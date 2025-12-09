„Stegarul Dac” a ajuns iar la Poliție. A încălcat interdicțiile și a sărit la polițiști

Cezar Avrămuță, cunoscut ca „Stegarul Dac”, a fost ridicat de jandarmi chiar în fața sediului Poliției Buftea, unde venise împreună cu zeci de susținători ai lui Călin Georgescu. Acesta din urmă era așteptat să se prezinte pentru semnarea controlului judiciar impus de instanță în dosarul său de .

Încălcarea interdicției legale

Conform deciziei instanței, Cezar Avrămuță are interdicția de a participa la proteste, dar se pare că a încălcat această interdicție. În plus, protestatarul se pare că a și sărit la polițiști. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care Avrămuță a fost urcat într-o mașină a poliției de către jandarmi, în ciuda prezenței susținătorilor săi care au scandat împotriva forțelor de ordine.

„Stegarul Dac”, în război cu autoritățile

Incidentul survine pe fondul unor tensiuni mai vechi dintre „Stegarul Dac” și autorități, acesta fiind cunoscut pentru participarea sa la diverse proteste și manifestații publice, în care a promovat mesaje suveraniste și anti-sistem. De-a lungul timpului, Avrămuță a strâns mai multe dosare penale pentru tulburarea ordinii publice și alte infracțiuni similare.

De exemplu, săptămâna trecută, de Ziua Națională a României, Cezar Cătălin Avrămuță s-a urcat pe o macara, în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3. Acesta cerea „turul doi înapoi” și demisia ministrului de Interne, Cătălin Predoiu.

Cezar Avrămuță se află sub control judiciar pentru 60 de zile, iar una dintre obligațiile impuse este aceea de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice.

Avrămuță a fost eliberat luna trecută din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, dispus în urma încălcării măsurii arestului la domiciliu. În luna mai, Avrămuță și-a încălcat arestul la domiciliu, tăindu-și brățara electronică de monitorizare în ziua alegerilor prezidențiale din 2025 și părăsind locuința.

Acțiunea a determinat organele de poliție să-l rețină și să-l acuze de evadare și distrugere, la care s-au adăugat ulterior infracțiuni privind tulburarea ordinii și liniștii publice, violarea sediului profesional și ultraj.