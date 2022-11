DENT ESTET deschide o nouă clinică stomatologică, în Arad, printr-un parteneriat strategic cu MedLife Genesys

Premieră în strategia de extindere la nivel național a DENT ESTET

Grupul ajunge la un portofoliu de 17 clinici stomatologice în 9 mari orașe din țară

Noua clinică oferă servicii integrate de medicină dentară, o echipă medicală multidisciplinară și este dotată cu cele mai noi tehnologii digitale

Investiția în clinica de la Arad va depăși 580 000 Eur până la finalizarea proiectului

București, 22 noiembrie 2022: Grupul DENT ESTET, parte a sistemului medical MedLife, anunță deschiderea unei noi clinici stomatologice la Arad, alături de MedLife Genesys. Parteneriatul reprezintă o premieră în strategia de extindere la nivel național a liderului pieței de medicină dentară din România, DENT ESTET, care deține pachetul majoritar, de 51%.

DENT ESTET ajunge, astfel, la un portofoliu de 17 clinici stomatologice în 9 mari orașe din țară: București (7), Timișoara (2), Sibiu (2), Brașov, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiești, Craiova și Arad.

Stomatologie digitală integrată în clinica DENT ESTET din Arad

În cele șapte unit-uri dentare de tehnologie avansată din noua clinică, pacienții vor avea acces la servicii de stomatologie digitală integrată, echipamente high-end dezvoltate la nivel mondial, centru de radiologie digitala care include un CBCT de la KaVo OP 3D™, precum și tratamente personalizate oferite de o echipă multidisciplinară formată din 10 medici stomatologi, la același standard de performanță atins în toate cele 17 clinici din țară.

“Aradul se transformă deja într-unul dintre cele mai puternice hub-uri regionale de sănătate, astfel că parteneriatul cu Medlife Genesys a venit firesc, ținând cont de planurile noastre de extindere la nivel național. Considerăm că românii trebuie să se bucure de medicină dentară integrată, iar noua clinică oferă pacienților toate serviciile de care au nevoie pentru o bună sănătate orală, o condiție esențială pentru sănătatea întregului organism. Împreună cu partenerii noștri ne-am propus să transformăm modul în care este privită vizita la medicul stomatolog. Vrem să le oferim locuitorilor din Arad, dar și din zonele învecinate, o experiență unică în călătoria lor de a avea un zâmbet sănătos și estetic. La DENT ESTET, sănătatea pacientului este abordată multidisciplinar, soluțiile de diagnostic și tratament fiind personalizate pentru maximizarea rezultatelor.” a declarat dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET.

Proiectul amenajării noii clinici a fost încredințat tinerei arhitecte Ada Tache, colaborator permanent al grupului DENT ESTET. Printre experiențele sale relevante menționăm o importantă colaborare cu renumitul arhitect și designer industrial Karim Rashid, alături de care a realizat conceptul arhitectural al laboratorului din cadrul Facultății de Medicină Dentară din Târgu Mureș, un proiect unic în portofoliul educațional al facultăților de medicină dentară din România, inaugurat în 2021.

Sănătatea dentară a pacienților și digitalizarea, priorități pentru DENT ESTET de aproape 24 de ani

Peste 70% dintre români suferă de afecțiuni stomatologice netratate, deși majoritatea acestora pot fi prevenite într-un stadiu incipient, printr-o igienă orală corespunzătoare și vizite periodice la medicul stomatolog. Rezolvarea problemelor complexe de implantologie, estetică dentară și ortodonție reprezintă o preocupare pentru pacienții români în ultimii ani. Din acest motiv, DENT ESTET investește constant în echipamente de ultimă generație și în stabilitatea echipei medicale, prin selectarea atentă a medicilor și formarea continuă a acestora, prin cultura de sharing și mentorat, pentru ca pacienții se primească un diagnostic corect și imediat, tratamente dentare eficiente, într-un mediu confortabil și sigur.

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research asupra comportamentului românilor cu venituri peste medie din zonele urbane ale țării, arată că deși preocuparea pentru sănătatea orală este ridicată, conform răspunsurilor a 88% dintre respondenți, doar 55% declară nivelul sănătății lor orale este la nivel optim. Pentru a acoperi acest decalaj, DENT ESTET Arad va răspunde nevoii arădenilor pentru servicii stomatologice complexe, cum sunt reabilitările orale în doar 24 de ore cu implanturi dentare premium și planuri eficiente pentru tratarea bolii parodontale. De asemenea, există în prezent un interes crescut în rândul populației pentru tratamentele de ortodonție și estetică dentară premium.

“Ne bucurăm că vom face echipă cu liderul în medicină dentară din România, care a transformat modul în care se practică stomatologia în țara noastră. Este un parteneriat strategic bazat pe misiunea noastră comună de a pune nevoile pacienților, dar și ale medicilor în centrul atenției. Alături de sistemul medical MedLife, sunt sigur că vom dezvolta un sistem medical performant în această regiune, așa cum este MedLife la nivelul țării.”, a declarat Adrian Jivan, fondator şi manager al MedLife Genesys Arad.

