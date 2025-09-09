B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga

Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga

Elena Boruz
09 sept. 2025, 20:00
Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
Foto: Facebook / Delia

Delia Matache a fost scoasă din sărite, din nou! Vedeta a avut parte de o întâmplare nefericită, chiar în timp ce alerga. Artista a povestit fanilor ceea ce i s-a întâmplat, așa cum face adesea.

În timp ce făcea sport, într-un parc din Capitală, cântăreața a dat cu ochii de un câine care a început să latre, atunci când a văzut-o. Animalul avea stăpân, însă acest nu îi acorda prea multă atenție, deoarece avea o convorbire telefonică.

Cuprins:

  • Ce a povestit Delia pe rețelele de socializare
  • Delia: „Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână”

Ce a povestit Delia pe rețelele de socializare

Delia a împărtășit cu fanii ei ce i s-a întâmplat în această dimineață, în timp ce alerga. Se pare că femeia a fost deranjată de atitudinea stăpânii patrupedului, deoarece aceasta ar fi dat un răspuns nonșalant.

„Vreau să știu cum pot să alerg. Dacă ies la alergat, veți spune „Nu mai alerga”. Cum pot să merg pe lângă un câine care mă latră? Femeia stătea pe bancă, câinele liber, ea vorbea la telefon, n-avea nicio treabă și ăla lătra la mine așa random pe-o din astea, unde este lume. Câtă încredere poți să ai? Zice că „Nu-ți face nimic”, dar de ce trebuie să simt stres? De ce trebuie să simt eu puțin stresuleț? Ține-l în lesă, frate”, a povestit Delia Matache, pe Instagram.

Delia: „Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână”

De asemenea, Delia a atras atenția asupra faptului că ar trebui să fie aplicate contravenții persoanelor care lasă animalele de companie fără lesă prin astfel de locuri.

„Cum rezolvăm acest aspect? Pentru că nu respectă nicio lege (…) E plin, deci dați amenzi de vă umpleți, tura de Herăstrău între 09.00 și 11.00 și cele mai multe amenzi se dau pe înserat, când ies cu câinii. Bine că nu am un copil mic, să ies cu el de mână. Nu se poate”, a mai spus cântăreața.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Monden
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Monden
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Monden
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Monden
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Monden
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Monden
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Monden
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Monden
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
Monden
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
Ultima oră
20:32 - Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Mourinho. Antrenorul care a bătut România la Campionatul European, prezentat oficial
20:30 - Adrian Câciu, atac la adresa lui Marcel Boloș, după scandalul cu „organul genital”: „Știam că e mincinos. L-o fi durut la bască pentru că urma sa dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”
20:26 - Ministerul Educației: „Cursurile școlare se desfășoară normal în majoritatea școlilor din țară”
20:14 - Începutul anului școlar, din nou amânat. Ce riscă profesorii care nu se întorc la catedră zilele următoare
20:02 - Surse: Spionul Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare și colaborare cu KGB Belarus
19:57 - România își consolidează capacitatea de apărare pe bani europeni. CE va aloca 17 miliarde de euro prin programul SAFE
19:46 - O nouă metodă de înșelăciune. Avertismentul transmis de ANAF: Ce trebuie să facă românii pentru a se proteja
19:42 - Victimele accidentelor cu trotinete electrice cer schimbarea legii. Câte astfel de incidente au avut loc în ultimii ani 
19:26 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Casa Albă a confirmat că a știut despre atac. Presa locală anunță că au fost ucise cinci persoane. UPDATE
19:26 - Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului