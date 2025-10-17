B1 Inregistrari!
Delia, noi peripeții cu „dubioșii" din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar…"

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 18:42
Delia, noi peripeții cu „dubioșii” din parcuri: „Deci nu vă mai apropiați, că fac urât rău! Pare că-s prietenoasă, dar...”
Delia s-a plâns de dubioșii care o urmăresc în parc. Sursa foto: Captură video - Răzvan Exarhu / YouTube
Delia a avut probleme în parc iar. Artista a ieșit la alergat, ca de obicei, și a dat peste tot felul de „dubioși”. Într-un mesaj online, ea a transmis apoi că și persoanele publice au timp liber și dreptul la intimitate. Prin urmare, e firesc să vrea și ea să fie lăsată în pace.

Ce a spus Delia despre dubioșii care o urmăresc prin parcuri

„S-a dat astăzi drumul la dubioși în parc, că nu înțeleg? E vacanță? Nu înțeleg. La 12 în mod normal nu e nimeni în parc. Azi am dat doar de dubioși. A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok.

Și după aia e o dubioasă care se învârte de jumătate de oră în jurul la treaba asta de aici. Se învârte, face ture și se uită. Face ture, se uită, se uită. Nu mai stați afară, că e frig, răciți. Nu vă face bine. Chiar e frig, gen. Eu am plecat, că dubioasa… Nu, dubioasa era dubioasă. Era dubioasă, dubioasa și am plecat. Nu știu ce voia, nu voia nimic, nu zicea nimic, se uita. Și era doar dubioasă”, a spus Delia, în mediul online, potrivit CanCan.

Cum a glumit Delia amar pe seama problemelor pe care le are când iese la alergat

Artista a susținut apoi că ar fi bine să fie lăsată în pace când iese la alergat în parc, deoarece devine „periculoasă” când e deranjată. Ea a insistat în acest context că și persoanele publice au dreptul la intimitate și viața lor proprie.

„Da. Deci vă rog eu frumos, deci dacă vreți ceva, poză, dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează. Dar să zicem că nu vreți poză, dar doar vreți să stați să urmăriți. Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu mă!

Nu mă aduceți în starea aia! Că urlu! Țip! Sun! La poliție! Alo, jiu-jitsu, brazilian, fac kung fu. Îmi iau spray, spray, furci, topoare. Deci nu, nu. Mai și mușc. Am asta cu mușcatul de când sunt mică. Deci dacă cineva mă enerva în casă, mușcam direct, săream în spinare și mușcam de gât.

Am mușcat o fată de și de nas. Nu știu dacă v-am povestit. Foarte abstractă sunt. Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas.

Da. Fac urât rău. Urât. Deci nu vă mai apropiați. Pare că-s prietenoasă, dar mușc, scuip. Da, am de astea. Și am mereu aici un spray. Un spray cu piper. Dar m-am prins de ce se întâmplă asta. Știu. Știu ce se întâmplă. Eu azi n-am alergat. Deci azi n-am alergat. Și mergând observi altfel și ești observat altfel”, a mai spus Delia.