Printre tehnologiile avansate disponibile în clinica din Arad se numără: laserul WaterLase®, una dintre cele mai avansate tehnologii stomatologice laser disponibile la nivel mondial; laserul stomatologic EPIC BIOLASE, o inovație în stomatologia digitală, care contribuie la tratamente sigure și precise, dar mai ales crește confortul pacientului, reducând semnificativ senzația de durere, dar și numărul de vizite la cabinetul stomatologic; Lampa de Oral Cancer Screening ORAL ID, care poate depista cancerul oral în mai puțin de 2 minute; scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color, care reduce timpul de tratament; tomografia computerizată CBCT de la KaVo OP 3D™, cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale; microscopul electronic Leica, folosit în tratamentele endodontice pentru salvarea dintelui, dar și în tratamentul cariilor pentru un maxim de precizie și control.

DENT ESTET își continuă strategia de extindere la nivel național

DENT ESTET a reconfirmat și în anul 2021 poziția de lider pe piața de medicină dentară din România, înregistrând o cifră de afaceri de 107,6 milioane lei, în creștere cu 60% față de 2020.

Aceste rezultate certifică gradul de dezvoltare și performanțele financiare atinse de grupul de clinici stomatologice în ultimii cinci ani, după ce, în 2016, s-au pus bazele unui parteneriat solid cu MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate din România.

DENT ESTET își va continua strategia de extindere la nivel național, pentru că unul dintre obiectivele asumate este asigurarea accesului cât mai multor români, din toate regiunile țării, la servicii de excelență, dar și oferirea unei experiențe unice în cabinetul stomatologic.

***

Despre DENT ESTET

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este lider de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei aproape 24 de ani de existență, am dezvoltat o comunitate de 550 de membri implicați, care susțin activitatea unei echipe de 171 de medici care-și desfășoară activitatea exclusiv în cadrul clinicilor noastre.

DENT ESTET deține 17 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov, Ploiești, Cluj-Napoca, Oradea, Craiova și Arad, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 6 divizii de excelență unice în România (DE Implant Division, Aesthetic Division, Ortho DE Digital Team, DE Laser Division, DE Laser Periodontics Team și DE Endodontics Team), primul laborator de tehnică dentară digitală – Aspen și 10 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 105 de unit-uri echipate la standarde hi-tech, care includ și 3 săli de chirurgie complet utilate. DENT ESTET oferă o experiență integrată prin cele 9 centre de imagistică și radiologie complet digitalizate, care includ aparate de tomografie computerizată (CBCT).

Printre inovațiile majore aduse pe piața din România se numără DENT ESTET 4 KIDS (2008) și DENT ESTET 4 TEENS (2012), primele clinici stomatologice din România și din Estul Europei dedicate exclusiv copiilor și adolescenților și, nu în ultimul rând, Asociația Dental Office Managers (ADOM), sub umbrela căreia se desfășoară cursurile primei școli de manageri dedicați clinicilor de medicină dentară.

Clinicile DENT ESTET sunt aliniate la standardele internaționale în domeniul stomatologiei, prin acreditările primite de la numeroase instituții mondiale, dintre care menționăm International Team for Implantology, Digital Dentistry Society, Leading Implant Centers, Slow Dentistry Global Network®️, The European Federation of Periodontology, World Federation of Orthodontists, American Academy of Cosmetic Dentistry. Suntem primii care am implementat în România Certificatul de Asumare a Calității, în beneficiul pacienților noștri.

Din anul 2016, DENT ESTET face parte din grupul MedLife, o companie românească cu tradiție, care a ales să investească în alte proiecte românești cu impact asupra comunităților locale.

Despre Sistemul Medical MedLife

Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani, s-a dezvoltat sănătos și a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Antreprenorii români, care au pus bazele acestei companii, au investit și s-au implicat pentru a aduce schimbare în sistemul de sănătate românesc, au crezut în inovație și au îndrăznit să țintească cât mai sus, pentru a oferi pacienților români calitate, profesionalism, grijă și respect pentru nevoile lor.

Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală și de Est.

Grupul MedLife are un istoric de succes în ceea ce privește atât creșterea organică, cât și creșterea prin achiziții. Echipa sa puternică și experimentată de management, a fost capabilă să creeze și să gestioneze aceste oportunități de creștere, dobândind cunoștințe și experiență valoroase, care să îi permită găsirea celei mai bune căi pentru continuarea cu succes a extinderii.

Fiind o companie românească cu tradiție, MedLife a ales să se listeze la Bursa din România, fiind un model al listărilor pe piața locală de capital. A deschis orizonturi, iar prin guvernanța corporativă pe care o are implementată, a inspirat și alte companii locale spre a porni pe acest drum și a ajuta la dezvoltarea capitalului românesc și a economiei. Acțiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București, Categoria Premium, având simbolul de tranzacționare ″M″.

În perioada de pandemie MedLife a reușit să joace un rol esențial în societate și să capete un statut de lider detașat în monitorizarea pandemiei prin implicarea activă în zona de cercetare.

Compania continua să investească în proiecte cu impact asupra comunității locale în tehnologie și infrastructură. Crează locuri de muncă și dezvoltă un ecosistem care contribuie la dezvoltarea și menținerea unei Românii sănătoase.