Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga

Delia Matache a fost scoasă din sărite, din nou! a avut parte de o întâmplare nefericită, chiar în timp ce alerga. a povestit fanilor ceea ce i s-a întâmplat, așa cum face adesea.

În timp ce făcea sport, într-un parc din Capitală, cântăreața a dat cu ochii de un câine care a început să latre, atunci când a văzut-o. Animalul avea stăpân, însă acest nu îi acorda prea multă atenție, deoarece avea o convorbire telefonică.

Cuprins:

Ce a povestit Delia pe rețelele de socializare

Delia: „Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână”

Delia a împărtășit cu fanii ei ce i s-a întâmplat în această dimineață, în timp ce alerga. Se pare că femeia a fost deranjată de atitudinea stăpânii patrupedului, deoarece aceasta ar fi dat un răspuns nonșalant.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume. Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a povestit Delia Matache, pe .

De asemenea, Delia a atras atenția asupra faptului că ar trebui să fie aplicate contravenții persoanelor care lasă animalele de companie fără lesă prin astfel de locuri.

„Cum rezolvăm acest aspect? Pentru că nu respectă nicio lege (…) E plin, deci dați amenzi de vă umpleți, tura de Herăstrău între 09.00 și 11.00 și cele mai multe amenzi se dau pe înserat, când ies cu câinii. Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână. Nu se poate”, a mai spus cântăreața.