sănătos. Recomandarea experților și rețeta virală care a cucerit internetul
14:38 - Noi acuzații grave în cazul Camelia Voinea: „Și-a înfipt unghiile în carnea mea”. O fostă gimnastă a povestit cum a fost bătută cu brutalitate de antrenoare
14:31 - Trucul folosit de hotelurile de lux pentru un miros perfect! Ai nevoie de doar două ingrediente