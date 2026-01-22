B1 Inregistrari!
Decizia neașteptată a unui restaurant din Viena! Cum taxează clienții care nu se prezintă la rezervări

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 13:37
Sursa foto simbol: Freepik.com
Cuprins
  1. Taxă de 25 de euro pe persoană
  2. Costurile ascunse
  3. Regulile pentru anulări
  4. Creșterea fenomenului după pandemie

Un restaurant popular din Viena a început să aplice taxe suplimentare pentru clienții care fac rezervări și nu se prezintă. Măsura vine ca urmare a pierderilor și risipei generate de „no-show-uri”, mai ales în cazul rezervărilor mari.

Taxă de 25 de euro pe persoană

Restaurantul „mozart&meisl”, situat în districtul Döbling, a decis să aplice o taxă de 25 de euro pe persoană în cazul rezervărilor la care oaspeții nu se prezintă sau nu respectă numărul de locuri confirmate, conform Știrile ProTv.

Proprietarul, Daniel Aleksic, explică motivul: „Am introdus taxa pentru a avea un anumit grad de siguranță în planificare. Când restaurantul este complet rezervat, pregătirile sunt deja în desfășurare. Multe preparate nu se fac «pe lângă», ci necesită efort real.”

Aleksic dă exemplul salatei de cartofi de casă: cartofii sunt spălați, tăiați și preparați înainte de sosirea clienților. „Toate acestea necesită timp și, desigur, costă bani”, mai spune patronul.

Costurile ascunse

Patronul subliniază că personalul, chiria și ingredientele continuă să coste, indiferent dacă cineva se prezintă sau nu.

Problemele devin și mai mari la rezervările pentru grupuri numeroase, unde pierderile materiale și de timp pot fi semnificative.

Pentru Aleksic, taxa nu este doar un mod de a evita neplăcerile, ci și o măsură împotriva risipei de alimente.

Regulile pentru anulări

La „mozart&meisl”, anulările sunt gratuite dacă sunt efectuate până la două ore înainte de ora rezervării, fie prin telefon, fie prin email. Numai după acest interval se aplică taxa de 25 de euro pe persoană.

Această regulă clară ajută atât restaurantul, cât și clienții, oferind un echilibru între flexibilitate și responsabilitate.

Creșterea fenomenului după pandemie

Aleksic consideră că obiceiul de a nu te prezenta la rezervări s-a răspândit mai ales după pandemie și îl numește un „obicei prost”.

Cu toate că până acum nu au existat incidente extreme, experiențele din anul precedent l-au determinat să ia această măsură.

Pe fondul creșterii costurilor în industria restaurantelor, „no-show”-urile devin tot mai costisitoare, iar proprietarii sunt nevoiți să introducă astfel de taxe pentru a-și proteja afacerea.

