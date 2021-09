Decizie definitivă. Mirel Palada, condamnat la închisoare cu suspendare după ce l-a agresat pe fostul senator Mihai Goțiu (VIDEO)

Mirel Palada a fost condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare după ce l-a agresat pe Mihai Goțiu, fostul vicepreședinte al Senatului, în platoul B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Mirel Palada, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare după ce l-a agresat pe Mihai Goțiu

Incidentul a avut loc în septembrie 2017, în timpul unei pauze publicitare, când Mirel Palada a sărit să îl bată pe Mihai Goțiu, fiind nemulțumit de opiniile acestuia.

„GATA! După aproape 4 (patru) ani, s-a închis procesul definitiv procesul cu Mirel Palada

Facebook mi-a amintit că, astăzi, se împlinesc fix patru ani de când am fost lovit, în platoul televiziunii B1 TV, de Mirel Palada, în pauza unei emisiuni. Așa cum am promis public, am refuzat ”soluția” împăcării părților și am mers cu procesul penal până la capăt”, a scris Mihai Goțiu, pe Facebook.

Fostul senator a amintit că, în decembrie 2020, Mirel Palada a fost condamnat în primă instanță la 9 luni de închisoare cu amânarea executării pedepsei și la plata unor daune morale în valoare de 5.000 de euro și a cheltuielilor de judecată.

„În urma apelului, în luna mai a acestui an, condamnarea penală a lui Palada a fost redusă la 6 luni. Dar tot #penal rămâne! În fine, în urmă cu două săptămâni, pe 1 septembrie, Mirel Palada a achitat și daunele morale (în lei, la cursul BNR) și cheltuielile de judecată. De ce a fost nevoie să treacă atâta timp pentru a finaliza un proces de loviri, în care existau înregistrări video și martori, mi-e greu să înțeleg. Mai avem multe lucruri de schimbat și îmbunătățit în țara asta. Până una alta (și până la reabilitare), de-l întâlniți pe Mirel Palada prin vreun studio de televiziune ori pe stradă, să știți că e #penal cu patalama”, a adăugat Mihai Goțiu.